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    Anlık Bildirim

    Türkiye'den TikTok ve Microsoft Edge için güvenlik uyarısı!

    BTK çatısı altında faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), TikTok ve Microsoft Edge platformları için güvenlik uyarısı yaptı. Kullanıcıların güncelleme yapmasını tavsiye etti.
    Türkiye'den TikTok ve Microsoft Edge için güvenlik uyarısı Tam Boyutta Gör
    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) iki önemli platform hakkında güvenlik duyurusu yaptı. TikTok ve Microsoft Edge uygulamaları hakkında bildirim yayımladı.

    TikTok'u güncelleyin!

    USOM’dan yapılan açıklamaya göre TikTok’un Android uygulamasında güvenlik açığı tespit edildi. USOM, güvenlik açığı hakkında Hackerone.com ve Nvd.nist.gov platformlarını kaynak göstererek “Güvenlik Zafiyeti” bildirimi paylaştı.

    Türkiye'den TikTok ve Microsoft Edge için güvenlik uyarısı Tam Boyutta Gör
    Söz konusu güvenlik açığı Android’deki TikTok’un uygulamasının 34.5.5 ve daha eski versiyonlarında yer alıyor. Uygulama içerisindeki linklere tıklandığında açılan WebView tarayıcı penceresi, Lynxview JavaScript arayüzlerinin ele geçirilmesine izin veriyor. TikTok’un yayımladığı güncelleme ile bu sorun giderildi. Uygulamanın önceki versiyonlarını kullanıyorsanız mutlaka güncelleme yapmanızı öneririz.

    USOM ayrıca Microsoft Edge tarayıcısı için “Güvenlik Bildirimi” yayımladı. Microsoft Edge’deki bellek bozulmasına yol açan güvenlik açığının son yayımlanan güncelleme ile giderildiği duyuruldu. USOM, USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine ilgili güvenlik bültenini incelemelerini ve gerekli güncellemelerin ivedilikle yapılmasını tavsiye ediyor.

    Kaynakça https://www.usom.gov.tr/bildirim/tr-24-1338 https://www.usom.gov.tr/bildirim/tr-24-1340
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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