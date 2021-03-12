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    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesi turkiyestopscovid.com adresinde toplandı

    Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan turkiyestopscovid.com web sitesinde Türkiye'nin 1 senedeki Covid-19 çalışmaları anlatılıyor.
    12 Mart 2021, 15:22 (4 sa.)
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    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesi turkiyestopscovid.com adresinde toplandı
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    Türkiye’de ilk Covid-19 vakası görülmesinin üstünden 1 sene geçti. Bu bir senede Türkiye’nin Covid-19 tedbirleri zaman zaman eleştirildi, zaman zaman takdir gördü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin Covid-19 ile mücadelesini anlatan bir web sitesi açtı.

    https://turkiyestopscovid.com/ web sitesi yabancılara yönelik hazırlandı. Şu an için sadece Türkçe ve İngilizce dilimde hizmet veriyor. Türkiye’den bağlansanız bile varsayılan olarak İngilizce dilinde açılıyor. Ayrıca "Türkiye Stops Covid" ismi kullanılarak Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube hesapları açıldı. Bu hesaplardan da sık sık paylaşım yapılacak.

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    https://turkiyestopscovid.com/ adresinde sağlık konusundaki çalışmaların yanı sıra eğitim, ekonomi, tarım, spor, dayanışma ve yaşama yönelik çalışmalara da yer veriliyor. Hayat Eve Sığar uygulaması, yerli solunum cihazı ve filyasyon ekibinin Covid-19’la mücadeleye olumlu etkisinden bahsediliyor. EBA’nın eğitime olumlu etkisinden de bahsedilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs aşısı üreten firmalar ne kadar kazanacak?"

    Türkiye’nin yardım ettiği ülkeler de tablo halinde paylaşılıyor. Türkiye 170 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa yardımında bulunmuş. Yardım yapılan ülkelere hangi ekipmandan ne kadar gönderildiği yazıyor. Türkiye toplamda 581 solunum cihazı, yaklaşık 500 bin test kiti ve 11 milyon maske hibe etmiş.

    Site Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlandığı için Türkiye hakkındaki olumlu çalışmalarına ve kararlarına yer veriliyor. Vaka, hasta ayrımına gidilmesi gibi tepki toplayan kararlar ve gelişmelere yer verilmiyor.



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    BLasTeaR 2 saat önce

    bakmadan kullananlar için demek istedin sanırım @TheJudge :)

    TheJudgé 1 gün önce

    Görünmez klavyede görmeden tuşlara nasıl basıcaz ? bunu ancak görmeden klavye kullanan insanlar yapar

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Not fun
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    site dilini ingilizceden türkçeye çevirince 500 yiyoruz. Tasarım desen zaten yok, yine birileri iş yapmış olmak için iş yapmış.
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    R redoracle (yıldırım coolboy) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke önce bizim ülkemizdekilere yardım edilseydi ben başvurdum bin tl için onu bile vermediler,benden başka daha nice insanlarında alamadığını biliyorum halk röportajlarından vs.

    Onca mülteci,turist maskesiz gezinirken nasıl olacak bu mücadele,bu mültecilere bi önaem alınmazsa çok zor,hergün çöpten karton toplayan birsürü mülteci çocuk ,genç görüyorum koca el arabalarıyla maskesiz pislik içinde gezinen bunlar virüs bulaştırmıyor mu.
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    231407 (Barış Özdemir) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Böyle şeylere hiç gerek yok. Doğru olanı yapın yeter.
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    P palamutix 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    20 tane pic kendi urettikleri virusle insanligin kaderi ile oynuyor.uyuyun
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    P phoenixae 3 sa. ( Mesaj Silindi ) palamutix
    uyandım. napayım şimdi?
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    T th9 2 sa. ( Mesaj Silindi ) palamutix
    abi dünyayı kim yönetiyor söyledi bilelim,kaç yıldır kimse çözemedi belki sen biliyosundur.
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