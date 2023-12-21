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    Türkiye'deki demir yolları yapay zekalı sistemle izlenecek

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD'nin yapay zekalı takip sisteminin devreye gireceğini duyurdu. Uyku, dalgınlık, yorgunluk, algının yoldan kayması gibi durumlar tespit edilecek.
    Türkiye'deki demir yolları yapay zekalı sistemle izlenecek Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından kurulan yapay zeka destekli Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezi hakkında açıklamalarda bulundu. Sistemin özelliklerini anlattı.

    Yapay zeka ile uyku, dalgınlık, yorgunluk tespit edilecek

    Bakan Uraloğlu, "İşletme Müdürlüğü şeklinde yapılandırdığımız merkezimiz 7/24 esasına göre lokomotiflere konulan kameralar sayesinde yolcu ve yük trenlerini izleyecek. Gerçek zamanlı olarak izlenen trenlerde uyku, dalgınlık, yorgunluk, algının yoldan kayması gibi durumlar sistem tarafından otomatik tespit edilecek. Her vardiyada 4 kişi olarak görev yapan operatörler tarafından makinistlere doğrudan ulaşılarak gerekli uyarılar yapılacak." dedi.

    Tren gecikmeleri minimuma çekilecek

    Merkez sayesinde mevcut güvenlik tedbirlerine ek olarak demir yollarının güvenli, emniyetli ve zamanında işletilmesi için daha fazla veri elde edileceğini vurgulayan Uraloğlu, "Merkezde elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle sürüş güvenliği artacak ve daha verimli sürüş teknikleri de geliştirilecek. Merkez sayesinde, zamanında yapılan müdahalelerle olası muhtemel tren gecikmelerini minimum seviyeye çekmeyi hedefliyoruz. Merkezde oluşturulan raporlarla verimli tren işletmeciliğine de katkı sağlanacak." dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 18 saat önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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