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    Twitter Türkiye’de içerikleri engelliyor, Elon Musk: En iyisi bu!

    Mahkeme kararıyla Türkiye’de belirli Twitter içeriklerinin engellenmesini protesto eden gazetecilere Elon Musk tepki gösterdi. Düzenlemelere mutlaka uyulması gerektiğini belirtti.
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    Twitter Tam Boyutta Gör
    Özellikle girilen seçim sürecinde yanlış anlaşılmalara ve manipülasyonlara engel olmak amacıyla ardı ardına Twitter içeriklerine karşı hukuki yollara başvuruluyor. Twitter de yükümlülüklerini yerine getirmek adına içerikleri engelliyor. Yaşanan gelişmeler Elon Musk ile bir gazeteci arasında kısa bir tartışmaya neden oldu.

    Twitter’de yasaklama tartışması

    Türkiye’de resmi olarak faaliyet gösteren Twitter, düzenlemeler gereği gelen hukuki talepleri yerine getirmek durumunda. Aksi takdirde para cezası ve bant genişliğini daraltma gibi cezai müeyyideler uygulanabiliyor.

    Twitter global ilişkiler hesabının Türkiye’deki mahkeme kararları sonrasında belirli içeriklere engelleme getirdiğini duyurmasının ardından Bloomberg editörü Matthew Yglesias, bunu muhalifleri susturma operasyonu olarak yorumladı ve Elon Musk’ın daha önce yayınladığı gizli belgelere gönderme yaptı.

    Elon Musk ise editöre sessiz kalamadı ve “Aklını mı yitirdin Yglesias? Tüm Twitter erişimini darboğaza mı soksaydık?” şeklinde ilginç bir cevap verdi. Daha sonra ise şeffaf olmasını isteyenlere cevap vererek Türk hükümetinin yaptığı talepleri sonraki bir zaman diliminde açıklayacağını belirtti.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 1 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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