Netaş ve ASPİLSAN Enerji'den stratejik iş birliği

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Tam Boyutta Gör 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) önemli anlaşmalara ev sahipliği yapıyor. teknoloji üreticisi şirketi Netaş, yerli ve milli pil üreticisi ASPİLSAN Enerji ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı.

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Netaş ve ASPİLSAN Enerji arasındaki anlaşma ile, başta savunma sanayii olmak üzere stratejik altyapı sistemlerine yönelik yüksek teknolojili çözümler geliştirilmesi hedefleniyor. Anlaşma, iki kurumun mühendislik gücünü birleştirerek enerji depolama ve yönetim sistemleri ile kesintisiz güç sistemleri gibi stratejik alanlarda ortak Ar-Ge ve ürün geliştirme faaliyetlerini kapsıyor. Enerji depolama sistemlerinde, yapay zekâ destekli kestirimci bakım, uzaktan izleme, yönetim ve orkestrasyon altyapılarının yerli olarak geliştirilmesi hedeflenirken; kesintisiz güç sistemleri alanında ise şebeke istikrarı ve acil durumlar için kritik yedek güç çözümleri oluşturulacak.

ASPİLSAN Enerji tarafından geliştirilen ürünler Netaş’ın haberleşme sistemlerinde kullanılacak. Bu sayede sivil alanda ve kritik altyapılarda ASPİLSAN Enerji’nin teknolojileri kullanılacak.

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