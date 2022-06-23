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    Türkiye bu yıl yangınlara 20'si uçak 89 hava aracı ile müdahale ediyor

    Geçtiğimiz günlerde Marmaris'te başlayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılırken, gözler yeniden bu konuda alınan önlemlere çevrildi. Peki Türkiye yeni orman yangınlarına ne kadar hazır?
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    Türkiye bu yıl yangınlara 89 hava aracı ile müdahale ediyor
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    Türkiye'de geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınları sonucunda 177 bin 476 hektar ormanlık alan kül olurken, Marmaris'te çıkan yeni orman yangını ise büyük paniğe neden olmuş durumda. Peki ülkemiz bu yıl çıkacak olası orman yangınlarına ne kadar hazırlıklı?

    2021 yılının Ocak ve Ağustos ayları arasında Ege ve Akdeniz'de çıkan ve büyük bir hasar bırakan orman yangınları sonucunda Orman Genel Müdürlüğü büyük eleştiri almıştı. Bu yıl ise yaşanan bu felaketlerin tekrarlanmaması için OGM'den yapılan açıklamaya göre 20 uçak, 61 helikopter, 8 İHA, 4 bin 321 kara aracı ve 21 bin personel orman yangınlarıyla mücadeleye hazır durumda.

    Türkiye bu yıl yangınlara 89 hava aracı ile müdahale ediyor
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    Ülke genelindeki ormanların 776 kuleden 24 saat gözetlendiği açıklanırken, 162 gözetleme kulesinde kurulu 324 kamerayla da sürekli tarama çalışmaları yapıldığı bildirildi. Orman yangınlarının erken tespiti için kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) sayısı ise 4'ten 8'e çıkarılmış durumda. Bu İHA'lar anlık 600-800 bin hektarlık alanı, bir dakikada ise 3-3,5 milyon hektarlık alanı tarayabiliyorlar.

    Marmaris'teki orman yangını çalışmaları ne durumda?

    21 Haziran'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ise devam ediyor. Hava araçlarının iki günde 1.500 sorti yaprak yangınlara müdahale ettiği açıklanırken, Azerbaycan ve Katar'dan 2'şer adet yangın söndürme uçağı geldiği belirtiliyor. Bunlara ek olarak yangın söndürme çalışmalarında Chinook helikopterleri de kullanılmaya başlandı. Bu helikopterler tek seferde 7 ton su depolama kapasitesine sahipler. Türkiye'de toplamda 12 adet Chinook helikopteri mevcut.

    Türkiye bu yıl yangınlara 89 hava aracı ile müdahale ediyor
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, normal şartlarda Temmuz-Ağustos aylarında görev alacak olan gece görüşlü helikopterlerin de bu gece ya da yarın gece uçuşlarına başlayacaklarını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise bugünkü çalışmalara 12 uçak ve 45 helikopterin katıldığını söyledi ve yangının akşama doğru kontrol altına alınabileceğini açıkladı.

    Türkiye bu yıl yangınlara 89 hava aracı ile müdahale ediyor
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    Bakan Soylu, Marmaris'te devam eden orman yangınlarıyla ilgili olarak bir kişinin şüpheli olduğunu ifade etti. Tüm bunlara ek olarak küresel ısınma da artık bu tip orman yangınlarının ana nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Zira Türkiye'de artık "orman yangını mevsimi" diye bir gerçek var ve bunun bilinciyle hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekilmekte.

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