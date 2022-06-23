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    Türkiye'deki fiber abone sayısı açıklandı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de kaç kişinin fiber abonesi olduğunu açıkladı. Ayrıca yerli 5G çalışmaları hakkında çeşitli açıklamalar yaptı.
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    Türkiye'de kaç kişi fiber internet kullanıyor?
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün düzenlenen Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) 5G Faz 2 Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’deki 5G ve fiber çalışmaları hakkında bilgi verdi.

    5 milyon abone fiber internet kullanıyor

    Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’de 5 milyon abonenin fiber internet kullandığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak, “2003 yılında neredeyse yok dediğimiz genişbant internet abone sayısı bugün 87,5 milyona ulaştı. Fiber abone sayımız yaklaşık 5 milyona ulaşmış durumda” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fiber internet eleştirisi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta fiber altyapı konusunda öz eleştiri yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

    "“Mutlaka çözmemiz gereken bir diğer konu da fiber internet altyapısını hızla yaygınlaştırmamızdır. Bu konuda yavaş gittiğimizin farkındayız. Türk Telekom'daki sorunun çözümüyle bu alanda çalışan diğer firmalarımızı da teşvik ederek Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde fiber internet altyapısını geliştirmesini sağlayacağız. Gerekirse kırsala ve nüfus yoğunluğu düşük yerlere fiber altyapı götürecek ortak bir yapının kurulmasını da destekleyeceğiz."

    Yerli 5G ürünleri geliştiriliyor

    5G çalışmaları hakkında açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, “5G'ye azami ölçüde yerli ve milli şebeke ürünlerini kullanarak geçeceğiz." dedi. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) üyesi firmalarla yürütülen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi çalışmaları sürüyor. Proje ile 5G baz istasyonları, 5G çekirdek şebeke, 5G şebeke yönetim ve operasyonel yazılımları ile 5G sanallaştırma platformu gibi 5G teknolojisine özel, kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştirildi. Yerli ve milli ürünler kullanılarak oluşturulan uçtan uca 5G şebekesi üzerinden testler devam ediyor.

    Yerli 5G teknolojileri çalışmalarının yurt dışında da kullanıma sunulması için Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi kapsamında 10 firmayla Global Telekom ve Entegre Teknolojiler AŞ adında bir şirket kuruldu. Bu şirket ile 5G ürünlerinin ticarileştirilme ve markalaşma faaliyetlerinin tek elden yürütülmesi amaçlanıyor.

    5G'de dev firmalarla rekabet hedefleniyor

    Global Telekom ve Entegre Teknolojiler AŞ firmasıyla küresel ölçekte rekabeti amaçladıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi:

    “Global Telekom ve Entegre Teknolojiler AŞ ile bir Türk firmasının telekomünikasyon alanında Ericsson, Huawei, Nokia gibi firmalar ile küresel ölçekte rekabet etmesini amaçlıyoruz. Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’nin sonraki fazlarında az önce saydığım ürünlerin daha yüksek kapasiteli ve gelişmiş versiyonlarını üreteceğiz. Örneğin, 5G baz istasyonu için ilk fazda 8 katmanlı radyo ünitesi geliştirilmiş iken sonraki fazlarda 64 katmanlı radyo ürünleri geliştireceğiz. Böylece piyasada bulunan yabancı tedarikçilerin ürünlerine muadil olarak piyasaya, yerli ve milli 5G ürün arz edeceğiz.”

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