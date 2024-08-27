Türkiye'den TikTok ve Microsoft Edge için güvenlik uyarısı!

TikTok'u güncelleyin!
USOM’dan yapılan açıklamaya göre TikTok’un Android uygulamasında güvenlik açığı tespit edildi. USOM, güvenlik açığı hakkında Hackerone.com ve Nvd.nist.gov platformlarını kaynak göstererek “Güvenlik Zafiyeti” bildirimi paylaştı.
USOM ayrıca Microsoft Edge tarayıcısı için “Güvenlik Bildirimi” yayımladı. Microsoft Edge’deki bellek bozulmasına yol açan güvenlik açığının son yayımlanan güncelleme ile giderildiği duyuruldu. USOM, USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine ilgili güvenlik bültenini incelemelerini ve gerekli güncellemelerin ivedilikle yapılmasını tavsiye ediyor.Kaynakça https://www.usom.gov.tr/bildirim/tr-24-1338 https://www.usom.gov.tr/bildirim/tr-24-1340 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.