Yeni teknolojiyle, farklı şarj portuna sahip araçlar tek bir noktadan şarj olabiliyor

Kuzey Amerika ve Avrupa genelinde 1 milyondan fazla şarj noktasına sahip olan ChargePoint, farklı şarj girişlerine sahip araçların yarattığı karmaşıklığın üstesinden gelmek için geliştirdiği Omni Port şarj portuyla sektörde önemli bir soruna çözüm üretmeyi başarıyor.
Omni Port ile adaptör ihtiyacı ortadan kalkıyor
Her ne kadar Avrupa genelinde ve birçok ülkede CCS2 standart hale gelse de, ABD'de CCS1, SAE ve CHAdeMo'da kullanılan J1772 fişi ve yakın zamanda Kuzey Amerika'da standart olarak benimsenen Tesla'nın NACS standartını kullanan araçlar piyasada bulunuyor. Omni Port teknolojisi, mevcut olduğunda CCS1 DC hızlı şarj yeteneklerini korurken J1772 ve NACS portlarını bir araya getiriyor. Böylece, adaptörlere olan ihtiyaç ortadan kalkarak bütün araçların tek bir noktadan şarj olabilimesi sağlanıyor.
ChargePoint, yeni teknolojisinin ticari olarak sunulan ilk evrensel şarj çözümü olduğunu belirtiyor. Şirket, ağa bağlı sürücülerin, araçlarının markasını ve modelini ChargePoint uygulamasına girmelerinin ve ardından şarj seansını başlatmalarının yeterli olduğunu söylüyor. Omni Port donanımlı istasyon, otomatik olarak doğru konnektör türünü seçerek kullanıcıya sunuyor.
Kuzey Amerika yollarındaki 5,5 milyondan fazla elektrikli aracın yarısından fazlasının J1772 veya CCS1 şarj portlarına sahip olduğu belirtliyor. Dolayısıyla yeni sistem, birçok sürücünün işini kolaylaştırmanın yanında, belirli şarj portlarına özel istasyonların yapılması gereksinimini de ortadan kaldırarak bir taşla iki kuş vurmuş oluyor. Şirket, Omni Port donanımlı şarj cihazlarını bu yılın sonuna doğru kullanıma sokmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.