    Türkiye'nin otomobil üretimi ocak ayında yüzde 17 azaldı

    2026'nın ocak ayında otomobil üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 azaldı. Aynı dönemde otomobil ihracatında da adet bazında yüzde 28 düşüş gerçekleşti.

    Türkiye'nin otomobil üretimi ocak ayında yüzde 17 azaldı Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ilk ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, ocak ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşüşle 99 bin 247 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 17 düşüş yaşadı ve 55 bin 504 adet olarak gerçekleşti.

    Yılın ilk ayında ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında artış kaydetti. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 47, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 14 büyüme yaşandı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 56 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise otomobil ve hafif ticari araçlarda yüzde 57, kamyon grubunda yüzde 44, otobüs-midibüs grubunda yüzde 63 ve traktörde yüzde 26 seviyesinde gerçekleşti. 

    Ocak ayı ihracatı 3 milyar dolar oldu

    Yılın ilk ayında otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 17 gerileyerek 64 bin 725 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 gerilerken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 oranında geriledi.

    Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ocak ayında toplam otomotiv ihracatı, 2025 yılının aynı dönemine göre paralel seyrederek ve yaklaşık 3 milyar dolar oldu. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2 oranında azalırken, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 4 oranında arttı.

