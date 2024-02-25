Türkiye’nin savunma harcaması düşerken NATO ülkelerinde artıyor

Türkiye’nin savunma harcamaları üç yıldır kesintisiz olarak düşüş gösteriyor. Askeri harcamalar listesinde ABD, Çin ve Rusya sırasıyla 1., 2. ve 3. sırada bulunurken Türkiye 2022 yılı itibariyle 23.sırada yer bulabilmiş durumda. Bu durum 2023 özelinde de benzer durumda. Net rakamlar henüz açıklanmış olmasa da Wisevoter verilerine göre Türkiye, 2023 yılını da 23. sırada tamamladı.
NATO, üye ülkelerin her yıl savunma harcamalarının GSYİH’e oranının yüzde 2 seviyesinde olmasınıistiyor. NATO verilerine göre 2015 yılı baz alındığında Türkiye bırakın harcamalarını yükseltmeyiaslında düşürmüş durumda. Yukarıdaki tabloya bakacak olursak 2015 yılına göre harcamalarını düşüren sadece 4 ülkenin olduğu görülüyor: ABD, İngiltere, Hırvatistan ve Türkiye. ABD ve İngiltere, NATO’nun önerisini karşılarken Türkiye sonlarda yer alıyor. Bunlar dışında tüm NATO ülkeleri gelirlerine oranlar savunma harcamalarını ciddi oranda artırmış durumda.
Savunma harcamalarının GSYİH payına göre Türkiye dünyada 98. sırada bulunuyor, harcama yönünden ise yukarıda da dediğimiz gibi 23. sırada. Elbette Türkiye’nin artan yerlilik oranları harcamalardan tasarruf sağlamasına yarıyor olsa da yerlilik oranı Türkiye’den yüksek olan ülkeler bile daha fazla pay ayırıyor.
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.