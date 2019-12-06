Türkiye'de de satılacak olan Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition ön siparişe hazır

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Samsung'un Star Wars hayranları için özel olarak ürettiği ve sınırlı sayıda olan Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition için ön siparişleri açtığını duyurdu. Telefon Samsung ve belirli perakende sitelerinden satın alınabilecek.

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13 Aralık tarihinde göndeirlmeye başlanacak

Kylo Ren temalı Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition paketinde kırmızı detaylarla süslenmiş 12GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan bir Galaxy Note10+ yer alıyor. Pakette ayrıca yine aynı temada bir kutuya koyulmuş Galaxy Buds kulaklıklar ve metal bir rozetin olduğu ise göze çarpan diğer detaylar.

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Adeta küçük bir ışın kılıcını andıran S-Pen ile satışa sunulacak olan Galaxy Note10+ Star Wars Edition, 1.299 dolarlık fiyat etiketine sahip. 13 Aralık tarihinde kullanıcılara gönderilmeye başlanacak olan cihaz Türkiye başta olmak üzere, ABD, İngiltere, Avustralya, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hong Kong, Kore, Norveç, Rusya, İspanya, İsveç ve Birleşik Arap Emirlikleri ülkelerinde satılacak.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_note10_star_wars_edition_is_up_for_preorder-news-40445.php