Türkiye'nin ilk uçak fabrikasında HÜRJET'in parçaları üretilecek

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk uçak fabrikasında yeniden üretime başlayan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET’in üretiminde görev alacak.

HÜRJET’in parçalarının TOMTAŞ’ın Kayseri’deki fabrikasında üretilmesi için bu yılın ikinci yarısından itibaren personelin eğitimi sağlanacak. İlk etapta 500 kişilik bir ekiple montaj faaliyeti sürdürülecek. İhtiyaç halinde bu sayı iki katına yükseltilecek. Ayda 2 HÜRJET komponent seviyesi montajının Kayseri'de yapılması hedefleniyor.

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2025'te TSK'ye teslim edilecek

Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET, ilk uçuşunu 25 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirdi. Daha önce jet tekamül eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ve Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine yerli üretim HÜRJET kullanılacak. HÜRJET, gücünü General Electric tarafından üretilen jet motorundan alıyor. 2025 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet vermesi bekleniyor.

TUSAŞ, HÜRJET'in seri üretim sürecinde ilk yıl 6-7 uçak yapıp sonraki seneden itibaren ayda 2, yılda 24 uçak imal etmeyi hedefliyor. 2025'ten sonra her ay 2 HÜRJET'in müşteriye teslim edilebilir olması amaçlanıyor.

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