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    Türkiye'nin 2053 yılı ulaştırma hedefleri açıklandı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin 2053 hedeflerini açıkladı. 2053'te karayolu ile ulaşımın payının azaltılması, demiryolunun artırılması amaçlanıyor.
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    Türkiye'nin 2053 yılı ulaştırma hedefleri duyuruldu
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün düzenlenen 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı lansmanında Türkiye’nin 2053 hedeflerini açıkladı. Bu hedefler doğrultusunda yeni ulaşım projeleri hayata geçirilecek.

    Demiryolu ulaşımında 2053 hedefleri

    Bakan Karaismailoğlu’nun açıklamalarına göre 2053 yılına kadar demiryolu hattına 8 bin 554 kilometrelik ekleme yapılması ve demiryolu ulaşımının yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Yolcu taşımacılığında demiryolunun payı yüzde 0,96’dan yüzde 6,20’ye, yük taşımacılığında ise yüzde 5,08’den yüzde 21,93’e çıkartılması amaçlanıyor.

    Türkiye'nin 2053 yılı ulaştırma hedefleri duyuruldu
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    Hızlı trenlerle bağlı il sayısı 8'den 52'ye çıkacak. Yıllık yolcu taşımacılığı 19,5 milyondan 269,8 milyona, yıllık yük taşımacılığı ise 55 milyon tondan 448 milyon tona ulaşacak. Demiryolu ağlarının toplam enerji ihtiyacının yüzde 35’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması sağlanacak.

    Karayolu ulaşımında 2053 hedefleri

    Karayolu ile ulaşım hakkında ise bölünmüş yol ağının 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağının ise 8 bin 325 kilometreye çıkarılması hedefleniyor. Karayolu kullanımının azaltılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda yıllık yük taşımacılığı payı yüzde 71,39’dan yüzde 57,47’ye düşürülecek.

    Türkiye'nin 2053 yılı ulaştırma hedefleri duyuruldu
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    Akıllı ve otonom teknolojiler ile donatılmış, hızlı, emniyetli yol altyapısı ile kaza oranları azaltılacak. Benzin, motorin gibi fosil yakıt yerine elektrik, hidrojen gibi alternatif enerji kullanımı artırılacak. Hızlı şarj tesisleri yaygınlaştırılacak.

    Havayolu ulaşımında 2053 hedefleri

    Havalimanı sayısı 56’dan 61’e çıkarılacak. Yıllık yolcu sayısı 112,4 milyondan 202,8 milyona yükseltilecek. Havayolları taşımacılığında çevre dostu biyoyakıt ve sentetik yakıt üretimi yapılacak. Emisyon izleme, raporlama, doğrulama altyapısı oluşturulacak ve karbon emisyonları stratejik bir şekilde yönetilecek. Bölgesel havayolu kargo taşımacılığı geliştirilecek.

    Denizyolu ulaşımında 2053 hedefleri

    Liman tesisi sayısı 217’den 255’e çıkarılacak. Yeşil liman uygulamaları yaygınlaştırılacak. Limanlarda yüksek oranda yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacak. Otonom gemi seferleri geliştirilecek ve limanlarda otonom sistemler ile elleçleme verimliliği artırılacak. Kanal İstanbul projesi ile İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği azaltılacak ve seyir emniyeti artacak.

    2053 yatırım planı

    Türkiye'nin 2053 yılı ulaştırma hedefleri duyuruldu
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    Ulaşım yatırımlarının maddi planı hakkında konuşan Bakan Karaismailoğlu, "5’er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde; demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım yapacağız." dedi.

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    C
    Ceydaglc05 3 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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