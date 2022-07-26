Rusya'dan Bayraktar İHA'lar için ortak üretim teklifi

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Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’lar Ukrayna’da ve Dağlık Karabağ’da uluslararası savaşta büyük başarı gösterdi. Düşman hava savunma sistemlerini ve zırhlı birliklerini imha etti. Bayraktar TB2’nin bu başarısı, diğer ülkelerin ilgisini çekti ve yeni ülkelerle tedarik sözleşmeleri imzalandı.

Bayraktar TB2, Rus BUK hava savunma sistemini imha etti 4 ay önce eklendi

Bayraktar İHA’lar için bu defa sürpriz bir ülke harekete geçti: Rusya. Dün düzenlenen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in; Baykar'a ait S/İHA'ların üretimiyle ilgili ortak çalışma yapmak istediklerini ifade ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri’nin de kendi topraklarında ortak üretim için Baykar’a teklif yaptığını ifade etti. Tekliflerle ilgili detaylar paylaşılmadı.

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