Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Pazar günü Türkiye’nin batı kesiminde rüzgarlı hava hakimdi. Rüzgar şiddetinin türbinler için ideal seviyede olması sayesinde rüzgardan elektrik üretiminde günlük rekor kırıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre 11 Aralık 2022 tarihinde elektrik üretiminde tüm zamanların en yüksek günlük seviyesine ulaşıldı. Daha önce 21 Kasım 2022 tarihinde 204.375 megavatsaat elektrik üretilmişti. 11 Aralık’ta 207.906 megavatsaat ile günlük rekor kırıldı.

hareketsiz rüzgar türbini 1 hf. önce eklendi

11 Aralık’ta tüm enerji kaynaklarından toplam 747 bin 911 megavatsaat elektrik üretildi. Bunun yüzde 27,8’ini rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu. Ardından yüzde 21,4 ile ithal kömür ve yüzde 17,3 ile linyit santralleri takip etti. Günlük olarak 19 bin 190 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 652 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Türkiye'de rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor