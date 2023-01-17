Türkiye, rüzgar enerjisi üretiminde lider ülkelerden birisi oldu

Tam Boyutta Gör Ülkelerin rüzgar enerjisine geçişi maliyetlerle orantılı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Pazar araştırma şirketi Lazard'a göre rüzgar enerjisinin maliyeti 2009’dan 2021’e kadar yüzde 72 düşerek cazipliğini artırdı. Maliyetlerin düşmesi belirli alanlarda ve koşullarda rüzgar enerjisinin geleneksel enerji yöntemleriyle rekabet edebilecek seviyeye gelmesini sağladı.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler karbon emisyonlarını azaltmak için rüzgar kapasitesini artırmaya devam ettikçe, 2021'de üretilen toplam rüzgar enerjisi miktarı da 2020'ye göre yüzde 17 artış gösterdi. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre 2021'deki toplam rüzgar üretimi büyümesinin yaklaşık yüzde 70'ini Çin tek başına sağladı. Bir diğer büyük par ise yüzde 14 ile ABD’ninoldu.

Türkiye’de 54 gigavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeli m 2 gün önce eklendi

Rüzgar enerjisinin büyüme alanları da farklılıklara sahne oldu. 2021'deki toplam rüzgar enerjisinin büyümesi yüzde 22 ile açık denizden sağlanırken geri kalanı karada gerçekleşti. Açık deniz rüzgar enerjisi karaya göre daha maliyetli ancak aynı zamanda da daha verimli. Zira rüzgarlar daha kuvvetli ve önlerinde herhangi bir engel yok.

Türkiye, rüzgar enerjisinde öncü ülkeler arasında

Tam Boyutta Gör

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre 2021'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik rekor bir artışla 273 TWh seviyesine ulaştı. Öte yandan en çok rüzgar enerjisi üreten 15 ülke de açıklandı.

BP Statistical Review of World Energy'den alınan verilere göre Türkiye, rüzgar enerjisi üretiminde 12. sırada bulunuyor. Belirtilenlere göre Türkiye, 2011’den 2021’e kadar rüzgar kapasitesini yılda ortalama yüzde 20 oranında artırdı. Büyümesi göz önüne alındığında, Türkiye'nin kurulu rüzgar türbini kapasitesi 2021'de 10,6 GW'a ulaştı ve bu, 2015'teki kapasitesinin iki katından fazla. Rüzgar kapasitesi göz önüne alındığında, rüzgar Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık %10'unu oluşturuyor. Listenin tamamı ise şöyle:

En çok rüzgar enerjisi üreten ülkeler

Çin - 328,9 GW Amerika Birleşik Devletleri - 132,7 GW Almanya - 63,7 GW Hindistan - 40 GW İspanya - 27,5 GW Birleşik Krallık - 27,1 GW Brezilya - 21,2 GW Fransa - 18,7 GW Kanada - 14,3 GW İsveç - 12 GW İtalya - 11,3 GW Türkiye - 10,6 GW Avustralya - 9 GW Hollanda - 7,8 GW Meksika - 7,7 GW

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Türkiye, rüzgar enerjisinde öncü ülkelerden birisi oldu