Türkiye’de 2023’te sinema seyircisi azaldı! Sinemada en çok hangi filmler seyredildi?

- Ortalama Sinema Bileti Fiyatı 89 TL
- En çok seyredilen sinema filmleri
- Türkiye'de 2023'ün en çok seyredilen sinema filmleri
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Ortalama Sinema Bileti Fiyatı 89 TL
2022 yılında 37,30 TL olan ortalama bilet tutarı, 2023 yılında %140 artışla 89,66 TL'ye yükseldi. Pandemi öncesi dönemde yıllık yaklaşık 60-70 milyon seyirci sayısı elde ediliyordu. 2023'te bu sayının yarısı kadar seyirci elde edildi. Yüksek bilet fiyatları, dijital platformların yaygınlaşması, ilgi çekici sinema filmi sayısının azalması gibi nedenlerden olayı seyirciler evde film izlemeyi tercih ediyor.
En çok seyredilen sinema filmleri
2023 yılında 366'sı yeni olmak üzere 492 film gösterime girdi. En çok seyredilen film, 2.853.070 seyirci ile Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa filmi oldu. Bunu 1.704.369 seyirci ile Oppenheimer ve 1.610.063 seyirci ile Atatürk 1. Filmi takip etti. 1 Aralık 2023 tarihinde vizyona giren ve Ölümlü Dünya 2 filmi ise 1.470.913 seyirciye ulaşarak kısa sürede 2023'ün en çok izlenen 5. filmi olmayı başardı.
|Sıra
|Film
|2023 Toplam Seyirci
|2023 Toplam Hasılat
|Hafta
|1
|Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa
|2.853.070
|₺170.239.757
|38
|2
|Oppenheimer
|1.704.369
|₺187.788.574
|16
|3
|Atatürk 1881 - 1919 (1. Film)
|1.610.063
|₺176.867.562
|8
|4
|Hızlı ve Öfkeli 10
|1.577.519
|₺137.029.377
|14
|5
|Ölümlü Dünya 2
|1.470.913
|₺187.975.877
|4
|6
|Barbie
|1.399.139
|₺141.047.157
|13
|7
|Avatar: Suyun Yolu
|1.362.093
|₺101.994.865
|21
|8
|Kutsal Damacana 4
|1.147.111
|₺75.264.923
|14
|9
|John Wick 4
|1.050.239
|₺89.082.399
|16
|10
|Çizmeli Kedi: Son Dilek
|816.621
|₺56.423.043
|18
|11
|İllegal Hayatlar
|677.306
|₺45.971.641
|24
|12
|Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş
|565.392
|₺52.349.482
|20
|13
|Aslan Hürkuş 3: Anka Adası
|548.374
|₺52.625.867
|7
|14
|Süper Mario Kardeşler Filmi
|541.660
|₺43.560.041
|15
|15
|Meg 2: Çukur
|475.593
|₺47.709.568
|12
|16
|Çok Aşk
|380.433
|₺40.596.415
|8
|17
|Kuru Otlar Üstüne
|334.578
|₺38.094.731
|13
|18
|Transformers: Canavarların Yükselişi
|322.916
|₺28.152.213
|11
|19
|Elemental: Doğanın Güçleri
|321.243
|₺28.936.529
|25
|20
|Nefes - Yer Eksi İki
|311.751
|₺35.205.875
|2
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.