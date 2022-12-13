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    Türkiye'de rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor

    11 Aralık 2022 tarihinde rüzgar enerjisinden günlük en yüksek elektrik üretimi gerçekleşti. 207 bin 906 megavatsaat elektrik üretildi.                             
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    Türkiye'de rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Pazar günü Türkiye’nin batı kesiminde rüzgarlı hava hakimdi. Rüzgar şiddetinin türbinler için ideal seviyede olması sayesinde rüzgardan elektrik üretiminde günlük rekor kırıldı.

    Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre 11 Aralık 2022 tarihinde elektrik üretiminde tüm zamanların en yüksek günlük seviyesine ulaşıldı. Daha önce 21 Kasım 2022 tarihinde 204.375 megavatsaat elektrik üretilmişti. 11 Aralık’ta 207.906 megavatsaat ile günlük rekor kırıldı.

    11 Aralık’ta tüm enerji kaynaklarından toplam 747 bin 911 megavatsaat elektrik üretildi. Bunun yüzde 27,8’ini rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu. Ardından yüzde 21,4 ile ithal kömür ve yüzde 17,3 ile linyit santralleri takip etti. Günlük olarak 19 bin 190 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 652 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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    ugah6aiw 2 saat önce

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