Türkiye'den TikTok ve Microsoft Edge için güvenlik uyarısı!

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Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) iki önemli platform hakkında güvenlik duyurusu yaptı. TikTok ve Microsoft Edge uygulamaları hakkında bildirim yayımladı.

TikTok'u güncelleyin!

USOM’dan yapılan açıklamaya göre TikTok’un Android uygulamasında güvenlik açığı tespit edildi. USOM, güvenlik açığı hakkında Hackerone.com ve Nvd.nist.gov platformlarını kaynak göstererek “Güvenlik Zafiyeti” bildirimi paylaştı.

Tam Boyutta Gör Söz konusu güvenlik açığı Android’deki TikTok’un uygulamasının 34.5.5 ve daha eski versiyonlarında yer alıyor. Uygulama içerisindeki linklere tıklandığında açılan WebView tarayıcı penceresi, Lynxview JavaScript arayüzlerinin ele geçirilmesine izin veriyor. TikTok’un yayımladığı güncelleme ile bu sorun giderildi. Uygulamanın önceki versiyonlarını kullanıyorsanız mutlaka güncelleme yapmanızı öneririz.

USOM ayrıca Microsoft Edge tarayıcısı için “Güvenlik Bildirimi” yayımladı. Microsoft Edge’deki bellek bozulmasına yol açan güvenlik açığının son yayımlanan güncelleme ile giderildiği duyuruldu. USOM, USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine ilgili güvenlik bültenini incelemelerini ve gerekli güncellemelerin ivedilikle yapılmasını tavsiye ediyor.

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