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    Toyota dünya çapında 15 milyon hibrit araç sattı

    Japon otomotiv devi Toyota, hibrit otomobil satışlarında 15 milyon barajını aştığını duyurdu. Avrupa'da 2.8 milyon hibrit model satmayı başaran şirketin bölgedeki kalesi ise Birleşik Krallık.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Toyota dünya çapında 15 milyon hibrit araç sattı
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    90'ların sonlarında Prius'un piyasaya sürülmesiyle birlikte Toyota, en popüler hibrit otomobil üreticilerinden biri haline geldi. Japon şirket aradan geçen 20 yılın ardından dünya genelinde 15 milyon hibrit otomobil satışına ulaştığını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Citroen'den Çin pazarına özel sedan-crossover karışımı bir model: C3L"

    Söz konusu araçların 2.8 milyonluk kısmı yani neredeyse beşte biri Avrupa'da satıldı. Şirketin bölgedeki en önemli pazarı ise Birleşik Krallık. Bu yıl Mart sonu itibarıyla bu bölgedeki satışların 356.000 adede dayandığı belirtildi.

    Toyota dünya çapında 15 milyon hibrit araç sattı
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    120 milyon ton karbon emisyonu tasarrufu

    Toyota'nın İngiltere'de sattığı binek otomobillerin yüzde 66.1'ini tamamen hibrit modeller oluşturuyor. Japon şirket bugüne kadar sattığı 15 milyon hibrit aracın, eşdeğer benzinli araçlara kıyasla 120 milyon tondan fazla karbondioksit salımının önüne geçtiğini söylüyor.



    https://media.toyota.co.uk/2020/04/toyotas-global-hybrid-vehicle-sales-reach-15-million-units/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf.
    Hibrid Türkiye şartlarına göre en güzel çözüm ancak devlet tarafından teşvik edilmesi gerek. Motor hacmi konvansiyonel motorlu araçlardaki gibi vergilendirilmemeli. Tam tersine hibrid ve elektrikli motorlara avantajlar sağlanmalı. Aslında bütün araçlarda devlet bir araba sana bir araba bana alacaksın dayatmasından vazgeçmeli. İkinci el piyasasının saçma sapan duruma gelmesinin ana nedeni de budur. Avrupa'da çöpe atılacak araba burada 50-60 bin liraya satılıyor. Hiçbir şeyin değişmeyeceğini bile bile daha bunları niye yazıyorsam... Bu da ayrı bir konu.
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Keşke ucuz olsa da alsam
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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf.
    Devlet buna el atmalı. Hybirid ve elektrik li araçların vergisi düşürülmeli. Ülkemizde satışı çok düşük bu yüzden
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    deoks 1 hf.
    Hibrit daha çok tasarruf etmek için alınır ama ülkemizde durum öyle olmuyor. 1.8 lt motorun mtv si yüksek, ş.içi 4.5 lt civarı gerçek tüketimi de ekleyince 1.6 motora lpg taktırmak daha mantıklı.
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    cand. 1 hf.
    Ucuz olsa tercih ederdik tabi
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    frudi (ferdi istanbul) 1 hf.
    Çok güzel bir sistem ama vergiler çok yüksek olduğu için hep geri vites yapıyorum
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