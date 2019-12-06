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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de de satılacak olan Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition ön siparişe hazır

    Geçtiğimiz ayın sonlarında Galaxy Note10+ Star Wars Edition modelini tanıtan Samsung, bu filmin hayranlarını etkileyecek olan akıllı telefonu ön siparişe açtığını açıkladı.
    6 gün
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Türkiye'de de satılacak olan Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition ön siparişe hazır
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    Samsung'un Star Wars hayranları için özel olarak ürettiği ve sınırlı sayıda olan Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition için ön siparişleri açtığını duyurdu. Telefon Samsung ve belirli perakende sitelerinden satın alınabilecek.

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    13 Aralık tarihinde göndeirlmeye başlanacak

    Kylo Ren temalı Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition paketinde kırmızı detaylarla süslenmiş 12GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan bir Galaxy Note10+ yer alıyor. Pakette ayrıca yine aynı temada bir kutuya koyulmuş Galaxy Buds kulaklıklar ve metal bir rozetin olduğu ise göze çarpan diğer detaylar.

    Türkiye'de de satılacak olan Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition ön siparişe hazır
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    Adeta küçük bir ışın kılıcını andıran S-Pen ile satışa sunulacak olan Galaxy Note10+ Star Wars Edition, 1.299 dolarlık fiyat etiketine sahip. 13 Aralık tarihinde kullanıcılara gönderilmeye başlanacak olan cihaz Türkiye başta olmak üzere, ABD, İngiltere, Avustralya, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hong Kong, Kore, Norveç, Rusya, İspanya, İsveç ve Birleşik Arap Emirlikleri ülkelerinde satılacak.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_note10_star_wars_edition_is_up_for_preorder-news-40445.php Yorum Yaz
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    smart1978 6 gün en beğenilen
    Turkiye'de YILDIZ SAVASLARI FANLARI cok degil ve mevcut olanlar da hafifi FAN diyelim :) . Bu tur cihazlari anca Jedi Dini resmi kabul edilen azimsanmayacak oranda da bu dindeki mensup ola Ingiltere gibi bircok BATI kulturundeki ulkelerde ragbet gorebilir :) .

    Turkiye'deki Samsung Yoneticileri neyin kafasindalar :) ? Fiyati asiri yukseltilmis Iphone 11 ler daha cazip ...

    Snapdragon 865 cikmis Note10+ ve Note10 teknik olarak eskimistir... Almak anlamsiz...
    Turkiye'de YILDIZ SAVASLARI FANLARI cok degil ve mevcut olanlar da hafifi FAN diyelim :) . Bu tur cihazlari anca Jedi Dini resmi kabul edilen azimsanmayacak ora...
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    brk6152 3 gün
    Bosa harcayacak param olsa alırım
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    LukeSkywalker24 5 gün
    Bence efsane olmuş. TL olarak korkunç bir para ediyor ama dolar olarak çıkış fiyatına göre (1099$) uygun denilebilir.
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    SuperVisör 5 gün
    dolar tl ile 1/1 olsada herkez alabilse bu şekilde amak zor bu telefonları 5 6 kat daha palıya geliyor bize bu parayla alınan aklınıza gelecek her şeyde böyle teknoloji den tut otomotiv yiyecek her şeyde..alın gücü türkiyede bitirilmiş.
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    blue7 6 gün
    Abi eleştiriyorsunuz da pahalı, Snapdragon 865 çıktı falan pek anlam veremiyorum, almak zorunda değilsiniz ki. Bütçenize uygunsa alırsınız değilse gelip burda yakınmanın anlamı ne? Pahalı olan telefon değil yetersiz olan bizim alım gücümüz ama yine de illaki filmin bazı hayranları ne eder yapar alır. Şahsen telefon güzel görünüyor hoşuma gitti eğer Star Wars hayranı olsaydım almayı düşünürdüm, sonuçta belli bir kitleyi hedefleyen özel bir cihaz herkese hitap eden bir cihaz değil.
    Yanıtla +1
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    smart1978 6 gün en beğenilen
    Turkiye'de YILDIZ SAVASLARI FANLARI cok degil ve mevcut olanlar da hafifi FAN diyelim :) . Bu tur cihazlari anca Jedi Dini resmi kabul edilen azimsanmayacak oranda da bu dindeki mensup ola Ingiltere gibi bircok BATI kulturundeki ulkelerde ragbet gorebilir :) .

    Turkiye'deki Samsung Yoneticileri neyin kafasindalar :) ? Fiyati asiri yukseltilmis Iphone 11 ler daha cazip ...

    Snapdragon 865 cikmis Note10+ ve Note10 teknik olarak eskimistir... Almak anlamsiz...
    Yanıtla +9
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    sniper23 6 gün
    Günlerdir gözüme uyku girmiyordu. Hemen şipariş edeyim.
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    dr-erkam89 6 gün yeni yorumcu
    Bunlar hep "bara tuzaa"
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    borukuzen 6 gün
    Vaauuuvvv. Hemen bankadan kredi çekip almalıyım?

    Üzerlerine dolarları düğünde saçtığımız gibi saçmalıyım?

    Sonra da herkese hava atmalıyım. Dimi?



    Samsung bizden böyle bir teveccüh bekliyor anlaşılan?
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