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    Türkiye’de 2023’te sinema seyircisi azaldı! Sinemada en çok hangi filmler seyredildi?

    Türkiye'deki sinemalar 2023'te 31 milyon seyirci ağırladı. Seyirci sayısı geçen seneye göre yüzde 12,9 oranında azaldı. Ortalama bilet fiyatı 89 TL olarak belirlendi.
    Türkiye’de 2023’te sinema seyircisi azaldı Tam Boyutta Gör
    Box Office Türkiye verilerine göre 2023 yılında Türkiye'deki sinemalar 31.542.707 seyirci ağırladı. Seyirci sayısı yüzde 12,9 oranında azaldı. Seyirci sayısındaki düşüşe karşın, gişedeki toplam hasılat 2022'ye kıyasla yüzde 109,4 oranında artarak 2.828.132.324 TL olarak kayıtlara geçti.

    Ortalama Sinema Bileti Fiyatı 89 TL

    2022 yılında 37,30 TL olan ortalama bilet tutarı, 2023 yılında %140 artışla 89,66 TL'ye yükseldi. Pandemi öncesi dönemde yıllık yaklaşık 60-70 milyon seyirci sayısı elde ediliyordu. 2023'te bu sayının yarısı kadar seyirci elde edildi. Yüksek bilet fiyatları, dijital platformların yaygınlaşması, ilgi çekici sinema filmi sayısının azalması gibi nedenlerden olayı seyirciler evde film izlemeyi tercih ediyor.

    En çok seyredilen sinema filmleri

    2023 yılında 366'sı yeni olmak üzere 492 film gösterime girdi. En çok seyredilen film, 2.853.070 seyirci ile Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa filmi oldu. Bunu 1.704.369 seyirci ile Oppenheimer ve 1.610.063 seyirci ile Atatürk 1. Filmi takip etti. 1 Aralık 2023 tarihinde vizyona giren ve Ölümlü Dünya 2 filmi ise 1.470.913 seyirciye ulaşarak kısa sürede 2023'ün en çok izlenen 5. filmi olmayı başardı. 

    Türkiye'de 2023'ün en çok seyredilen sinema filmleri
    Sıra Film 2023 Toplam Seyirci 2023 Toplam Hasılat Hafta
    1 Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa 2.853.070 ₺170.239.757 38
    2 Oppenheimer 1.704.369 ₺187.788.574 16
    3 Atatürk 1881 - 1919 (1. Film) 1.610.063 ₺176.867.562 8
    4 Hızlı ve Öfkeli 10 1.577.519 ₺137.029.377 14
    5 Ölümlü Dünya 2 1.470.913 ₺187.975.877 4
    6 Barbie 1.399.139 ₺141.047.157 13
    7 Avatar: Suyun Yolu 1.362.093 ₺101.994.865 21
    8 Kutsal Damacana 4 1.147.111 ₺75.264.923 14
    9 John Wick 4 1.050.239 ₺89.082.399 16
    10 Çizmeli Kedi: Son Dilek 816.621 ₺56.423.043 18
    11 İllegal Hayatlar 677.306 ₺45.971.641 24
    12 Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş 565.392 ₺52.349.482 20
    13 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası 548.374 ₺52.625.867 7
    14 Süper Mario Kardeşler Filmi 541.660 ₺43.560.041 15
    15 Meg 2: Çukur 475.593 ₺47.709.568 12
    16 Çok Aşk 380.433 ₺40.596.415 8
    17 Kuru Otlar Üstüne 334.578 ₺38.094.731 13
    18 Transformers: Canavarların Yükselişi 322.916 ₺28.152.213 11
    19 Elemental: Doğanın Güçleri 321.243 ₺28.936.529 25
    20 Nefes - Yer Eksi İki 311.751 ₺35.205.875 2
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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