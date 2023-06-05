Turkcell, tekno atıklardan elde ettiği geliri deprem bölgesinde kullanacak

Tam Boyutta Gör Turkcell, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel hazırlanan reklam filmini yayınladı. Reklam filminde Turkcell’in dört yıldır sürdürdüğü tekno atık projesinden bahsedildi. Tekno atıklardan elde edilen gelirlerin deprem bölgesindeki çocuklar için kullanılacağını duyurdu.

Turkcell, müşterilerin kullanılamayan, eskimiş veya bozuk durumdaki cep telefonu, bilgisayar, tablet ve aksesuarları gibi teknolojik ürünleri toplayarak geri dönüştürüyor. Geri dönüşüm sayesinde elektronik atık kirliliğini engelleyerek çevreye destek oluyor ve atıklardan maddi gelir elde ediyor. Turkcell, Eğitime Dönüştür adını verdiği proje ile tekno atıklardan elde ettiği gelirleri Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışlıyor.

29,4 ton tekno atık geri dönüştürüldü

Turkcell, 2019 yılından bu yana 29,4 ton elektronik atığı geri dönüşüme kazandığını duyurdu. Elde edilen gelirle yüzlerce çocuğa eğitim eğitim bursu sağlandı. Turkcell, bugün yaptığı duyuru ile 2023 yılı içerisinde tekno atıklardan elde edilen gelir kadar kendisi de ekleyerek TEGV iş birliği ile deprem bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlayacağını duyurdu. Siz de atıl durumdaki teknolojik ürünlerinizi Turkcell mağazalarına götürerek geri dönüşüme ve deprem bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlayabilirsiniz.

2050’de net sıfır hedefleniyor

Sosyal sorumluluk alanında doğa dostu projelere de ağırlık veren Turkcell, sürdürdüğü çalışmalarla ekolojiyi de desteklemeye devam ediyor. Turkcell’in yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği yönetim sistemleriyle güçlendirdiği enerji yönetim süreci, 2018 yılından bu yana uluslararası ISO 50001 sertifikasına sahip. Türkiye’de bu sertifikaya sahip ilk mobil operatör olan Turkcell, ulusal ve uluslararası ölçekli sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda grup şirketlerinin enerji ihtiyaçlarının 2030 yılına kadar yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı, 2050 yılına kadar da ‘net sıfır’ şirket olmayı paydaşlarına taahhüt ediyor.

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Pasaj’da sürdürülebilir ürünler sunuyor

Turkcell, kaynakların gereksiz yere çıkarılmadığı, boşa harcanmadığı ve tekrar kazanıldığı döngüsel ekonomi sistemine katkı da sağlıyor. Bu kapsamda 2019 yılında uygulamaya alınan ‘Modem Yenileme Projesi’ ile Turkcell müşterilerinin kullanmadığı modem grubu ürünler yenilenerek veya onarılarak tekrar modem talebi olan kullanıcılarının kullanımına sunuldu.

Müşterilerini sürdürülebilir ürün kullanarak sürdürülebilir yaşam tarzına geçmeye teşvik eden Turkcell, mağazaları ve Pasaj üzerinden sürdürülebilir ürün alternatifleri sunarken, müşterilerinin atık sürecine kadar tüm adımlarını da takip ediyor.

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