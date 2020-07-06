Türkiye'nin Atmaca füzesi, 200 km'den uzak mesafedeki hedefi başarıyla vurdu

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Türkiye’nin ilk deniz seyir füzesi olarak geliştirilen “Atmaca”, yapılan test atışı sonucu hedefini vurarak başarısını bir kez daha kanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Atmaca’nın hedefini vurduğu anları Twitter hesabından paylaştı. Demir, “Atmacamız bu sefer uzun uçtu. 200+ km mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazır” ifadesini kullandı.

Atmaca; uzun menzili, düşük radar izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetiyle modern donanma platformlarında hizmete hazır bir silah sistemi olarak dikkat çekiyor. Her türlü hava şartında kullanılabilen modern bir güdümlü mermi olan Atmaca, karşı tedbirlere dayanıklılığı, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yetenekleri ile ileri görev planlama sistemi (3D routing) sayesinde, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor.

Küresel Konumlandırma Sistemi, Ataletsel Ölçüm Birimi, Barometrik Altimetre ve Radar Altimetre alt sistemlerini kullanarak yol alan Atmaca, hedefini yüksek doğrulukla bulabilmek için aktif radar arayıcısını kullanıyor.

Atmaca füzesi teknik özellikleri

Çapı 350 mm Uzunluk 4.800 - 5.200 m Ağırlık < 800 kg Menzil > 200 km Güdüm Ataletsel Navigasyon Sistemi + Küresel Konumlama Sistemi + Barometrik Altimetre + Radar Altimetre Harp Başlığı Tipi Yüksek Patlayıcılı Penetrasyon Etkili Harp Başlığı Ağırlığı 250 kg Arayıcı Başlık Aktif RF

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