Türkiye'de şarj istasyonu sayısı hızla artıyor: Hangi işletmecinin ne kadar istasyonu bulunuyor?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, şarj istasyonlarının istatistiklerini yayınladı. Peki, Türkiye'de ne kadar şarj istasyonu var? İşletmecilerinin şarj soketi sayısı ne kadar?