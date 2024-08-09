Yeni teknolojiyle, farklı şarj portuna sahip araçlar tek bir noktadan şarj olabiliyor

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç şarj ağı işletmecisi ChargePoint, farklı şarj portlarını tek bir portta birleştirerek şarj işlemini kolaylaştıran "Omni Port" teknolojisini tanıttı.

Kuzey Amerika ve Avrupa genelinde 1 milyondan fazla şarj noktasına sahip olan ChargePoint, farklı şarj girişlerine sahip araçların yarattığı karmaşıklığın üstesinden gelmek için geliştirdiği Omni Port şarj portuyla sektörde önemli bir soruna çözüm üretmeyi başarıyor.

Omni Port ile adaptör ihtiyacı ortadan kalkıyor

Her ne kadar Avrupa genelinde ve birçok ülkede CCS2 standart hale gelse de, ABD'de CCS1, SAE ve CHAdeMo'da kullanılan J1772 fişi ve yakın zamanda Kuzey Amerika'da standart olarak benimsenen Tesla'nın NACS standartını kullanan araçlar piyasada bulunuyor. Omni Port teknolojisi, mevcut olduğunda CCS1 DC hızlı şarj yeteneklerini korurken J1772 ve NACS portlarını bir araya getiriyor. Böylece, adaptörlere olan ihtiyaç ortadan kalkarak bütün araçların tek bir noktadan şarj olabilimesi sağlanıyor.

ChargePoint, yeni teknolojisinin ticari olarak sunulan ilk evrensel şarj çözümü olduğunu belirtiyor. Şirket, ağa bağlı sürücülerin, araçlarının markasını ve modelini ChargePoint uygulamasına girmelerinin ve ardından şarj seansını başlatmalarının yeterli olduğunu söylüyor. Omni Port donanımlı istasyon, otomatik olarak doğru konnektör türünü seçerek kullanıcıya sunuyor.

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Kuzey Amerika yollarındaki 5,5 milyondan fazla elektrikli aracın yarısından fazlasının J1772 veya CCS1 şarj portlarına sahip olduğu belirtliyor. Dolayısıyla yeni sistem, birçok sürücünün işini kolaylaştırmanın yanında, belirli şarj portlarına özel istasyonların yapılması gereksinimini de ortadan kaldırarak bir taşla iki kuş vurmuş oluyor. Şirket, Omni Port donanımlı şarj cihazlarını bu yılın sonuna doğru kullanıma sokmayı planlıyor.

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Farklı şarj portlarını tek bir noktada birleştiren teknoloji