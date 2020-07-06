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    Türkiye'nin Atmaca füzesi, 200 km'den uzak mesafedeki hedefi başarıyla vurdu

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, hedefi başarıyla vuran deniz seyir füzesi Atmaca'nın envantere girmeye hazırlandığını belirtti. İşte füzenin hedefi vurduğu anlar:
    2 gün
    3,2b
    3
    31
    Savunma Sanayi
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'nin Atmaca füzesi, 200 km'den uzak mesafedeki hedefi başarıyla vurdu
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    Türkiye’nin ilk deniz seyir füzesi olarak geliştirilen “Atmaca”, yapılan test atışı sonucu hedefini vurarak başarısını bir kez daha kanıtladı.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Atmaca’nın hedefini vurduğu anları Twitter hesabından paylaştı. Demir, “Atmacamız bu sefer uzun uçtu. 200+ km mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazır” ifadesini kullandı.

    Atmaca; uzun menzili, düşük radar izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetiyle modern donanma platformlarında hizmete hazır bir silah sistemi olarak dikkat çekiyor. Her türlü hava şartında kullanılabilen modern bir güdümlü mermi olan Atmaca, karşı tedbirlere dayanıklılığı, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yetenekleri ile ileri görev planlama sistemi (3D routing) sayesinde, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor.

    Küresel Konumlandırma Sistemi, Ataletsel Ölçüm Birimi, Barometrik Altimetre ve Radar Altimetre alt sistemlerini kullanarak yol alan Atmaca, hedefini yüksek doğrulukla bulabilmek için aktif radar arayıcısını kullanıyor.

    Atmaca füzesi teknik özellikleri

    Çapı 350 mm
    Uzunluk 4.800 - 5.200 m
    Ağırlık < 800 kg
    Menzil > 200 km
    Güdüm Ataletsel Navigasyon Sistemi + Küresel Konumlama Sistemi + Barometrik Altimetre + Radar Altimetre
    Harp Başlığı Tipi Yüksek Patlayıcılı Penetrasyon Etkili
    Harp Başlığı Ağırlığı 250 kg
    Arayıcı Başlık Aktif RF


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 2 gün en beğenilen
    İnşallah kendi hava güvenlik sistemimizi de geliştiririz. Amerika ya da Rusya'ya ile yaşadığımız problemler malum. Hem bağımlılıktan kurtuluruz hem de milyarlarca dolar cebimizde kalır hem de satabileceğimiz bir ürün sahibi oluruz.
    İnşallah kendi hava güvenlik sistemimizi de geliştiririz. Amerika ya da Rusya'ya ile yaşadığımız problemler malum. Hem bağımlılıktan kurtuluruz hem de milyarlar...
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    1 Yanıt Yanıtla +22
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    hollowman_ (N. b.) 2 gün ÖzdalDoğru
    Geliştiriliyor zaten. Hatta Orta ve alçak irtifa sistemlerimiz Hisar-O ve Hisar-A İdlib ve Libya'da sahaya sürüldü. Arından gelecek Hisar Siper, Hisar Nokta gibi ileri versiyonları ile daha üst katmanlarda hava savunma şemsiyemiz olacak.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    from softwave 2 gün yeni yorumcu
    Çok iyi , bu daha başlangıç elbette geliştirilecek
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    javaprof (orhan yılmaz) 2 gün
    Şahi'yi yapanların ceddi şimdi var olan teknolojilerin milli karşılıklarını üretiyor inşallah ilerde şahi gibi var olmayanı da üretiriz.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    sounderland 2 gün javaprof
    Şahiyi yapanların ceddi Şahi Elektromanyetik Top'u geliştirmekle meşgul. Geleceğin silahı..



    http://www.millisavunma.com/sahi-209-blok-2/
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    general4242 (Salim Baş) 2 gün
    Hedefi vurunca bu fuzeler patlamiyor mu test diye patlatmadilar mi yoksa ?
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    blood.army (Kurtuluş Bilgin) 2 gün general4242
    Tahrip olmaması için mühhimmat yüklü değil zaten en basit trafı o carpınca patıyor önemli olan oradaki 200km ötedeki balonu yada cismi notkta atışı ile vurmuş olması
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    dark_prince60 (dark prince) 2 gün
    azgın azınlık sus pus...
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    monacomen 2 gün (düzenlendi)
    Ne yazık ki günümüzde artık savaşlar topla tüfekle olmuyor. Her ne kadar savunma sanayi önemli bile olsa bu gün internette faal bir genç büyük beyin saldırıları altında Türk olmaktan ve Türkiyeli olmaktan nefret edilmek üzere programlanıp etki altına alınıyor. Yarın bir savaşta okuduğu mesaj ve trollerden etkilenen bu gençler aldıkları silahları bizzat kendi ülkesine doğrultur ise hiç şaşmam. Sırf fenomen olmuş birinin gazı ile bile kendini bu füzeleri imha etmek için patlatır savaşacak er bulamazsınız. Hepsinin beyni hackleniyor beyler bayanlar. Bu Füzeler arkasında bir vatansever var ise işe yarar. Kordiseps mantarı gibi beyinleri ele geçirilmiş zombi karıncalar ile olmaz o iş.

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    Oğuzhaan 2 gün
    izmirden atinayı vuruyor muyuz kısaca gerçi bir 200km daha lazım heralde.
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    mokoko_TR 2 gün yeni yorumcu Oğuzhaan
    deniz füzesi bu yanlış yere gelmişin
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    CleanCoders (Fatih ) 2 gün
    Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah’ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah’ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. (Enfâl Suresi 60. Ayet)


    Maalesef İslam dünyası bilimden uzaklaştı ve bu ayetin gereğini yerine getiremedi.
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    seckinar (m. ..) 2 gün
    Üç tarafımız deniz, dört bir tarafımız düşman. Gönül isterdi ki, ülkemizde ve tüm dünyada savunmaya harcanan bütçeler, sağlık, bilim, eğitim ve kültür için kullanılsın. Ama gel gör ki, içte ve dıştaki düşmanlarımız buna izin vermiyor.

    Ülkemiz, vatan topraklarımız ve milletimiz, açık ve gizli düşmanların hep hedefinde oldu, hep de hedefte olacak.

    Biz de mecburen savunma teknolojilerimize odaklanacağız, bize vermedikleri, satmadıkları, üstünlük kurdukları teknolojileri, ekipmanları kendimiz geliştireceğiz, yapacağız.

    Tolga Özbek'in dediği gibi, gökyüzündeki kurtuluş savaşımız olan milli muharip uçağımızı da, bu başarılı projeler gibi en kısa zamanda göklerde görmek temennisiyle.
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    gun (Gün Oksay) 2 gün seckinar
    Sağlık sistemi bana göre zaten dünyanın en iyilerinden. Eğitim sistemi ise bizim zamanımıza göre 80-100 kişilik sınıflardan 20-30’lara indik ama öğretmen kalitesinde aynı başarıyı yapamadık zira bina yapmak kolay insan işe almakta ama kaliteli insan yetiştirmenin kilidi onları yetiştirecek kişileri yetiştirmek Buda en az iki nesil gerektiriyor biraz sıkıntı.



    Askeri okul kalitesinde eğitim fakülteleri kurmak içini iyi eğitimci ile doldurmak nesil alan bir süreç.
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    mokoko_TR 2 gün yeni yorumcu
    vurulan hedef 220 km buda demek oluyorki menzil dahada uzun
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    homebird (Bilen BİLİR) 2 gün
    Bundan sonra sıra, 600- 700 km den nokta atışı yapabileceğin "Gezgin" seyir füzesinde.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 gün
    Uzunluk 4.800 - 5.200 m

    4,8 - 5,2 olması lazım.
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    logi666leboss (serhat agar) 2 gün
    Hay masallah aslanlar.
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    3229 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    deniz seyir füzesi, atmaca ve
    4 etiket daha atmaca füzesi atmaca füzesi özellikleri Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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