Uzay tabanlı güneş enerjisi çiftliklerinin mümkün olduğu bulundu

Konseptin potansiyeli kanıtlandı
Bu konsept, güneş panellerinin veya diğer enerji yakalama ekipmanlarının uzayda, atmosferik parazit veya karanlık saatler tarafından engellenmeden sürekli olarak güneş ışığı alabilecekleri bir yere yerleştirilmesini temsil ediyor. Atmosfer, kirlilik vb. hiçbir kısıtlamanın olmaması nedeniyle, uzayda bulunan güneş enerjisi sistemleri, yer merkezli sistemlerden çok daha etkili bir şekilde enerji toplayabilir.
Surrey Üniversitesi’nden Uzay Aracı Mühendisliği Emeritus Profesörü Craig Underwood, "Bir yıl sürmesi için tasarlanan bir görevin altı yıl sonra hala çalışıyor olmasından çok memnunuz. Bu ayrıntılı veriler panellerin radyasyona direndiğini ve ince film yapılarının uzayın zorlu termal ve vakum koşullarında bozulmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı. Underwood’a göre bu ultra düşük kütleli güneş pili teknolojisi, uzayda konuşlandırılan büyük, düşük maliyetli güneş enerjisi istasyonlarına yol açabilir ve gezegene sınırsız temiz enerji aktarabilir.
Yeni güneş hücreleri geliştirildi
Uzay tabanlı güneş enerjisi sadece sürekli ve bol miktarda enerji elde etmemizi sağlamayacak, aynı zamanda fosil yakıtlara olan ihtiyacı azaltarak sera gazı emisyonlarını düşürecek. Ek olarak erişimi zor veya afetten etkilenen bölgelere hızlıca enerji aktarmak için de kullanılabilir. Şimdilik bu alandaki girişimler bilimsel araştırma boyutunda ilerliyor olsa da önümüzdeki on yıl içinde ticari yönde adımların atılması bekleniyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/first-of-its-kind-study-says-space-solar-farms-are-feasible https://openresearch.surrey.ac.uk/esploro/outputs/conferencePaper/IAC-22-C338-Six-years-of-spaceflight-results/99816164102346 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.