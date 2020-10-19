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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'nin SİHA'ları yeni mühimmatlarla güçlenecek

    Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, SİHA'ların temel silahı olan MAM ailesini hem ürün çeşitliliği hem değişik harp başlıkları hem de farklı platformlardan atılma yeteneğiyle geliştirmeyi planlıyor.
    4 gün
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    Savunma Sanayi
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'nin SİHA'ları yeni mühimmatlarla güçlenecek
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    Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin SİHA Geliştirme Çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Gelen bilgiye göre mini akıllı mühimmat (MAM) ailesinin genişletilmesi planlanıyor.

    Türkiye'nin Bayraktar TB2 başta olmak üzere birçok insansız hava aracı (İHA) platformunu aktif olarak kullandığını belirten İkinci, "İHA'lardaki temel silahımız, MAM ailesi diyebileceğimiz MAM-L ve MAM-C. Bunlar aktif olarak sahada kullanılıyor, kabiliyet ve vuruş gücü olarak çok ciddi avantaj sağlıyor." dedi. Sahadan alınan geri bildirimler ve elde edilen bilgilerle bu konuda çok ciddi iyileştirmeler yapıldığına dikkati çeken İkinci şöyle konuştu:

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    "Geldiğimiz nokta itibarıyla MAM ailesi dünyadaki muadillerinden çok daha önde. Savaş seyrini değiştiren ve vuruş üstünlüğü sağlayan bir mühimmat olarak gündemimize girdi. Özellikle operasyonel olarak kanıtlanmış bir mühimmat olması ve etkinliğinin çok üst düzeyde bulunması TSK açısından çok ciddi avantaj ancak bu konudaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle MAM-L ve MAM-C'nin ikinci, daha gelişmiş versiyonlarının şu anda çalışmaları devam ediyor. Bununla beraber bu aileyi genişletmek de istiyoruz.

    Ayrıca Bkz. ""Türk SİHA'ları ile Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teknolojisini imha ettik""

    Yakın zamanda Akıncı, Aksungur gibi platformlarımız TSK tarafından kullanılacak. Bu platformların kabiliyetleri çok daha yüksek. Bunların kabiliyetlerine eşlenik olarak kabiliyetleri daha yüksek, daha farklı görevleri icra edebilen MAM ailesini genişleterek sürdürmeyi düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Hem ürün çeşitliliği hem değişik harp başlıkları hem de farklı platformlardan atılma yeteneğiyle MAM ailesi bundan sonraki süreçte de gelişerek devam edecek."

    Murat İkinci, özellikle uluslararası platformda Türkiye'nin SİHA'lar konusundaki başarısına paralel olarak bu ürünlere yurt dışından çok ciddi talep olduğunu da sözlerine ekledi.



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/milli-sihalara-yeni-muhimmatlar-geliyor/2010319 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mokoko_TR 4 gün en beğenilen
    seneye hava hava füzeleri gökdoğan bozdoğan da gelsin demeyin keyfimize..resmen makus tarihimizi değiştiriyoruz
    Yanıtla +26
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 4 gün
    Atatürk ne güzel söylemiş ; " İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar. ”
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    CleanCoders (Fatih ) 4 gün
    Hayırlı olsun. bağcıyı dövmek isteyenler çatlasın.
    Yanıtla +12
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    asenler (aydın şenler) 1 gün
    Sayın Cankı kardeşim, mühimmat Arapça kökenli Osmanlıca bir sözcük olup tıpkı edevat, levazımat, tadilat gibi ÇOĞUL dur. Yani mühimmatlar denmez. Dikkatinden kaçmış olabileceğini düşündüm.
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    R0llingMan 2 gün
    Haber neyle ilgili yorumlarda konu nereye gelmiş :)
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    Gt95 (hakan dinler) 2 gün
    Samancılar görmesin aman
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    Murat.Ak (Murat Ak) 3 gün
    Azerbaycan’da görüldü ki sihalar gerçekten çok önemli. Savaş doğru bir şey değil, fakat kendini savunmak için güçlü olmak gerekiyor. Bu her konuda gerekiyor, çünkü günümüzde başlar ayak, ayaklar baş olmuş durumda. Kötülere karşı iyiler güçlü olmak zorunda hak yolunda. Fakat herkes haklı olduğunu savunuyor kronik insan ve dünya problemi.
    Yanıtla +1
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    alicho 3 gün
    Oooohhh malum partiden paralar yatmış. Yine siha övücülüğü ve biraz da yaşayanı övün diyen sincaplar cirit atmakta. Mükemmel konu tebrikler
    3 Yanıt Yanıtla +2
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    venomboy_85 3 gün alicho
    Siha'lar övülmesin mi?
    Övülürken geliştirilmesin mi?
    Gelişmeleri takip ederken sevinmeyelim mi?
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    CleanCoders (Fatih ) 3 gün alicho
    geciktiniz. maaş geç mi yattı.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Gt95 (hakan dinler) 2 gün alicho
    malum saman partisi nin gönderdiği parayı atm den çekmişsin muhalefetin paralı Trolleri
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    clarq26 (Emre Bayram) 3 gün
    İyi iyi her ne kadar iktidarı sevmesemde şu haberleri gördükce yüreğim kabarıyor.
    Yanıtla +4
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    mokoko_TR 4 gün en beğenilen
    seneye hava hava füzeleri gökdoğan bozdoğan da gelsin demeyin keyfimize..resmen makus tarihimizi değiştiriyoruz
    Yanıtla +26
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    CleanCoders (Fatih ) 4 gün
    Hayırlı olsun. bağcıyı dövmek isteyenler çatlasın.
    Yanıtla +12
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 4 gün
    Atatürk ne güzel söylemiş ; " İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar. ”
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    mokoko_TR 3 gün gokhanvai
    mustafa kemal güzel demişte arkasından gelen kemalistler ne yapmış ? ölmüş kadar birazda yaşayanı övün
    2 Yanıt Yanıtla +8
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