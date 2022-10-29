Tim Cook açıkladı: iPhone 14 Pro'ya olan yüksek talebi karşılayamıyoruz

Apple CEO'su, diğer akıllı telefon üreticilerinin son dönemde talepte yaşanan düşüşten muzdarip olduğuna dair işaretlere rağmen Apple akıllı telefonlarının satış rakamlarının güçlü olduğunu belirtti. Cook'a göre, Android'den Apple cihazlarına geçiş yapan kullanıcıların sayısı da arttı.
Apple, iPhone 14 Pro modellerine odaklandı
Tim Cook ayrıca iPhone 14 Pro ve şirketin diğer cihazlarının tedarikiyle ilgili sorunların Apple üzerinde önemli bir etkisi olmadığını söyledi. Analistlerin Apple Watch, AirPods ve diğer giyilebilir cihazlara olan talebin azalacağı yönündeki tahminleri de gerçekleşmedi. Mac satışları da %25 arttı. Sonuç olarak, Apple iyi gidiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
65 Kişi Okuyor (9 Üye, 56 Misafir) 10 Masaüstü 55 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
2545 kez okundu.
15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Apple, iphone 14 pro ve