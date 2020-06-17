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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye’de satılacak Elephone marka telefonların fiyatları açıklandı

    Çinli teknoloji markası Elephone, Türkiye'ye ilk adımını atıyor. 18 Haziran itibariyle Elephone marka telefonlar Arena güvencesiyle satışa sunuluyor. Elephone modellerinin Türkiye fiyatı açıklandı.
    5 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    2,6b
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    16
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye’de satılacak Elephone marka telefonların fiyatları açıklandı
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    Çinli akıllı telefon markası Elephone, Türkiye’ye geliyor. Firmanın ilk telefon modelleri 18 Haziran’da e-ticaret sitelerinde satışa sunulacak.

    Türkiye’de ilk etapta Elephone U3H, Elephone PX, Elephone A7H ve Elephone A6 Max modelleri satışa sunulacak. Ürünler Arena distribütörlüğünde ülkemize getiriliyor.

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    18 Haziran’da satışa sunulacak Elephone modellerinin Türkiye fiyatları şöyle:

    Elephone U3H: 3499 TL

    Elephone PX: 2199 TL

    Elephone A7H: 1999 TL

    Elephone A6 Max: 1799 TL

    Elephone telefonların özellikleri:

    Elephone U3H

    İşlemci: Mediatek Helio P70
    Yazılım: Android 9.0
    Arka Kamera: 48 MP + 5 MP
    Ön Kamera: 24 MP
    Ekran: 6.53’’, FHD+, nokta çentikli ekran
    Hafıza: 8 GB RAM, 256GB Depolama
    Batarya: 3500mAh

    Türkiye’de satılacak Elephone marka telefonların fiyatları açıklandı
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    Elephone PX

    İşlemci: MediaTek Helio P23 (MT6763)
    Yazılım: Android 9.0
    Arka Kamera: 16 MP + 2 MP
    Ön Kamera: 16 MP, açılır kapanır mekanizma üzerinde
    Ekran: 6.53’’, FHD+, full Ekran
    Hafıza: 4 GB RAM, 64GB Depolama
    Batarya: 3300mAh

    Türkiye’de satılacak Elephone marka telefonların fiyatları açıklandı
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    Elephone A7H

    İşlemci: MediaTek Helio P23 (MT6763)
    Yazılım: Android 9.0
    Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 0.3 MP
    Ön Kamera: 8 MP
    Ekran: 6.41’’, HD+, nokta çentikli ekran
    Hafıza: 4 GB RAM, 64GB depolama
    Batarya: 3900mAh

    Türkiye’de satılacak Elephone marka telefonların fiyatları açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Elephone A6 Max

    İşlemci: MediaTek Helio P22
    Yazılım: Android 9.0
    Arka Kamera: 20 MP + 2 MP
    Ön Kamera: 20 MP
    Ekran: 6.53’’, HD+, damla çentikli ekran
    Hafıza: 4 GB RAM, 64GB depolama
    Batarya: 3950mAh

    Türkiye’de satılacak Elephone marka telefonların fiyatları açıklandı
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    Bloodin 4 sa. en beğenilen
    Düşük seviye işlemcilerle pop-up kamera ya da kablosuz şarj gibi üst seviye telefonlarda görülen özelliklerini bir araya getirmiş. Oyun oynamayacak olanlar için çekici duruyor. Fakat MTK6763 yerine Helio P23 yazsaydınız işlemciye daha iyi anlaşılırdı :) A6 Max'da ise MTK6262 değil (ki zaten öyle bir işlemci yok), MTK6762 yani Helio P22 var.

    Tabi şu var ki Çin'de U3H 8/256 versiyonu 192 dolar, yani 1316 TL, PX ise 135 dolar yani 925 TL... Yani U3H'ı Çin'den getirttirip ekstra uçuk olan 1800 TL soygunu... ehem... vergiyi dahi ödeyip IMEI'yi "resmi" açtırsak bile daha ucuza geliyor, biz imei atarsak ise...
    Düşük seviye işlemcilerle pop-up kamera ya da kablosuz şarj gibi üst seviye telefonlarda görülen özelliklerini bir araya getirmiş. Oyun oynamayacak olanlar için...
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    SilverNitrate (Ufuk SARITAŞ) 7 dk.
    Al benden de o kadar. Elephone p5000'i ben de kullandım. Uzak durulması gereken marka. Resmi forumunu biraz kurcalayın, yeni model çıkardıktan sonra bir önceki telefonunu koca koca hatalarla bırakıyor, yazılım güncellemesi değil, var olan hatalarını bile kapatmıyor. Bunu görürsünüz.
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    ozmenakif (Akif Özmen) 1 sa.
    5 sene önce Elephone P5000 almış ve kullanmıştım. Hiç memnun kalmadım. Vadedilen ve reklamı yapılan özellikler yoktu, kalite yoktu. Geçenlerde girdim sitelerine. Destek forumu falan vardı hepsini kaldırmışlar. Eski modelleri falan komple silmişler. Bugün model çıkarıp yarın silen bir marka. Tavsiye etmem.
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    Wakanda (Black Panther) 2 sa.
    Elephone zaten ülkemize geldi iki sene kadar satıldı ama tutmayınca piyasadan çekildiler. Gelmedi diye iddia edenler olabileceği için tam firmasının ismini de vereyim. Sageston teknoloji tarafından 2016 yılında getirildi ithalat garantili değil distribütör garantili olarak satıldı. N11 ile kampanyalar yapıldı, telefonlar distribütör garantili ve KVK servis güvenceli olarak satılmasına ve N11 üstünden indirimde yapılmasına rağmen tutmadı.

    Şimdiden Arena distribütörlüğünde gelecekmiş. Sageston, Arena kadar büyük bir firma değildi inşallah Arena bilgisayar Sageston teknolojinin düştüğü hatalara düşüp yüksek fiyatlardan satmaya çalışmaz.

    * n11.com/...
    * n11.com/...
    * sikayetvar.com/...
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    teco1095 (özden ilhan) 2 sa.
    Devlet 200$ altı bütün telefonlardan 200$ mış gibi vergi alınca fiyatlarda böyle uçuk oluyor
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    volga tuygun (tuygun habora) 3 sa.
    Elephone yerine Ulefone gelseydi de şu "sağlam" telefonları resmi garantili kullanabilseydik...
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    Bloodin 3 sa.
    Bu arada U3H'a tanıtım resminde "delgeç ekran" yazarak niyetlerini belli etmişler
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    evlbleef 3 sa.
    TCL geldi, Tecno geldi, Elephone geldi. Bir Google Pixel'ler gelemedi.
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    Skywaterr (Sergen Atalmış) 3 sa.
    Dağıtıcılığını üstlenen Arena'nın piyasadan hiç haberi yok galiba. Girmeleriyle çıkmaları bir olur.
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    Navy Blue 3 sa. Skywaterr
    Pop-Up Kamerayı, 1000 TL falan sayıyorlar herhalde. Yoksa Helio G70'li, 150 dolarlık bir telefonu, 3500 TL'ye satmaya çalışmazlar.





    https://www.kimovil.com/en/where-to-buy-elephone-u3h
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    hamzasoph (Hamza Sofuoglu) 4 sa.
    150 dolarlık u3h 3500 TL. Nedir bu fiyatlar
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    elephone, android telefon ve
    9 etiket daha arena Türkiye Haberleri fiyat çıkış tarihi Elephone U3H elephone px Elephone A7H Elephone A6Max Mobil Teknolojiler
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