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    Türkiye'nin de katıldığı Le Mans 24 Saat Yarışı tamamlandı: İşte tahtın yeni sahibi

    Ferrari, Le Mans 24 Saat Yarışı'nı 50 yıllık bir aradan sonra ilk sırada tamamladı. Toyoto'nın 5 yıllık hakimiyeti sona erdi. İşte en rekabetçi Le Mans yarışından detaylar.
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    Türkiye'nin de katıldığı Le Mans 24 Saat Yarışı tamamlandı! Tam Boyutta Gör
    Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Le Mans 24 Saat yarışları geçtiğimiz haftasonu itibarıyla sona erdi. Fransa’nın Le Mans kentindeki 13,6 kilometrelik De la Sarthe Pisti’nde düzenlenen sezonun 4. yarışınında, 51 numaralı Ferrari-AF Corse aracı Toyota ekibine karşı zafere ulaştı. LMP2 kategorisinde yarışan temsilcimiz Racing Team Turkey ise yarışı tamamlayamadı. İşte detaylar

    Le Mans 24 Saat yarışı sonuçlandı

    24 saatlik yarışın sonunda toplam 342 tur atan Ferrari AF Corse takımının 51 numaralı aracı, James Calado, Antonio Giovinazzi ve Alessandro Pier Guidi üçlüsü ileyarışı birinci sırada tamamladı. Böylece 50 yılın ardından ikonik yarış serisinden zaferle ayrılan Ferrari, aynı zamanda Le Mans 24 Saat Yarışı’nı 5 yıldır peş peşe kazanan Toyota'nın liderliğine de son vermiş oldu. 

    Diğer tarafta Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Ryo Hirakawa’nın sürücü koltuğunda oturduğu Toyota Gazoo takımı ise, mücadeleyi ikinci sırada, Ferrari'nin 1 dakika 21.793 saniye gerisinde tamamladı. Earl Bamber, Alex Lynn ve Richard Westbrook’un kullandığı Cadillac takımı ise, 341 turla 3. sırayı aldı.

    Türkiye'nin de katıldığı Le Mans 24 Saat Yarışı tamamlandı! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Le Mans yarışında Türkiye'den temsilcilerimizin de yer aldığını belirtelim. Racing Team Turkey, kendi sınıfında 7. sırada yer almıştı ve Hyperpole'de mücadele etmeye hak kazanmışlardı. Ancak aracın turu, pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle silindi ve 11. sıraya geriledi. Dolayısıyla Hyperpole seansında yer alamadık ve 11.sıradan dahil olduğumuz LMP2 kategorisinde ise yarışı tamamlayamadık.

    50 yılın ardından birincilik Ferrari'de

    Yarışı yakından takip eden ve zafer hakkında açıklamada bulunan Ferrari Başkanı John Elkann ise, "Unutulmaz bir gündü ve bunu Ferrari'deki herkese ithaf etmek istiyorum, Hem bizim tarihimizde hem de motor sporlarında özel bir yeri olan bu efsanevi dayanıklılık yarışının en üst kategorisine 50 yıl sona geri döndük ve bunu zaferle taçlandırdık.'' sözlerini dile getirdi. 

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    aysegul.08 1 saat önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 5 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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