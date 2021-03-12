Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesi turkiyestopscovid.com adresinde toplandı

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Türkiye’de ilk Covid-19 vakası görülmesinin üstünden 1 sene geçti. Bu bir senede Türkiye’nin Covid-19 tedbirleri zaman zaman eleştirildi, zaman zaman takdir gördü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin Covid-19 ile mücadelesini anlatan bir web sitesi açtı.

https://turkiyestopscovid.com/ web sitesi yabancılara yönelik hazırlandı. Şu an için sadece Türkçe ve İngilizce dilimde hizmet veriyor. Türkiye’den bağlansanız bile varsayılan olarak İngilizce dilinde açılıyor. Ayrıca "Türkiye Stops Covid" ismi kullanılarak Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube hesapları açıldı. Bu hesaplardan da sık sık paylaşım yapılacak.

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https://turkiyestopscovid.com/ adresinde sağlık konusundaki çalışmaların yanı sıra eğitim, ekonomi, tarım, spor, dayanışma ve yaşama yönelik çalışmalara da yer veriliyor. Hayat Eve Sığar uygulaması, yerli solunum cihazı ve filyasyon ekibinin Covid-19’la mücadeleye olumlu etkisinden bahsediliyor. EBA’nın eğitime olumlu etkisinden de bahsedilmiş.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs aşısı üreten firmalar ne kadar kazanacak?"

Türkiye’nin yardım ettiği ülkeler de tablo halinde paylaşılıyor. Türkiye 170 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa yardımında bulunmuş. Yardım yapılan ülkelere hangi ekipmandan ne kadar gönderildiği yazıyor. Türkiye toplamda 581 solunum cihazı, yaklaşık 500 bin test kiti ve 11 milyon maske hibe etmiş.

Site Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlandığı için Türkiye hakkındaki olumlu çalışmalarına ve kararlarına yer veriliyor. Vaka, hasta ayrımına gidilmesi gibi tepki toplayan kararlar ve gelişmelere yer verilmiyor.

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