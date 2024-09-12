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    Bakan Uraloğlu, 85 milyonun kimlik bilgilerinin çalındığını onayladı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kimlik bilgilerinin çalındığını doğrulardan “maalesef önlenemedi” dedi.
    Türkiye'de 85 milyonun kimlik bilgileri çalındığı onaylandı Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’de resmi kurumlarda kaydı olan milyonlarca kişinin kimlik bilgileriyle birlikte bazı hassas verilerinin çalındığı bir süredir gündemde bulunuyor. Şimdi ise bu iddiaların doğru olduğu resmi olarak onaylandı.

    85 milyonun kimlik bilgileri çalındı

    Basın mensuplarının "85 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin hackerler tarafından ele geçirildi mi?" sorusuna Bakan Uraloğlu, şu yanıtı verdi: “Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi.”

    Ne olmuştu?

    Türkiye'de 85 milyonun kimlik bilgileri çalındığı onaylandı Tam Boyutta Gör
    İbrahim Haskoloğlu, 2022 yılında Türkiye'de büyük yankı uyandıran bir veri sızıntısı olayını ilk haberleştiren kişi olmuş ve milyonlarca vatandaşın kişisel bilgilerinin sızdırıldığını ortaya çıkarmıştı. Bu bilgiler arasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kimlik bilgileri de yer alıyordu.

    Bilgisayar korsanlarının, ele geçirdikleri verileri 'Yenilenmiş TC', 'Adres', 'GSM', '101m' ve 'GSM' (ikinci bir dosya) isimli beş farklı Google Drive dosyasında derlediği ortaya çıktı. Çalınan veriler arasında 108 milyon 571 bin 832 kişiye ait T.C. kimlik numarası, 82 milyon 322 bin 190 kişinin ikamet adresi ve 134 milyon 817 bin 279 cep telefonu numarası yer alıyordu. Toplam dosya boyutunun ise 42,18 GB olduğu belirtiliyor ve veriler arasında TC vatandaşı olmayan ancak resmi kurumlarda kaydı bulunanların da bilgileri yer alıyor.

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), “Bu doğrultuda, kritik öneme sahip olduğu iddia edilen bazı verilerin sisteminize başarıyla yüklendiğini önemle dikkatinize sunarız” ifadesiyle Google’a ilgili Drive dosyalarının bağlantılarını iletti ve 'acil' koduyla 'derhal' kaldırılmalarını talep etmişti.

    Kaynakça https://www.mlsaturkey.com/tr/108-milyon-yurttasin-tum-kisisel-verileri-calindi-btk-googledan-yardim-istedi https://www.indyturk.com/node/745010/haber/bakan-uralo%C4%9Flu-do%C4%9Frulad%C4%B1-85-milyonun-kimlik-bilgilerinin-%C3%A7al%C4%B1nd%C4%B1%C4%9F%C4%B1-maalesef-do%C4%9Fru
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 gün önce

    çöp

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    onderweb 4 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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