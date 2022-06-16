Uzaya başvuru süreleri uzatıldı

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Türkiye Uzay Ajansı (TUA), uzaya gidecek ilk Türk uzay yolcusu (astronot)olmak isteyenleriçin 23 Mayıs 2022’de başvuru toplamaya başlamıştı. Daha önce 23 Haziran olarak açıklanan son başvuru tarihi 30 Haziran’a uzatıldı.

Türkiye’nin ilk insanlı uzay görevine katılmak isteyenler için ek süre tanındı. 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzaya.gov.tr adresinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Sitede başvuru için gerekli kriterler detaylı olarak belirtiliyor. İki gün önce paylaşılan istatistiklere göre 36 bin kişi kayıt yaptırdı.

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Başvuru yapanlar arasından iki aday seçilecek. Seçilen kişiler önce Türkiye’de sonra da ABD’de eğitim görecek. Eğitim çalışmalarının ardından 2023’te Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek ve burada 10 gün kalacak. Uzaya gidecek ilk Türk uzay yolcusu, Türk bilim insanlarının uzayla ilgili bilimsel çalışmalarını gerçek uzay ortamında test ederek Türk uzay bilimine katkı sağlayacak.

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Türkiye'nin ilk astronotu olmak isteyenler için süre uzatıldı