Türkiye’de 2023’te sinema seyircisi azaldı! Sinemada en çok hangi filmler seyredildi?

Tam Boyutta Gör Box Office Türkiye verilerine göre 2023 yılında Türkiye'deki sinemalar 31.542.707 seyirci ağırladı. Seyirci sayısı yüzde 12,9 oranında azaldı. Seyirci sayısındaki düşüşe karşın, gişedeki toplam hasılat 2022'ye kıyasla yüzde 109,4 oranında artarak 2.828.132.324 TL olarak kayıtlara geçti.

Ortalama Sinema Bileti Fiyatı 89 TL

2022 yılında 37,30 TL olan ortalama bilet tutarı, 2023 yılında %140 artışla 89,66 TL'ye yükseldi. Pandemi öncesi dönemde yıllık yaklaşık 60-70 milyon seyirci sayısı elde ediliyordu. 2023'te bu sayının yarısı kadar seyirci elde edildi. Yüksek bilet fiyatları, dijital platformların yaygınlaşması, ilgi çekici sinema filmi sayısının azalması gibi nedenlerden olayı seyirciler evde film izlemeyi tercih ediyor.

2023 yılının en iyi 5 filmi! 1 hf. önce eklendi

En çok seyredilen sinema filmleri

2023 yılında 366'sı yeni olmak üzere 492 film gösterime girdi. En çok seyredilen film, 2.853.070 seyirci ile Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa filmi oldu. Bunu 1.704.369 seyirci ile Oppenheimer ve 1.610.063 seyirci ile Atatürk 1. Filmi takip etti. 1 Aralık 2023 tarihinde vizyona giren ve Ölümlü Dünya 2 filmi ise 1.470.913 seyirciye ulaşarak kısa sürede 2023'ün en çok izlenen 5. filmi olmayı başardı.

Türkiye'de 2023'ün en çok seyredilen sinema filmleri Sıra Film 2023 Toplam Seyirci 2023 Toplam Hasılat Hafta 1 Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa 2.853.070 ₺170.239.757 38 2 Oppenheimer 1.704.369 ₺187.788.574 16 3 Atatürk 1881 - 1919 (1. Film) 1.610.063 ₺176.867.562 8 4 Hızlı ve Öfkeli 10 1.577.519 ₺137.029.377 14 5 Ölümlü Dünya 2 1.470.913 ₺187.975.877 4 6 Barbie 1.399.139 ₺141.047.157 13 7 Avatar: Suyun Yolu 1.362.093 ₺101.994.865 21 8 Kutsal Damacana 4 1.147.111 ₺75.264.923 14 9 John Wick 4 1.050.239 ₺89.082.399 16 10 Çizmeli Kedi: Son Dilek 816.621 ₺56.423.043 18 11 İllegal Hayatlar 677.306 ₺45.971.641 24 12 Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş 565.392 ₺52.349.482 20 13 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası 548.374 ₺52.625.867 7 14 Süper Mario Kardeşler Filmi 541.660 ₺43.560.041 15 15 Meg 2: Çukur 475.593 ₺47.709.568 12 16 Çok Aşk 380.433 ₺40.596.415 8 17 Kuru Otlar Üstüne 334.578 ₺38.094.731 13 18 Transformers: Canavarların Yükselişi 322.916 ₺28.152.213 11 19 Elemental: Doğanın Güçleri 321.243 ₺28.936.529 25 20 Nefes - Yer Eksi İki 311.751 ₺35.205.875 2

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