Türkiye'deki demir yolları yapay zekalı sistemle izlenecek

Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından kurulan yapay zeka destekli Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezi hakkında açıklamalarda bulundu. Sistemin özelliklerini anlattı.

Yapay zeka ile uyku, dalgınlık, yorgunluk tespit edilecek

Bakan Uraloğlu, "İşletme Müdürlüğü şeklinde yapılandırdığımız merkezimiz 7/24 esasına göre lokomotiflere konulan kameralar sayesinde yolcu ve yük trenlerini izleyecek. Gerçek zamanlı olarak izlenen trenlerde uyku, dalgınlık, yorgunluk, algının yoldan kayması gibi durumlar sistem tarafından otomatik tespit edilecek. Her vardiyada 4 kişi olarak görev yapan operatörler tarafından makinistlere doğrudan ulaşılarak gerekli uyarılar yapılacak." dedi.

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Tren gecikmeleri minimuma çekilecek

Merkez sayesinde mevcut güvenlik tedbirlerine ek olarak demir yollarının güvenli, emniyetli ve zamanında işletilmesi için daha fazla veri elde edileceğini vurgulayan Uraloğlu, "Merkezde elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle sürüş güvenliği artacak ve daha verimli sürüş teknikleri de geliştirilecek. Merkez sayesinde, zamanında yapılan müdahalelerle olası muhtemel tren gecikmelerini minimum seviyeye çekmeyi hedefliyoruz. Merkezde oluşturulan raporlarla verimli tren işletmeciliğine de katkı sağlanacak." dedi.

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