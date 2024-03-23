Türkiye'nin ilk uçak fabrikasında HÜRJET'in parçaları üretilecek

HÜRJET’in parçalarının TOMTAŞ’ın Kayseri’deki fabrikasında üretilmesi için bu yılın ikinci yarısından itibaren personelin eğitimi sağlanacak. İlk etapta 500 kişilik bir ekiple montaj faaliyeti sürdürülecek. İhtiyaç halinde bu sayı iki katına yükseltilecek. Ayda 2 HÜRJET komponent seviyesi montajının Kayseri'de yapılması hedefleniyor.
2025'te TSK'ye teslim edilecek
Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET, ilk uçuşunu 25 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirdi. Daha önce jet tekamül eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ve Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine yerli üretim HÜRJET kullanılacak. HÜRJET, gücünü General Electric tarafından üretilen jet motorundan alıyor. 2025 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet vermesi bekleniyor.
TUSAŞ, HÜRJET'in seri üretim sürecinde ilk yıl 6-7 uçak yapıp sonraki seneden itibaren ayda 2, yılda 24 uçak imal etmeyi hedefliyor. 2025'ten sonra her ay 2 HÜRJET'in müşteriye teslim edilebilir olması amaçlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.