Uzay tabanlı güneş enerjisi çiftliklerinin mümkün olduğu bulundu

Tam Boyutta Gör Uzay tabanlı güneş enerjisi fikri, dünyada kullanılması için uzaydan güneş enerjisi toplama konseptini temsil ediyor. 1970’lerden bu yana araştırılan bu konu, toplanan elektriğin kablosuz olarak dünyaya iletilmesini gerektiriyor. Yarım asırdan beri bu konsept araştırılmış olsa da halen aşılması gereken çok teknik, mali ve lojistik engel bulunmakta. Ancak yeni bir araştırma en azından uzay tabanlı güneş enerjisi çiftliklerinin uygulanabilir olduğunu ortaya koydu.

Konseptin potansiyeli kanıtlandı

Bu konsept, güneş panellerinin veya diğer enerji yakalama ekipmanlarının uzayda, atmosferik parazit veya karanlık saatler tarafından engellenmeden sürekli olarak güneş ışığı alabilecekleri bir yere yerleştirilmesini temsil ediyor. Atmosfer, kirlilik vb. hiçbir kısıtlamanın olmaması nedeniyle, uzayda bulunan güneş enerjisi sistemleri, yer merkezli sistemlerden çok daha etkili bir şekilde enerji toplayabilir.

Tam Boyutta Gör Bu konseptin önündeki en büyük engel ise toplanan enerjinin dünyaya iletilmesi. Bunu kabloyla yapamayacağımız için bilim insanları genellikle enerjiyi mikrodalgalar veya lazerler ile dünya yüzeyindeki alıcı istasyonlara ışınlamayı öneriyor. Surrey ve Swansea Üniversitelerinde yapılan yeni bir araştırma bu çözümün mümkün ve uygulanabilir olduğunu gösteriyor. Türünün ilk örneği olan araştırmada, araştırmacılar bir uyduyu altı yıl boyunca izleyerek güneş panellerinin 30.000 yörünge boyunca nasıl elektrik ürettiğini ve güneş radyasyonunu nasıl işlediğini takip etti.

Perovskit güneş panelleri artık yüksek sıcaklıkta çalışabiliyor 4 gün önce eklendi

Surrey Üniversitesi’nden Uzay Aracı Mühendisliği Emeritus Profesörü Craig Underwood, "Bir yıl sürmesi için tasarlanan bir görevin altı yıl sonra hala çalışıyor olmasından çok memnunuz. Bu ayrıntılı veriler panellerin radyasyona direndiğini ve ince film yapılarının uzayın zorlu termal ve vakum koşullarında bozulmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı. Underwood’a göre bu ultra düşük kütleli güneş pili teknolojisi, uzayda konuşlandırılan büyük, düşük maliyetli güneş enerjisi istasyonlarına yol açabilir ve gezegene sınırsız temiz enerji aktarabilir.

Yeni güneş hücreleri geliştirildi

Tam Boyutta Gör Teknolojinin çalışmasını sağlamak için Swansea Üniversitesi Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi'ndeki araştırmacılar tarafından kadmiyum tellürden yapılmış yeni güneş hücreleri/pilleri oluşturuldu. Mevcut teknolojiye kıyasla, paneller daha güçlü, daha hafif ve daha büyük bir yüzey alanını kapsıyor. Ayrıca yapımları da oldukça kolay.

Uzay tabanlı güneş enerjisi sadece sürekli ve bol miktarda enerji elde etmemizi sağlamayacak, aynı zamanda fosil yakıtlara olan ihtiyacı azaltarak sera gazı emisyonlarını düşürecek. Ek olarak erişimi zor veya afetten etkilenen bölgelere hızlıca enerji aktarmak için de kullanılabilir. Şimdilik bu alandaki girişimler bilimsel araştırma boyutunda ilerliyor olsa da önümüzdeki on yıl içinde ticari yönde adımların atılması bekleniyor.

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