Türkiye’nin önde gelen pazarlama yöneticileri Yeni Nesil Pazarlama Yolculuğu etkinliğinde buluştu

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Microsoft Türkiye ekibinin pazarlama sektörünün geleceğini konuşmak üzere 22 Kasım Cuma günü düzenlediği Yeni Nesil Pazarlama Yolculuğu etkinliğine Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin pazarlama yöneticileri katıldı.

Yeni Nesil Pazarlama Yolculuğu nedir?

Yeni Nesil Pazarlama Yolculuğu etkinliğine katılanlar arasında SmartMessage Satış Direktörü Sevil Özkan, Sprinklr Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bernd Hacker, Namogoo Kurucu Ortağı ve CEO’su Chemi Katz, Spott.AI Kurucusu ve CEO’su Jonas De Cooman, Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür ve Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü Mehtap Yıldız yer aldı.

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Etkinlikte pazarlama dünyasında teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan yeni trendler, akıllı müşteri yolculuğu, sosyal medya iletişiminin satış süreçleriyle entegrasyonu, dijital dönüşüm ve pazarlama operasyonlarındaki verimlilik artışı konularında Türkiye ve Dünya’dan ilham veren örnekler katılımcılara aktarıldı.

Verilen bilgilere göre dijitalleşen kurumlar ortalama olarak %9 daha fazla gelir elde ederken %12 daha fazla pazar değerine ulaşıyor ve rakiplerinden %26 daha fazla kâr elde ediyor. Şirketlerin %88’i müşteri bağlılığına odaklanmış durumda, %73’ü müşteri ihtiyaçlarını karşılayamamaktan endişe duyuyor, %78’i kararların arka planındaki verilerin kalitesinden emin değil ve %79’u iş modellerinin rekabet için yeteri kadar güncel olmadığını düşünüyor.