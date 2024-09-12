Bakan Uraloğlu, 85 milyonun kimlik bilgilerinin çalındığını onayladı

85 milyonun kimlik bilgileri çalındı
Basın mensuplarının "85 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin hackerler tarafından ele geçirildi mi?" sorusuna Bakan Uraloğlu, şu yanıtı verdi: “Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi.”
Ne olmuştu?
Bilgisayar korsanlarının, ele geçirdikleri verileri 'Yenilenmiş TC', 'Adres', 'GSM', '101m' ve 'GSM' (ikinci bir dosya) isimli beş farklı Google Drive dosyasında derlediği ortaya çıktı. Çalınan veriler arasında 108 milyon 571 bin 832 kişiye ait T.C. kimlik numarası, 82 milyon 322 bin 190 kişinin ikamet adresi ve 134 milyon 817 bin 279 cep telefonu numarası yer alıyordu. Toplam dosya boyutunun ise 42,18 GB olduğu belirtiliyor ve veriler arasında TC vatandaşı olmayan ancak resmi kurumlarda kaydı bulunanların da bilgileri yer alıyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), “Bu doğrultuda, kritik öneme sahip olduğu iddia edilen bazı verilerin sisteminize başarıyla yüklendiğini önemle dikkatinize sunarız” ifadesiyle Google’a ilgili Drive dosyalarının bağlantılarını iletti ve 'acil' koduyla 'derhal' kaldırılmalarını talep etmişti.Kaynakça https://www.mlsaturkey.com/tr/108-milyon-yurttasin-tum-kisisel-verileri-calindi-btk-googledan-yardim-istedi https://www.indyturk.com/node/745010/haber/bakan-uralo%C4%9Flu-do%C4%9Frulad%C4%B1-85-milyonun-kimlik-bilgilerinin-%C3%A7al%C4%B1nd%C4%B1%C4%9F%C4%B1-maalesef-do%C4%9Fru Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.