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    Anlık Bildirim

    Türkiye’de rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor

    11 Mart'ta Türkiye'de rüzgardan elektrik üretiminde günlük üretim rekoru kırıldı. Dün tüm kaynaklardan üretilen elektriğin yüzde 26,3'ünü rüzgar enerjisi oluşturdu.
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    Türkiye’de rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor Tam Boyutta Gör
    11 Mart 2023 tarihinde Türkiye’nin batı kesiminde rüzgarlı hava hakimdi. Rüzgar şiddetinin rüzgar enerjisi santralleri için ideal seviyelerde olması sayesinde Türkiye’de rüzgardan elektrik üretiminde yeni günlük rekor kırıldı.

    Rüzgardan 212 bin 931 MWh elektrik üretildi

    Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre 11 Mart 2023’te Türkiye’de tüm enerji kaynaklarından 811 bin 120 megavatsaat elektrik üretildi. Rüzgar enerjisi santrallerinden 212 bin 931 megavat saatle tüm zamanların en yüksek elektrik üretimi gerçekleşti. Toplam üretimin yüzde 26,3’ünü rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu. En son 18 Ocak 2023’te 210 bin 466 megavat saat ile en yüksek seviye elde edilmişti.

    Tüketim verilerine baktığımızda ise 823 bin 711 megavatsaat elektrik tüketildiği görülüyor. Saat 12.00’de saatlik bazda en yüksek tüketim gerçekleşti. 11 Mart’ta 17 bin 377 megavatsaat elektrik ithal edilirken, 4 bin 686 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 1 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 1 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 1 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 4 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 4 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 5 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 5 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 6 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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