Tim Cook açıkladı: iPhone 14 Pro'ya olan yüksek talebi karşılayamıyoruz

Tam Boyutta Gör Tim Cook, CNBC'ye verdiği bir röportajda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in son derece yüksek talep gördüğünü ve Apple'ın henüz yeterli sayıda cihaz üretemediğini söyledi. Şirketin arzı sınırlı ve bunu mümkün olan her şekilde ele almaya çalışıyor.

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Apple CEO'su, diğer akıllı telefon üreticilerinin son dönemde talepte yaşanan düşüşten muzdarip olduğuna dair işaretlere rağmen Apple akıllı telefonlarının satış rakamlarının güçlü olduğunu belirtti. Cook'a göre, Android'den Apple cihazlarına geçiş yapan kullanıcıların sayısı da arttı.

Apple, iPhone 14 Pro modellerine odaklandı

Tim Cook ayrıca iPhone 14 Pro ve şirketin diğer cihazlarının tedarikiyle ilgili sorunların Apple üzerinde önemli bir etkisi olmadığını söyledi. Analistlerin Apple Watch, AirPods ve diğer giyilebilir cihazlara olan talebin azalacağı yönündeki tahminleri de gerçekleşmedi. Mac satışları da %25 arttı. Sonuç olarak, Apple iyi gidiyor.

Tam Boyutta Gör Ekim ayı sonlarında Apple'ın düşük talep nedeniyle iPhone 14 Plus üretimini durdurduğunu bildirilmişti. Şirket, üretimi daha yüksek talep gören iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerine odaklanmış durumda.

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Tim Cook: iPhone 14 Pro'ya olan yüksek talebi karşılayamıyoruz