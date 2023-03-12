Tam Boyutta Gör 11 Mart 2023 tarihinde Türkiye’nin batı kesiminde rüzgarlı hava hakimdi. Rüzgar şiddetinin rüzgar enerjisi santralleri için ideal seviyelerde olması sayesinde Türkiye’de rüzgardan elektrik üretiminde yeni günlük rekor kırıldı.

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Rüzgardan 212 bin 931 MWh elektrik üretildi

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre 11 Mart 2023’te Türkiye’de tüm enerji kaynaklarından 811 bin 120 megavatsaat elektrik üretildi. Rüzgar enerjisi santrallerinden 212 bin 931 megavat saatle tüm zamanların en yüksek elektrik üretimi gerçekleşti. Toplam üretimin yüzde 26,3’ünü rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu. En son 18 Ocak 2023’te 210 bin 466 megavat saat ile en yüksek seviye elde edilmişti.

Tüketim verilerine baktığımızda ise 823 bin 711 megavatsaat elektrik tüketildiği görülüyor. Saat 12.00’de saatlik bazda en yüksek tüketim gerçekleşti. 11 Mart’ta 17 bin 377 megavatsaat elektrik ithal edilirken, 4 bin 686 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı

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Türkiye’de rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor