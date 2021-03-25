Türkiye'de trafikteki elektrikli ve hibrit araç sayısı bir yılda yüzde 150 arttı

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre Türkiye'de trafikte bulunan yüzde 100 elektrikli ve hibrit otomobillerin sayısı şubat sonu itibariyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 150 artarak 44 bin 291 oldu.

Verilere göre 2011 yılında yani bundan 10 yıl önce trafikteki 8 milyonu aşkın araçtan yalnızca 47 tanesi elektrikli veya hibritti. Aradan geçen süreçte bu sayı yavaş da olsa arttı ve 2016 yılında ilk kez bin adet barajını geçti. 2019 yılında ise 15 bin civarına yükseldi.

Trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, Şubat 2020 itibarıyla 17 bin 749 olurken, yıl sonunda 36 bin 487'ye ulaştı. Söz konusu otomobil sayısı, bu yılın şubat sonunda ise 44 bin 291 olarak kayıtlara geçti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artmış oldu.

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Elektrikli ve hibritler şubatta LPG'yi geçti

Öte yandan şubatta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt türlerine göre dağılımı incelendiğinde bunların yarıdan fazlasının (yüzde 53,9) benzinli olduğu görüldü. Bu türü, yüzde 33,9 ile dizel yakıtlı otomobiller izledi.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin içinde elektrikli veya hibrit araç oranının (yüzde 9,1) ilk kez LPG yakıtlı otomobil oranını (yüzde 4,9) geçmesi dikkati çekti. Şubatta, 3 bin 885 elektrikli veya hibrit, 2 bin 79 LPG yakıtlı otomobil trafiğe kaydedildi.

Yıl Toplam Benzin Dizel LPG Elektrik-Hibrit 2011 8.113.111 3.036.129 1.756.034 3.259.288 47 2012 8.648.875 2.929.216 2.101.206 3.569.143 228 2013 9.283.923 2.888.610 2.497.209 3.852.336 436 2014 9.857.915 2.855.078 2.882.885 4.076.730 525 2015 10.589.337 2.927.720 3.345.951 4.272.044 889 2016 11.317.998 3.031.744 3.803.772 4.439.631 1.160 2017 12.035.978 3.120.407 4.256.305 4.616.842 1.685 2018 12.398.190 3.089.626 4.568.665 4.695.717 5.367 2019 12.503.049 3.020.017 4.769.714 4.661.707 15.053 2020* 12.598.885 3.041.995 4.813.165 4.689.549 17.749 2020 13.099.041 3.201.894 5.014.356 4.810.018 36.487 2021* 13.214.599 3.250.445 5.053.990 4.829.632 44.291

*Şubat sonu itibariyle

Bu yükselişte ülkemizde satılan hibrit model çeşitliliğinin artması büyük rol oynuyor zira "elektrikli ve hibrit" araçlara ait sayının büyük bölümü aslında hibrit (hafif hibrit, hibrit, şarj edilebilir hibrit) araçlara ait.

Elektrikli araçlar ise yüksek satış fiyatları ve altyapının oturmamış olması gibi nedenlerle henüz pek tercih edilemiyor. Bu durum tüketicinin alım kararını etkilerken, markaların da elektrikli modellerini ülkemize getirme konusunda çekimser davranmasına sebep oluyor.

Öte yandan 2021 yılı itibariyle ülkemizdeki elektrikli model çeşitliliği artmaya başladı. Fakat bu kez de geçtiğimiz aylarda elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında yüzde 400'e varan artış yaşandı. Üstelik üst dilimdeki oranın yeniden artacağı konuşuluyor fakat bu durum henüz söylentiden ibaret.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/trafikteki-elektrikli-veya-hibrit-otomobil-sayisi-bir-yilda-2-5-katina-cikti/2186185

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