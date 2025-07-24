Netaş ve ASPİLSAN Enerji'den stratejik iş birliği

Netaş ve ASPİLSAN Enerji arasındaki anlaşma ile, başta savunma sanayii olmak üzere stratejik altyapı sistemlerine yönelik yüksek teknolojili çözümler geliştirilmesi hedefleniyor. Anlaşma, iki kurumun mühendislik gücünü birleştirerek enerji depolama ve yönetim sistemleri ile kesintisiz güç sistemleri gibi stratejik alanlarda ortak Ar-Ge ve ürün geliştirme faaliyetlerini kapsıyor. Enerji depolama sistemlerinde, yapay zekâ destekli kestirimci bakım, uzaktan izleme, yönetim ve orkestrasyon altyapılarının yerli olarak geliştirilmesi hedeflenirken; kesintisiz güç sistemleri alanında ise şebeke istikrarı ve acil durumlar için kritik yedek güç çözümleri oluşturulacak.
ASPİLSAN Enerji tarafından geliştirilen ürünler Netaş’ın haberleşme sistemlerinde kullanılacak. Bu sayede sivil alanda ve kritik altyapılarda ASPİLSAN Enerji’nin teknolojileri kullanılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya