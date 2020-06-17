Türkiye’de satılacak Elephone marka telefonların fiyatları açıklandı

Çinli akıllı telefon markası Elephone, Türkiye’ye geliyor. Firmanın ilk telefon modelleri 18 Haziran’da e-ticaret sitelerinde satışa sunulacak.
Türkiye’de ilk etapta Elephone U3H, Elephone PX, Elephone A7H ve Elephone A6 Max modelleri satışa sunulacak. Ürünler Arena distribütörlüğünde ülkemize getiriliyor.İlginizi Çekebilir Redmi Note 9 Pro ve Mi Note 10 Lite'ın Türkiye fiyatı açıklandı
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18 Haziran’da satışa sunulacak Elephone modellerinin Türkiye fiyatları şöyle:
Elephone U3H: 3499 TL
Elephone PX: 2199 TL
Elephone A7H: 1999 TL
Elephone A6 Max: 1799 TL
Elephone telefonların özellikleri:
Elephone U3H
İşlemci: Mediatek Helio P70
Yazılım: Android 9.0
Arka Kamera: 48 MP + 5 MP
Ön Kamera: 24 MP
Ekran: 6.53’’, FHD+, nokta çentikli ekran
Hafıza: 8 GB RAM, 256GB Depolama
Batarya: 3500mAh
Elephone PX
İşlemci: MediaTek Helio P23 (MT6763)
Yazılım: Android 9.0
Arka Kamera: 16 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP, açılır kapanır mekanizma üzerinde
Ekran: 6.53’’, FHD+, full Ekran
Hafıza: 4 GB RAM, 64GB Depolama
Batarya: 3300mAh
Elephone A7H
İşlemci: MediaTek Helio P23 (MT6763)
Yazılım: Android 9.0
Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 0.3 MP
Ön Kamera: 8 MP
Ekran: 6.41’’, HD+, nokta çentikli ekran
Hafıza: 4 GB RAM, 64GB depolama
Batarya: 3900mAh
Elephone A6 Max
İşlemci: MediaTek Helio P22
Yazılım: Android 9.0
Arka Kamera: 20 MP + 2 MP
Ön Kamera: 20 MP
Ekran: 6.53’’, HD+, damla çentikli ekran
Hafıza: 4 GB RAM, 64GB depolama
Batarya: 3950mAh
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Tabi şu var ki Çin'de U3H 8/256 versiyonu 192 dolar, yani 1316 TL, PX ise 135 dolar yani 925 TL... Yani U3H'ı Çin'den getirttirip ekstra uçuk olan 1800 TL soygunu... ehem... vergiyi dahi ödeyip IMEI'yi "resmi" açtırsak bile daha ucuza geliyor, biz imei atarsak ise...