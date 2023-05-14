Twitter Türkiye’de içerikleri engelliyor, Elon Musk: En iyisi bu!

Tam Boyutta Gör Özellikle girilen seçim sürecinde yanlış anlaşılmalara ve manipülasyonlara engel olmak amacıyla ardı ardına Twitter içeriklerine karşı hukuki yollara başvuruluyor. Twitter de yükümlülüklerini yerine getirmek adına içerikleri engelliyor. Yaşanan gelişmeler Elon Musk ile bir gazeteci arasında kısa bir tartışmaya neden oldu.

Twitter’de yasaklama tartışması

Türkiye’de resmi olarak faaliyet gösteren Twitter, düzenlemeler gereği gelen hukuki talepleri yerine getirmek durumunda. Aksi takdirde para cezası ve bant genişliğini daraltma gibi cezai müeyyideler uygulanabiliyor.

Twitter global ilişkiler hesabının Türkiye’deki mahkeme kararları sonrasında belirli içeriklere engelleme getirdiğini duyurmasının ardından Bloomberg editörü Matthew Yglesias, bunu muhalifleri susturma operasyonu olarak yorumladı ve Elon Musk’ın daha önce yayınladığı gizli belgelere gönderme yaptı.

Elon Musk artık Twitter CEO’su değil 1 gün önce eklendi

Elon Musk ise editöre sessiz kalamadı ve “Aklını mı yitirdin Yglesias? Tüm Twitter erişimini darboğaza mı soksaydık?” şeklinde ilginç bir cevap verdi. Daha sonra ise şeffaf olmasını isteyenlere cevap vererek Türk hükümetinin yaptığı talepleri sonraki bir zaman diliminde açıklayacağını belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.