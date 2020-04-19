Türkiye'de Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı iki bini aştı! İşte son rakamlar

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Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

Paylaşılan bilgilere göre 19 Nisan Pazar günü itibariyle 35.344 kişiye COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 3.977 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 83.306'ya yükseldi.

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Koronavirüs sebebiyle vefat eden hasta sayısı iki bini aştı

Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 127 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 2.017'e ulaştı.

Bu karamsar tablonun yanında umut verici gelişmeler de yaşanmıyor değil. Bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 1.523 hasta daha iyileşerek, taburcu edildi. İyileşen toplam hasta sayısı da 11.976'ya yükselmiş oldu.

19 Nisan Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 1.922, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 1.031 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

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