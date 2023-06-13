Türkiye'nin de katıldığı Le Mans 24 Saat Yarışı tamamlandı: İşte tahtın yeni sahibi

Le Mans 24 Saat yarışı sonuçlandı
24 saatlik yarışın sonunda toplam 342 tur atan Ferrari AF Corse takımının 51 numaralı aracı, James Calado, Antonio Giovinazzi ve Alessandro Pier Guidi üçlüsü ileyarışı birinci sırada tamamladı. Böylece 50 yılın ardından ikonik yarış serisinden zaferle ayrılan Ferrari, aynı zamanda Le Mans 24 Saat Yarışı’nı 5 yıldır peş peşe kazanan Toyota'nın liderliğine de son vermiş oldu.
Diğer tarafta Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Ryo Hirakawa’nın sürücü koltuğunda oturduğu Toyota Gazoo takımı ise, mücadeleyi ikinci sırada, Ferrari'nin 1 dakika 21.793 saniye gerisinde tamamladı. Earl Bamber, Alex Lynn ve Richard Westbrook’un kullandığı Cadillac takımı ise, 341 turla 3. sırayı aldı.
50 yılın ardından birincilik Ferrari'de
Yarışı yakından takip eden ve zafer hakkında açıklamada bulunan Ferrari Başkanı John Elkann ise, "Unutulmaz bir gündü ve bunu Ferrari'deki herkese ithaf etmek istiyorum, Hem bizim tarihimizde hem de motor sporlarında özel bir yeri olan bu efsanevi dayanıklılık yarışının en üst kategorisine 50 yıl sona geri döndük ve bunu zaferle taçlandırdık.'' sözlerini dile getirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi