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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de trafikteki elektrikli ve hibrit araç sayısı bir yılda yüzde 150 arttı

    Öte yandan geçtiğimiz ay trafiğe kaydı yapılan otomobillerin içinde elektrikli ve hibrit araçların oranı ilk kez LPG'li araçları geride bıraktı. İşte konuyla ilgili detaylar:
    25 Mart 2021, 16:30 (3 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'de trafikteki elektrikli ve hibrit araç sayısı bir yılda yüzde 150 arttı

    TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre Türkiye'de trafikte bulunan yüzde 100 elektrikli ve hibrit otomobillerin sayısı şubat sonu itibariyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 150 artarak 44 bin 291 oldu.

    Verilere göre 2011 yılında yani bundan 10 yıl önce trafikteki 8 milyonu aşkın araçtan yalnızca 47 tanesi elektrikli veya hibritti. Aradan geçen süreçte bu sayı yavaş da olsa arttı ve 2016 yılında ilk kez bin adet barajını geçti. 2019 yılında ise 15 bin civarına yükseldi.

    Trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, Şubat 2020 itibarıyla 17 bin 749 olurken, yıl sonunda 36 bin 487'ye ulaştı. Söz konusu otomobil sayısı, bu yılın şubat sonunda ise 44 bin 291 olarak kayıtlara geçti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artmış oldu.

    Ayrıca Bkz. "Otopark yönetmeliği sonunda güncellendi: Şarj ünitesi zorunluluğu ve daha fazlası"

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    Elektrikli ve hibritler şubatta LPG'yi geçti

    Öte yandan şubatta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt türlerine göre dağılımı incelendiğinde bunların yarıdan fazlasının (yüzde 53,9) benzinli olduğu görüldü. Bu türü, yüzde 33,9 ile dizel yakıtlı otomobiller izledi.

    Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin içinde elektrikli veya hibrit araç oranının (yüzde 9,1) ilk kez LPG yakıtlı otomobil oranını (yüzde 4,9) geçmesi dikkati çekti. Şubatta, 3 bin 885 elektrikli veya hibrit, 2 bin 79 LPG yakıtlı otomobil trafiğe kaydedildi.

    Yıl Toplam Benzin Dizel LPG Elektrik-Hibrit
    2011 8.113.111 3.036.129 1.756.034 3.259.288 47
    2012 8.648.875 2.929.216 2.101.206 3.569.143 228
    2013 9.283.923 2.888.610 2.497.209 3.852.336 436
    2014 9.857.915 2.855.078 2.882.885 4.076.730 525
    2015 10.589.337 2.927.720 3.345.951 4.272.044 889
    2016 11.317.998 3.031.744 3.803.772 4.439.631 1.160
    2017 12.035.978 3.120.407 4.256.305 4.616.842 1.685
    2018 12.398.190 3.089.626 4.568.665 4.695.717 5.367
    2019 12.503.049 3.020.017 4.769.714 4.661.707 15.053
    2020* 12.598.885 3.041.995 4.813.165 4.689.549 17.749
    2020 13.099.041 3.201.894 5.014.356 4.810.018 36.487
    2021* 13.214.599 3.250.445 5.053.990 4.829.632 44.291

    *Şubat sonu itibariyle

    Bu yükselişte ülkemizde satılan hibrit model çeşitliliğinin artması büyük rol oynuyor zira "elektrikli ve hibrit" araçlara ait sayının büyük bölümü aslında hibrit (hafif hibrit, hibrit, şarj edilebilir hibrit) araçlara ait.

    Elektrikli araçlar ise yüksek satış fiyatları ve altyapının oturmamış olması gibi nedenlerle henüz pek tercih edilemiyor. Bu durum tüketicinin alım kararını etkilerken, markaların da elektrikli modellerini ülkemize getirme konusunda çekimser davranmasına sebep oluyor.

    Öte yandan 2021 yılı itibariyle ülkemizdeki elektrikli model çeşitliliği artmaya başladı. Fakat bu kez de geçtiğimiz aylarda elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında yüzde 400'e varan artış yaşandı. Üstelik üst dilimdeki oranın yeniden artacağı konuşuluyor fakat bu durum henüz söylentiden ibaret.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/trafikteki-elektrikli-veya-hibrit-otomobil-sayisi-bir-yilda-2-5-katina-cikti/2186185
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    tabi bu güzel gelişmenin yanında devlet büyüklerimiz elektrikli araçların ötv sini artırarak karşılığını verdiler.
    Yanıtla +19
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    napolyon94 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sadece 13.1 milyon otomobil. Avrupa'da kişi başına düşen otomobilde en düşük ülke biziz. Şu 13 milyoncuk otomobili bile düzgün bir trafik şebekesinde eritemiyoruz. Şehirlerimizde trafik, park sorunları gırla. Asla araba alamıyoruz. Alanlar sanayi ve devlet daireleri ile akraba. Fakirliğe, kötü standarta ve geri kalmışlığa mahkumuz.

    Devletin elektrikle araçlara geçiş için yada dizeli yasaklamak için gram ciddi bir planı yok. Dizel araç sayısı hala artıyor gözüküyor. Her gün bizi sokaklarda zehirlemeye devam ediyor bu araçlar. Halkında bu durum umurunda değil.

    Gelecek çoğu konuda olduğu gibi, trafik içinde karanlık gözüküyor.
    Sadece 13.1 milyon otomobil. Avrupa'da kişi başına düşen otomobilde en düşük ülke biziz. Şu 13 milyoncuk otomobili bile düzgün bir trafik şebekesinde eritemiyor...
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    Yanıtla +14
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    cormen 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aynen. 10 taneydi 25 tane olmuş işte.
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    SaB0 (M KSKN) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Devlet, kendine teşvik ile bu durumu lehine çevirdi çok şükür.

    Ötv’siz bebek bezi sattırmayan uzun adam, arabanın elektriklisine torpil yaptırır mı...
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    M mvn_ (burak demirci) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biz burada dizel bitti deyince fedai gibi savunanlar görsün tabloyu. Dünyada binek araç için artık bu motorun yeri yok. Bu arada LPG’de aynı sonu paylaşacak.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    B Boranay 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) mvn_
    Dünyayı bilmem ama dizel araç üretildiği sürece ülkemizde kolay kolay bitmez.

    İnsan sağlığını düşünen ülkeler yasalar çıkartarak dizel araç satışlarını engelleme yönünde çaba sarfederken, bizde daha yeni sayılan düzenleme ile elektrikli araçların ötv'leri önemli oranda artırıldı.

    Ayrıca dizel yakıttan daha az ötv alınmakta ülkemizde. Okuduklarımıza göre özellikle Avrupa ülkelerinde dizel yakıt daha pahalıyken bizde daha ucuz.

    Dizel yakıtın bir litresi ile katedilen mesafenin de daha uzun olduğu, araçlara daha yüksek tork sağladığı, dolayısıyla yük altındaki aracı düşük devirlerde rahat ivmelendirdiği ve daha az yakıt tükettiği göz önüne alındığında dizelin yakın gelecekte ülkemizde bitmesi söz konusu değildir.

    Fiyatı ucuz olduğu sürece LPG'içinde aynı durum geçerlidir.

    Olay fedai gibi savunmak değil ülke gerçeğidir.
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    napolyon94 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sadece 13.1 milyon otomobil. Avrupa'da kişi başına düşen otomobilde en düşük ülke biziz. Şu 13 milyoncuk otomobili bile düzgün bir trafik şebekesinde eritemiyoruz. Şehirlerimizde trafik, park sorunları gırla. Asla araba alamıyoruz. Alanlar sanayi ve devlet daireleri ile akraba. Fakirliğe, kötü standarta ve geri kalmışlığa mahkumuz.

    Devletin elektrikle araçlara geçiş için yada dizeli yasaklamak için gram ciddi bir planı yok. Dizel araç sayısı hala artıyor gözüküyor. Her gün bizi sokaklarda zehirlemeye devam ediyor bu araçlar. Halkında bu durum umurunda değil.

    Gelecek çoğu konuda olduğu gibi, trafik içinde karanlık gözüküyor.
    Yanıtla +14
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    tabi bu güzel gelişmenin yanında devlet büyüklerimiz elektrikli araçların ötv sini artırarak karşılığını verdiler.
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