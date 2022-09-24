Tecno Pova Neo 5G giriş seviyesine hitap ediyor

Ülkemizde de yerli üretime başlayan Çinli Tecno markası alt seviye telefonlarla tüketici kitlesini büyütmeye devam ediyor. Tecno Pova Neo 5G akıllı telefon modeli uygun fiyata 5G bağlantısı sunuyor.
Tecno Pova Neo 5G özellikleri ve fiyatı
- 6.8 inçlik Full HD+ IPS LCD ekran
- Dimensity 810 yonga seti
- 4GB RAM
- 128GB depolama
- 50MP ana sensör
- 8MP ön kamera
- 6000mAh batarya, 18W hızlı şarj
- 191$
Tecno Pova Neo 5G modeli oldukça büyük ekranı ve bunu destekleyen bataryası ile dikkat çekiyor. 120Hz tazeleme hızı sınıfında avantaj sağlarken 500 nit pik parlaklık seviyesi mevcut. Diğer taraftan nokta çentik içerisindeki ön kamera çerçeveye entegre edilmiş çift LED flaş ile desteklenmiş. Bu sayede ince çerçevelerden de taviz verilmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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