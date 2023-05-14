Twitter Türkiye’de içerikleri engelliyor, Elon Musk: En iyisi bu!

Twitter’de yasaklama tartışması
Türkiye’de resmi olarak faaliyet gösteren Twitter, düzenlemeler gereği gelen hukuki talepleri yerine getirmek durumunda. Aksi takdirde para cezası ve bant genişliğini daraltma gibi cezai müeyyideler uygulanabiliyor.
Twitter global ilişkiler hesabının Türkiye’deki mahkeme kararları sonrasında belirli içeriklere engelleme getirdiğini duyurmasının ardından Bloomberg editörü Matthew Yglesias, bunu muhalifleri susturma operasyonu olarak yorumladı ve Elon Musk’ın daha önce yayınladığı gizli belgelere gönderme yaptı.
Elon Musk ise editöre sessiz kalamadı ve “Aklını mı yitirdin Yglesias? Tüm Twitter erişimini darboğaza mı soksaydık?” şeklinde ilginç bir cevap verdi. Daha sonra ise şeffaf olmasını isteyenlere cevap vererek Türk hükümetinin yaptığı talepleri sonraki bir zaman diliminde açıklayacağını belirtti.
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.