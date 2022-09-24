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    Türkiye’de üretilen telefonlar hangi ülkelere ihraç ediliyor?

    Türkiye'de yerli ve yabancı pek çok markanın akıllı telefon üretimi yapılıyor. 2021'de yaklaşık 7 milyon adet telefon üretildi. Türkiye'de üretilen cep telefonları en çok hangi ülkelere gönderiliyor?
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    Samsung, Xiaomi, Oppo, TCL, Tecno Mobile ve Omix gibi dünyaca ünlü akıllı telefon markaları Türkiye’ye akıllı telefon fabrikası kurdu. General Mobile, Casper, Reeder gibi yerli firmaların da Türkiye’de üretim tesisi bulunuyor. Türkiye’de üretilen telefonlar genellikle iç pazarda kullanılsa da Türkiye’den dünyaya ihracatı da yapılıyor.

    Anadolu Ajansı’nın derlediği verilere göre 2021 yılında 6 milyon 904 bin 640 adet telefon üretildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020’nin Ocak-Temmuz dönemini kapsayan 7 aylık takvimde 9,4 milyon dolar değerinde 62 bin 653 akıllı telefon ihracatı gerçekleşti.

    Ocak-Temmuz 2022 döneminde 28 farklı ülkeye akıllı telefon ihracatı yapıldı. En çok ihracat ise 14 bin 756 adet ile Hollanda’ya yapıldı. Hollanda, toplam ihracatın yüzde 53’ünü oluşturdu.

    Türkiye'de akıllı telefonların yanı sıra akıllı saat, tablet ve dizüstü bilgisayar üretimi de yapılıyor. Akıllı saat ihracatını ayrı başlık altında hesaplayan TÜİK, tablet ve dizüstü bilgisayarlar ihracatını ise aynı başlık altında toplanıyor. 2021’de yaklaşık 23 milyon dolarlık tablet ve dizüstü bilgisayar ihracatı yapılırken yaklaşık 65 milyon dolarlık akıllı saat ihracatı yapıldı. 2022’nin ilk 7 ayında dizüstü ve tablet bilgisayar ihracatı 13 milyon dolar, akıllı saat ihracatı ise 59 milyon dolar olarak belirlendi.

    Türkiye'de üretilen telefonlar en çok hangi ülkelere ihraç ediliyor?
    Ocak-Temmuz 2022 Adet
    Hollanda 14.756
    Çin 11.930
    Lübnan 9.800
    BAE 8.702
    KKTC 4.247
    Hong Kong 3.790
    Macaristan 2.719
    Fildişi Sahili 2.053
    Yunanistan 1.990
    Kosova 985
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    makine26 4 gün önce

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