Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye’nin önde gelen pazarlama yöneticileri Yeni Nesil Pazarlama Yolculuğu etkinliğinde buluştu

    Microsoft Türkiye ekibinin düzenlediği Yeni Nesil Pazarlama Yolculuğu adlı etkinliği, Türkiye’nin önde gelen pazarlama yöneticilerini bir araya getirdi ve pazarlama teknolojileri masaya yatırıldı.
    6 sa.
    362
    5
    1
    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Türkiye’nin önde gelen pazarlama yöneticileri Yeni Nesil Pazarlama Yolculuğu etkinliğinde buluştu
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft Türkiye ekibinin pazarlama sektörünün geleceğini konuşmak üzere 22 Kasım Cuma günü düzenlediği Yeni Nesil Pazarlama Yolculuğu etkinliğine Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin pazarlama yöneticileri katıldı.

    Yeni Nesil Pazarlama Yolculuğu nedir?

    Yeni Nesil Pazarlama Yolculuğu etkinliğine katılanlar arasında SmartMessage Satış Direktörü Sevil Özkan, Sprinklr Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bernd Hacker, Namogoo Kurucu Ortağı ve CEO’su Chemi Katz, Spott.AI Kurucusu ve CEO’su Jonas De Cooman, Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür ve Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü Mehtap Yıldız yer aldı.

    Ayrıca Bkz. "Haftaya A101 marketlerde Honor 9X sürprizi"

    Etkinlikte pazarlama dünyasında teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan yeni trendler, akıllı müşteri yolculuğu, sosyal medya iletişiminin satış süreçleriyle entegrasyonu, dijital dönüşüm ve pazarlama operasyonlarındaki verimlilik artışı konularında Türkiye ve Dünya’dan ilham veren örnekler katılımcılara aktarıldı.

    Verilen bilgilere göre dijitalleşen kurumlar ortalama olarak %9 daha fazla gelir elde ederken %12 daha fazla pazar değerine ulaşıyor ve rakiplerinden %26 daha fazla kâr elde ediyor. Şirketlerin %88’i müşteri bağlılığına odaklanmış durumda, %73’ü müşteri ihtiyaçlarını karşılayamamaktan endişe duyuyor, %78’i kararların arka planındaki verilerin kalitesinden emin değil ve %79’u iş modellerinin rekabet için yeteri kadar güncel olmadığını düşünüyor.



    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    pro-üye 1 sa.
    Plaza kuşlarının haber platformunda yeri yok ama neyse..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 dk. 5 Aralık'ta tanıtılması beklenen Nokia 8.2'nin detayları sızdı 45 dk. AMD Ryzen Master ve işletim sisteminde yer alan çekirdek tanımlamalarına açıklık getirdi 1 sa. Apple çevrimiçi mağazasından müşteri yorumlarını kaldırdı 1 sa. ViewSonic XG350R-C ultra geniş oyuncu monitörü testte 1 sa. Xiaomi, dörtlü kamera kurulumlu ve ikincil ekranlı yeni telefon tasarımını patentledi 2 sa. Bill Gates'ten Huawei'ye destek: Tarafısız testler yapılmadan bilemeyiz 2 sa. Mercedes-Benz Türk'ün İstanbul'daki Ar-Ge merkezinde geliştirilen teknolojiler tüm dünyada kullanılıyor 3 sa. Redmi monitör pazarına giriyor 4 sa. Pert olan Tesla'lardan kurtulmanın yolu yok 4 sa. Filipinler ve BCB Blockchain akıllı şehirlerde birlikte çalışacak 5 sa. AirPods satışları bu yıl iki katına çıkabilir 6 sa. Mobilefest'te Hammurabi Games ile konuştuk 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye’nin önde gelen pazarlama yöneticileri Yeni Nesil Pazarlama Yolculuğu etkinliğinde buluştu Sonraki Mobilefest'te yerli araç çekici uygulaması Pullme'nin standındayız 7 sa. Disguised Toast da Twitch platformundan ayrılıyor 7 sa. Apple Music mağazalara özel listeler hazırlayacak 9 sa. Tesla 146 bin Cybertruck ön siparişi aldı 10 sa. OnePlus yeni bir veri sızıntısıyla daha gündemde 18 sa. Hyundai, Seul’de otonom araç testlerine başlıyor 19 sa. Küresel ısınmayla birlikte artan rüzgâr hızları, enerji üretimine katkı sağlıyor olabilir 19 sa. Avrupa Yatırım Fonu, 400 milyon euroluk blockchain ve yapay zeka girişimini açıkladı 20 sa. Google Cloud Print 2020'nin sonunda kapatılıyor 20 sa. Pansuman yapabilen taşınabilir cihaz geliştirildi 21 sa. Microsoft’un Huawei’ye yazılım satmasına tekrar izin verildi 21 sa. Kandaki oksijen seviyesini ölçebilen bant geliştirildi 22 sa. Android 10 güncellemesi ile Pixel 2 modellerinin bazılarında Wi-Fi bozuluyor 22 sa. Yeni moleküller tasarlamak için yapay zeka geliştirildi 23 sa. Twitter'da yanıt gizleme özelliği kullanıma sunuldu 23 sa. Samsung Galaxy S11e tasarımı ortaya çıktı 23 sa. AMD Radeon RX 5500 gün yüzüne çıktı: RX 580'in yerini almaya geliyor 1 gün Analist raporu: iPhone 12 Pro, 6GB RAM'le gelecek ve iPhone SE 2 üretimi Şubat'ta başlayacak 1 gün Nokia yeni akıllı telefonunu 5 Aralık'ta tanıtacak 1 gün Android cihazların kamera uygulamasında güvenlik açığı bulundu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Haftaya A101 marketlerde Honor 9X sürprizi
    DonanımHaber
    Asırlık insanlarda özelleşmiş immün hücreler tespit edildi
    DonanımHaber
    Üst seviyeye konumlanacak Galaxy A71 karşınızda
    DonanımHaber
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Çocuğumuza Arap İsmi Koymuyoruz Saçmalığı.
    DH Forum
    Sıfır araç teslim alma raconu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim