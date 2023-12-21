Türkiye'deki demir yolları yapay zekalı sistemle izlenecek

- Yapay zeka ile uyku, dalgınlık, yorgunluk tespit edilecek
- Tren gecikmeleri minimuma çekilecek
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Yapay zeka ile uyku, dalgınlık, yorgunluk tespit edilecek
Bakan Uraloğlu, "İşletme Müdürlüğü şeklinde yapılandırdığımız merkezimiz 7/24 esasına göre lokomotiflere konulan kameralar sayesinde yolcu ve yük trenlerini izleyecek. Gerçek zamanlı olarak izlenen trenlerde uyku, dalgınlık, yorgunluk, algının yoldan kayması gibi durumlar sistem tarafından otomatik tespit edilecek. Her vardiyada 4 kişi olarak görev yapan operatörler tarafından makinistlere doğrudan ulaşılarak gerekli uyarılar yapılacak." dedi.
Tren gecikmeleri minimuma çekilecek
Merkez sayesinde mevcut güvenlik tedbirlerine ek olarak demir yollarının güvenli, emniyetli ve zamanında işletilmesi için daha fazla veri elde edileceğini vurgulayan Uraloğlu, "Merkezde elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle sürüş güvenliği artacak ve daha verimli sürüş teknikleri de geliştirilecek. Merkez sayesinde, zamanında yapılan müdahalelerle olası muhtemel tren gecikmelerini minimum seviyeye çekmeyi hedefliyoruz. Merkezde oluşturulan raporlarla verimli tren işletmeciliğine de katkı sağlanacak." dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.