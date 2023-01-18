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    Türkiye’de rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor

    TEİAŞ verilerine 17 Ocak 2023 tarihinde rüzgar enerjisinden tüm zamanların en yüksek günlük elektrik üretimi elde edildi.                                        
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    Türkiye’de 17 Ocak'ta rüzgardan elektrik üretimi rekoru kırıldı Tam Boyutta Gör

    Türkiye’de rüzgar enerjisi santrallerindeki kapasite artışının ve dün rüzgar şiddetinin ideal koşullardaolmasıyla birlikte 17 Ocak 2023 tarihinde tüm zamanların üretim rekoru kırıldı. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre 17 Ocak’ta rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 208 bin 94 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

    Rüzgardan elektrik üretiminde son rekor, 12 Aralık 2022 tarihinde 207 bin 906 megavatsaat olarak gerçekleşmişti. Yenilenebilir enerjide yeni yılın ilk rekoru rüzgardan geldi.

    Türkiye’de dün tüm kaynaklardan 909 bin 446 megavatsaat elektrik üretildi. Bunun yüzde 26’sını ithal kömür santralleri, yüzde 22,9’unu rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 15’ini doğal gaz santralleri oluşturdu.

    Günlük tüketim ise 931 bin 235 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 27 bin 330 megavatsaat elektrik ithalat edilirken, 5 bin 817 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

    Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kurulu gücü ne kadar?

    EPDK’nin Ekim 2022 verilerine göre Türkiye’nin rüzgar enerjisinde kurulu gücü 11 bin 306 megavat, güneş enerjisinde kurulu gücü 9 bin 120 megavat ve hidroelektrikte kurulu gücü 31 bin 568 megavat olarak belirlendi. Jeotermal ve biyokütle kaynakları da dahil edildiğinde yenilenebilir enerjide lisanslı ve lisanssız santrallerin toplam kurulu gücü 55 bin 509 megavata ulaşıyor.

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