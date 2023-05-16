Twitter’dan Türkiye açıklaması: Engellenen hesaplar ve detaylar paylaşıldı!

Tam Boyutta Gör Twitter’ın Küresel Hükümet İşleri (Twitter Global Government Affairs), Türkiye’nin girmiş olduğu seçim süreci kapsamında bazı tweetlere ve hesaplara, manipülasyon ve yanlış bilgi paylaşımı nedeniyle erişim engeli getirmişti. Türkiye’nin talepleri doğrultusunda alınan bu karar bağlamında Elon Musk ciddi şekilde eleştirilmişti. Musk, taleplerin açıklanacağını söylemişti ve beklenen açıklama kısa süre önce geldi.

Twitter'dan yasaklama açıklaması

Twitter tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin talepleri doğrultusunda 4 hesaba ve 409 Tweete erişim engelleme işlemi uygulandı. Twitter, erişim engelleme işlemleriyle ilgili verilen mahkeme kararlarının ve düzenleyici kurum yazışmalarının belgelerini de paylaştı. Twitter, bu içerikleri kaldırmamış olsalardı seçim sürecinde, yani 13 ve 14 Mayıs tarihlerinin de içinde bulunan dönemde bant daraltmasına maruz kalacaklarını söylüyor. Bu nedenden dolayı Twitter, başka seçeneklerinin olmadığını ifade ediyor. Elon Musk, bu olay nedeniyle savunduğu "ifade özgürlüğü" duruşu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Twitter engellemelerine Elon Musk’tan yorum! 1 gün önce eklendi

Twitter tarafından paylaşılan tüm belgeleri aşağıdaki galeriden görebilirsiniz. Twitter’ın tam açıklaması ise şu şekilde:

“Bugün Türkiye politikamızla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Geçen hafta boyunca Türk Hükümeti ile müzakere halindeydik ve bize Twitter'ın mevcut mahkeme kararlarının tamamına uymayan tek sosyal medya kuruluşu olduğunu belirttiler.

Bu tür birkaç uyarıdan sonra, Twitter’a yönelik bant daraltılması konusunda son bir tehdit olduğuna inandığımız bir uyarı aldık ve bu nedenle Twitter'ı hafta sonunda yapılan seçim süresince kullanılabilir durumda tutmak için 4 hesaba ve 409 Tweete erişim engelleme işlemi uyguladık.

İfade özgürlüğü ile ilgili endişelerimizi doğrudan yetkililere ilettik.

Tüm taleplerde yaptığımız gibi burada da mahkeme kararlarına itiraz etmeye devam edeceğiz, ancak oy verme işleminin hemen öncesinde başvurulabilecek başka bir yasal yol yoktu.

Şu ana kadar erişim kısıtlamalarına konu içerik ile ilgili Twitter aleyhine beş mahkeme kararı düzenlenmiştir ve biz bunlardan dört tanesine itiraz ettik. İtirazlarımızdan biri reddedilirken, diğer üç mahkeme karari halen ilgili mahkemeler tarafından incelenmektedir. Beşinci mahkeme kararına yarın itiraz edeceğiz.

Aşağıda erişim engelleme işlemleriyle ilgili verilen mahkeme kararlarının ve düzenleyici kurum yazışmalarının bir kopyasını yayınlıyoruz.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Türkiye içeriklerini engelleyen Twitter’dan kritik açıklama