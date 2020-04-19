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    Türkiye'de Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı iki bini aştı! İşte son rakamlar

    Türkiye'nin günlük Koronavirüs tablosu güncellendi. İşte 19 Nisan itibariyle Türkiye'de Koronavirüs hastalığına yakalanan hasta sayısı ve Koronavirüs'ten hayatını kaybeden kişi sayısı:
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,8b
    60
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Türkiye'de Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı iki bini aştı! İşte son rakamlar
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    Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

    Paylaşılan bilgilere göre 19 Nisan Pazar günü itibariyle 35.344 kişiye COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 3.977 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 83.306'ya yükseldi. 

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    Koronavirüs sebebiyle vefat eden hasta sayısı iki bini aştı

    Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 127 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 2.017'e ulaştı.

    Bu karamsar tablonun yanında umut verici gelişmeler de yaşanmıyor değil. Bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 1.523 hasta daha iyileşerek, taburcu edildi. İyileşen toplam hasta sayısı da 11.976'ya yükselmiş oldu.

    19 Nisan Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 1.922, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 1.031 olarak kayıtlara geçmiş durumda. 



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    knight0fheaven (Efdal Saymaz) 1 sa. en beğenilen
    Şu verilere inanan varmı ciddi ciddi?
    3 Yanıt Yanıtla +15
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    Mnr_baskurt (Münür Başkurt) 53 dk. knight0fheaven
    Sen inanma sen git sosyal mecralarda millete korku pompalamaya çalışan it sürüsüne inan
    Yanıtla +14
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    furandor (Ömer Bin hattab) 48 dk. knight0fheaven
    Bir bitmediniz yahu ne oldu günlük abd gibi 5000 ölen olmayınca üzüldün mu
    Yanıtla +7
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    Mnr_baskurt (Münür Başkurt) 53 dk. knight0fheaven
    Sen inanma sen git sosyal mecralarda millete korku pompalamaya çalışan it sürüsüne inan
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    furandor (Ömer Bin hattab) 48 dk. knight0fheaven
    Bir bitmediniz yahu ne oldu günlük abd gibi 5000 ölen olmayınca üzüldün mu
    Yanıtla +7
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    aofdestek (ali erengül) 26 dk.
    Türkiye deki sayıları gerçekçi bulamayanlar, sayılarını gerçekçi buldukları ülkelere gitsin nasıl fikir?

    Abd olur, İtalya, fransa, ispanya hatta küba bile olabilir?
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    alito (A. Teyfik Görmez) 36 dk.
    Vaka 86 bin olmuş, günlük ölüm ortalama 120 de. İnanalım mı? Hadi inanalım. Daha da azalır umarım.
    Yanıtla
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 49 dk.
    Ülkenin sağlık alanında en yetkili insanına inanmayacağızda twitterda 2 tane ne idüğü belirsiz kişinin attığı mesaja mı inanacağız yani?
    Yanıtla +5
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    Kerem0559 (Kerem ) 50 dk.
    yauvv bunlara inanıyor musunuz yagma olacahh savaş çıkacahh 3 yıl sürecehh diyen komplo teoricileri gelmeden
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    kingb04 (black king) 1 sa.
    Vaka sayısındaki düşüşe ne demeli peki ileride nasıl gerçekleşecek bu tablo
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    knight0fheaven (Efdal Saymaz) 1 sa. en beğenilen
    Şu verilere inanan varmı ciddi ciddi?
    3 Yanıt Yanıtla +15
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    Mnr_baskurt (Münür Başkurt) 53 dk. knight0fheaven
    Sen inanma sen git sosyal mecralarda millete korku pompalamaya çalışan it sürüsüne inan
    Yanıtla +14
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    furandor (Ömer Bin hattab) 48 dk. knight0fheaven
    Bir bitmediniz yahu ne oldu günlük abd gibi 5000 ölen olmayınca üzüldün mu
    Yanıtla +7
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa.
    Türkiyede yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum
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    gun (Gün Oksay) 1 sa.
    Bugünde 4000 altında tutmayı başardık bir süre daha böyle giderse virüs erişebileceği kaynaklarını bitirmiş olacak sanırım.
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    BATMESS 1 sa.
    Nolacak sonumuz belli değil 😔
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