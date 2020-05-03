Toyota dünya çapında 15 milyon hibrit araç sattı

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90'ların sonlarında Prius'un piyasaya sürülmesiyle birlikte Toyota, en popüler hibrit otomobil üreticilerinden biri haline geldi. Japon şirket aradan geçen 20 yılın ardından dünya genelinde 15 milyon hibrit otomobil satışına ulaştığını duyurdu.

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Söz konusu araçların 2.8 milyonluk kısmı yani neredeyse beşte biri Avrupa'da satıldı. Şirketin bölgedeki en önemli pazarı ise Birleşik Krallık. Bu yıl Mart sonu itibarıyla bu bölgedeki satışların 356.000 adede dayandığı belirtildi.

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120 milyon ton karbon emisyonu tasarrufu

Toyota'nın İngiltere'de sattığı binek otomobillerin yüzde 66.1'ini tamamen hibrit modeller oluşturuyor. Japon şirket bugüne kadar sattığı 15 milyon hibrit aracın, eşdeğer benzinli araçlara kıyasla 120 milyon tondan fazla karbondioksit salımının önüne geçtiğini söylüyor.

https://media.toyota.co.uk/2020/04/toyotas-global-hybrid-vehicle-sales-reach-15-million-units/

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