Bakan Uraloğlu, 85 milyonun kimlik bilgilerinin çalındığını onayladı

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Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’de resmi kurumlarda kaydı olan milyonlarca kişinin kimlik bilgileriyle birlikte bazı hassas verilerinin çalındığı bir süredir gündemde bulunuyor. Şimdi ise bu iddiaların doğru olduğu resmi olarak onaylandı.

85 milyonun kimlik bilgileri çalındı

Basın mensuplarının "85 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin hackerler tarafından ele geçirildi mi?" sorusuna Bakan Uraloğlu, şu yanıtı verdi: “Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi.”

Ne olmuştu?

Tam Boyutta Gör İbrahim Haskoloğlu, 2022 yılında Türkiye'de büyük yankı uyandıran bir veri sızıntısı olayını ilk haberleştiren kişi olmuş ve milyonlarca vatandaşın kişisel bilgilerinin sızdırıldığını ortaya çıkarmıştı. Bu bilgiler arasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kimlik bilgileri de yer alıyordu.

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Bilgisayar korsanlarının, ele geçirdikleri verileri 'Yenilenmiş TC', 'Adres', 'GSM', '101m' ve 'GSM' (ikinci bir dosya) isimli beş farklı Google Drive dosyasında derlediği ortaya çıktı. Çalınan veriler arasında 108 milyon 571 bin 832 kişiye ait T.C. kimlik numarası, 82 milyon 322 bin 190 kişinin ikamet adresi ve 134 milyon 817 bin 279 cep telefonu numarası yer alıyordu. Toplam dosya boyutunun ise 42,18 GB olduğu belirtiliyor ve veriler arasında TC vatandaşı olmayan ancak resmi kurumlarda kaydı bulunanların da bilgileri yer alıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), “Bu doğrultuda, kritik öneme sahip olduğu iddia edilen bazı verilerin sisteminize başarıyla yüklendiğini önemle dikkatinize sunarız” ifadesiyle Google’a ilgili Drive dosyalarının bağlantılarını iletti ve 'acil' koduyla 'derhal' kaldırılmalarını talep etmişti.

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Türkiye'de 85 milyonun kimlik bilgileri çalındığı onaylandı