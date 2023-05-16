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    TCG Anadolu ilk görevi için yola çıktı

    3 Mayıs'ta İzmir Alsancak limanına demirleyen ve halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu, ilk görevi için yola çıktı. TCG Anadolu, SİHA ve çok maksatlı amfibi hücum gemisi olarak hizmet verecek.
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    TCG Anadolu ilk görevi için yola çıktı Tam Boyutta Gör
    Sedef Tersanesi’nin ana yükleniciliğinde yaklaşık yüzde 70 yerlilik oranı ile geliştirilen Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi, ilk görevi için yola çıkıyor. 10 Nisan’da envantere giren gemi, İstanbul ve İzmir’de halkın ziyaretine açılmıştı. Gemi bugün İzmir Alsancak limanından ayrıldı.

    Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre TCG Anadolu, planlı bir tatbikata katılacak. Tatbikat hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

    TCG Anadolu'nun üzerindeki piste Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA ve Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı Bayraktar TB3’ün kanatları katlanabildiği için alan tasarrufu sağlanacak. Ayrıca TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET Hafif Taarruz Uçağı'nın da TCG Anadolu'ya iniş-kalkış yapabilmesi için çalışmalar yapılacak.

    TCG Anadolu uçuş güvertesinde 11 SİHA veya 10 helikopter, hangarda ise 30 SİHA veya 19 helikopter taşıyacak. Geminin araç güvertesinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 kara aracı taşınabilecek. TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor.

    TCG Anadolu ilk görevi için yola çıktı Tam Boyutta Gör
    Tam yük ile 20,5 knot azami hıza çıkabilen TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 27,4 bin ton ağırlığa sahip. 1.223 personele ev sahipliği yapabiliyor. Gemide tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane bulunuyor.

    TCG Anadolu özellikleri

    • Ağırlık: 27,4 bin ton
    • Azami Hız: 20,5 ton
    • Ekonomik Hız: 16 knot
    • Uçuş Güvertesi alanı: 5.440 m2
    • Uçuş Güvertesi Kapasitesi: 11 SİHA veya 10 helikopter
    • Hangar Kapasitesi: 30 SİHA veya 19 helikopter
    • Araç Kapasitesi: 13 tank, 27 ZAHA, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork
    • Personel Kapasitesi: 1.223
    • Mekanize Çıkarma Gemisi Kapasitesi: 4
    • Uzunluk: 231 metre
    • Genişlik: 32 metre
    • Yükseklik: 58 metre

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 23 saat önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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