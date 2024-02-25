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    Türkiye’nin savunma harcaması düşerken NATO ülkelerinde artıyor

    Türkiye özellikle son yıllarda savunma sanayisinde önemli başarılara imza atmış olsa da savunma harcamaları her yıl düşüş gösteriyor. NATO ülkelerinde ise harcamalar milli gelire göre artıyor.
    Türkiye’nin savunma harcaması düşerken NATO ülkelerinde artıyor Tam Boyutta Gör
    Türk savunma ve havacılık sektörü son yıllarda ortaya koyduğu katma değeri yüksek ürünlerle dünya gündeminde kalmaya devam ediyor. Yaklaşık 10 yıl içinde 9 uçak uçuran Türkiye, kara ve deniz alanında da benzer başarılara imza attı. Ancak endişe uyandıran konuların da görmezden gelinmemesi gerekiyor. Bu konulardan birisi de savunma harcamalarının yıllardır GSYİH’ya oranının düşüyor olması. Öte yandan NATO ve Avrupa ülkelerinde bu oran giderek artıyor.

    Türkiye’nin savunma harcamaları yıllardır düşüyor

    Türkiye’nin savunma harcamaları üç yıldır kesintisiz olarak düşüş gösteriyor. Askeri harcamalar listesinde ABD, Çin ve Rusya sırasıyla 1., 2. ve 3. sırada bulunurken Türkiye 2022 yılı itibariyle 23. sırada yer bulabilmiş durumda. Bu durum 2023 özelinde de benzer durumda. Net rakamlar henüz açıklanmış olmasa da Wisevoter verilerine göre Türkiye, 2023 yılını da 23. sırada tamamladı.

    Türkiye’nin savunma harcaması düşerken NATO ülkelerinde artıyor Tam Boyutta Gör
    Ancak burada en sağlıklı karşılaştırma harcama miktarından ziyade bu harcamanın GSYİH içindeki oranı. Bu oran dikkate aldığında Türkiye, 2022 yılında GSYİH’ının yüzde 1,2’sini, 2023 yılında yüzde 1,3’ünü ve tahmini olarak 2024 yılında yüzde 1,2’sini savunma alanında harcıyor.

    NATO, üye ülkelerin her yıl savunma harcamalarının GSYİH’e oranının yüzde 2 seviyesinde olmasını istiyor. NATO verilerine göre 2015 yılı baz alındığında Türkiye bırakın harcamalarını yükseltmeyi aslında düşürmüş durumda. Yukarıdaki tabloya bakacak olursak 2015 yılına göre harcamalarını düşüren sadece 4 ülkenin olduğu görülüyor: ABD, İngiltere, Hırvatistan ve Türkiye. ABD ve İngiltere, NATO’nun önerisini karşılarken Türkiye sonlarda yer alıyor. Bunlar dışında tüm NATO ülkeleri gelirlerine oranlar savunma harcamalarını ciddi oranda artırmış durumda.

    Türkiye’nin savunma harcaması düşerken NATO ülkelerinde artıyor Tam Boyutta Gör
    Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu ise Yunanistan. Yunanistan, GSYİH’ının yüzde 3’ünü savunmaya harcıyor ve ülke son yıllarda büyük bir silahlanma içerisinde. Bu arada NATO’nun savunma harcamalarına polis ve jandarma gibi kolluk güçlerinin bütçelerini katmadığını da belirtelim. Dolayısıyla Türkiye, 2024 yılı savunma bütçesini 16 milyar dolardan 40 milyar dolar çıkarmayı planlıyor olsa da bu bütçede Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın toplamda 17 milyar dolarlık alan kapladığını belirtelim.
    Türkiye’nin savunma harcaması düşerken NATO ülkelerinde artıyor Tam Boyutta Gör
    2006 yılında veriler karara göre NATO ülkeler, GSYH'lerinin en az yüzde 2’sini savunmaya harcama taahhüttü vermiş durumda. Türkiye’nin, 2016 ve 2020 yılları arasındaki savunma harcamalarının GSYH’deki payı ortalama yüzde 2,4 seviyesinde olsa da bu oran dediğimiz gibi 2021’de yüzde 1,9, 2022’de yüzde 1,2 seviyelerine düşmüş durumda.

    Savunma harcamalarının GSYİH payına göre Türkiye dünyada 98. sırada bulunuyor, harcama yönünden ise yukarıda da dediğimiz gibi 23. sırada. Elbette Türkiye’nin artan yerlilik oranları harcamalardan tasarruf sağlamasına yarıyor olsa da yerlilik oranı Türkiye’den yüksek olan ülkeler bile daha fazla pay ayırıyor.

    En çok askeri harcama yapan ülkeler

    En çok askeri harcama yapan ülkeler Tam Boyutta Gör

    1. Amerika Birleşik Devletleri - 876.9 milyar dolar
    2. Çin - 292 milyar dolar
    3. Rusya - 86,4 milyar dolar
    4. Hindistan - 81,4 milyar dolar
    5. Suudi Arabistan - 75 milyar dolar
    6. Birleşik Krallık - 68,5 milyar dolar
    7. Almanya - 55,8 milyar dolar
    8. Fransa - 53,6 milyar dolar
    9. Güney Kore - 46,4 milyar dolar
    10. Japonya - 46 milyar dolar
    Kaynakça https://wisevoter.com/country-rankings/military-spending-by-country/#turkey https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49198.htm https://www.pwc.com.tr/tr/sektorler/enerji/yayinlar/2024/pdf/savunma-sanayii-ve-havacilik-sektorune-genel-bakis.pdf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 3 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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