Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri açıklandı: Ar-Ge yapan şirket sayısı azaldı

Tam Boyutta Gör

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması yayınlandı. Üretimden satışlara göre İSO 500 sıralaması hazırlandı.

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), 136,8 milyar lira satışla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu unvanını korudu. Ford Otomotiv 67,3 milyar lirayla bir kez daha kinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise değişim yaşandı. Star Rafineri 55,2 milyar liralık üretimden satışla üçüncü sıraya yükseldi. Geçen sene üçüncü sırada yer alan Oyak-Renault, dokuzuncu sıraya geriledi.

Dördüncü sırada Toyota Otomotiv, beşinci sırada ise İskenderun Demir ve Çelik yer aldı.

İSO 500'deki 405 şirket kar etti

2021 sıralamasında ilk 500 sırada yer alan sanayi kuruluşlarının üretimden satışları lira bazında 2020’ye göre yüzde 73,8 artarak 2,05 trilyon liraya ulaştı. 2021 tüketici enflasyonundan arındırıldığında üretimden satışların reel olarak önceki yıla göre yüzde 27,7 artış gerçekleştiği açıklandı. İSO 500’ün ihracatı ise dolar bazında yüzde 33,9 artışla 85,6 milyar dolara ulaştı. İSO 500 içerisindeki 405 şirket 2021’de kar etti.

En çok satan tabletler belli oldu: iPad'ler pazarı domine ediyor 5 sa. önce eklendi

Ar-Ge harcaması yapan şirket sayısı azaldı

İSO 500’deki yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı yüzde 6,4’ten yüzde 6,1’e geriledi. 2021’de Ar-Ge harcaması yapan kuruluş sayısı 271’den 265’e düştü. Ar-Ge harcamaları lira bazında yüzde 44 artışla 9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirketlerin yeni nesil sanayi anlayışını benimsemesi gerektiğini söyleyen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan şu ifadeleri kullandı:

“Yeni üretim anlayışı yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı, dışa bağımlılığı azaltan, güvenli ve sürdürülebilir üretimi esas alıyor. Yeni üretim çağına çevik, yaygın ağa sahip, bilgiyi kullanabilen, farklı küresel piyasalara çalışan şirketler damga vuracak. Dünya böylesine değişirken Türkiye'nin de yeni nesil sanayi anlayışını benimsemesi ve bu doğrultuda bir dönüşüme kendini hazırlaması gerekiyor.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 araştırması yayınlandı