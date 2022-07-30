Türkiye, İHA'lardaki başarısını karada sürdürmek için yeni adımlar atıyor

Türkiye, 20'den fazla ülkeye ihraç ettiği İnsansız Hava Aracı (İHA) projeleriyle elde ettiği başarıyı kara araçlarında da yakalamayı hedefliyor. Bu kapsamda, farklı sınıflarda insansız kara araçları geliştirmek için çalışmalar sürerken FNSS de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile 'Ağır Sınıf İnsansız Kara Aracı Seri Üretim Niyet Beyanı' imzaladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, sözleşme kapsamında 5 araç için görev ve alt sistem tanımı yapıldığını, bu çerçevede tekliflerini nihai hale getirip Başkanlığa sunacaklarını dile getirdi. Daha önce geliştirdikleri insansız kara aracı üzerinde otonom özellikler bulunmadığını aktaran Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süre göz önüne alındığına olması zaten mümkün değildi. SSB ile Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın istekleri doğrultusunda belli seviyede otonom özellik var, silah entegrasyonu söz konusu. Farklı konfigürasyonları içeren çok ciddi bir çalışma yapıldı. Bu sözleşmede bunların kavramsal ispatı olacak. Sahada kullanıldıkça değişiklikler gelecektir. Proje süresi ve ekonomisi açısından mevcut araçlar üzerine bunu uygulayacağız. İlerde daha düşük siluetli, daha atik, gerektiğinde koruma istenmeyecek yeni araç tasarımları planlarımızda var. Bunlar da zaman içinde oluşacaktır."

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İnsansız kara araçları konusunda henüz yolun başında bulunulduğuna değinen Kurt, "İnsansız kara araçları ve bunların otonom özelliklerinde Türkiye ve dünya henüz çok başlangıçta. Türkiye olarak yine dünyanın önünde gidebileceğimiz, başkalarının örnek alabileceği çalışmaların içinde olduğumuzu müjdeleyebilirim. SSB ile isteklerini ve nasıl kullanabileceklerini tüm açıklığıyla ortaya koyan kullanıcılarımıza teşekkür ederim." dedi.

Kurt, teslimat için 2023'ü öngördüklerine işaret ederek, görüşmelerin devam ettiğini, bazı basit modellerin, 1-2 aracın önceden verilebileceğini, komplike araçların teslimatının ise daha sonra yapılabileceğini kaydetti.

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