Türkiye’de rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor

Rüzgardan 212 bin 931 MWh elektrik üretildi
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre 11 Mart 2023’te Türkiye’de tüm enerji kaynaklarından 811 bin 120 megavatsaat elektrik üretildi. Rüzgar enerjisi santrallerinden 212 bin 931 megavat saatle tüm zamanların en yüksek elektrik üretimi gerçekleşti. Toplam üretimin yüzde 26,3’ünü rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu. En son 18 Ocak 2023’te 210 bin 466 megavat saat ile en yüksek seviye elde edilmişti.
Tüketim verilerine baktığımızda ise 823 bin 711 megavatsaat elektrik tüketildiği görülüyor. Saat 12.00’de saatlik bazda en yüksek tüketim gerçekleşti. 11 Mart’ta 17 bin 377 megavatsaat elektrik ithal edilirken, 4 bin 686 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez