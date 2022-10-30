Kasım ayı içinde düzenlenecek Pokémon GO etkinliklerinin tarihleri paylaşıldı

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Bu etkinliklerle, Pikachu ilk kez Pokémon GO'dan çıkıp yüz yüze buluşma için Türkiye'ye geliyor! Katılımcılar, Pikachu ile tanışmanın hemen ardından eğlenceli görevleri tamamlayarak çıkartma ve rozet gibi Pokémon GO temalı hediyeler kazanmanın keyfini çıkarabiliyor. Etkinlikten ayrılmadan önce herkes ikonik Fare Pokémon ile fotoğraf da çektirebiliyor.

Pokémon GO Kasım 2022

Ücretsiz olarak yüz yüze gerçekleştirilecek olan etkinlikler; 12 Kasım’da Istanbul Akasya AVM, 16 Kasım’da İzmir Agora AVM ve 18 Kasım’da ise Ankara Armada AVM’de yer alacak. Etkinlik süresi boyunca Pokémon GO’nun sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak hediye çekilişleriyle sonbahar rüzgarı etkisini online platformlarda da göstermeye devam edecek.

Etkinlik ve sürprizler hakkında güncel bilgileri takip etmek için Pokémon GO blog sayfasını ve Pokémon GO Türkiye resmî sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

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Türkiye'deki Pokémon GO etkinliklerinin tarihleri paylaşıldı