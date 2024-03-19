Tam Boyutta Gör Şarj kapasitesi giderek artan elektrikli araç şarj istasyonları için bataryalı ünite konsepti yaygınlaşıyor. Bu sayede şebekenin yeterli kapasite sunamadığı lokasyonlarda şebekeye bağımlılığı düşük, yüksek hızlı DC üniteler kurulabiliyor.

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Form Elektrik, bu alanda Türkiye’deki ilk örneğe imza attı. Kreisel marka 120 kWh bataryalı bir cihazı Ankara-Polatlı yolunda Aslanlar Petrol tesisine kurarak kullanıma açan firma, geçtiğimiz yıldan beri Ankara, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Kayseri gibi çeşitli şehirlerde EPSİS markasıyla şarj hizmeti veriyor.

Şebekeden sadece 60 kW kapasite kullanımı ile 180 kW şarj kapasitesi sunan bir ünite yerleştiren EPSİS, şebekeye ihtiyaç duymadan sadece ünite içerisindeki batarya ile 2-3 otomobili şarj edebiliyor.

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Türkiye'nin ilk bataryalı şarj istasyonu hizmete girdi