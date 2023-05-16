TCG Anadolu ilk görevi için yola çıktı

Tam Boyutta Gör Sedef Tersanesi’nin ana yükleniciliğinde yaklaşık yüzde 70 yerlilik oranı ile geliştirilen Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi, ilk görevi için yola çıkıyor. 10 Nisan’da envantere giren gemi, İstanbul ve İzmir’de halkın ziyaretine açılmıştı. Gemi bugün İzmir Alsancak limanından ayrıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre TCG Anadolu, planlı bir tatbikata katılacak. Tatbikat hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

TCG Anadolu'nun üzerindeki piste Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA ve Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı Bayraktar TB3’ün kanatları katlanabildiği için alan tasarrufu sağlanacak. Ayrıca TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET Hafif Taarruz Uçağı'nın da TCG Anadolu'ya iniş-kalkış yapabilmesi için çalışmalar yapılacak.

KAAN, TCG Anadolu'dan kalkış iniş yapabilecek mi? 6 gün önce eklendi

TCG Anadolu uçuş güvertesinde 11 SİHA veya 10 helikopter, hangarda ise 30 SİHA veya 19 helikopter taşıyacak. Geminin araç güvertesinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 kara aracı taşınabilecek. TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor.

Tam Boyutta Gör Tam yük ile 20,5 knot azami hıza çıkabilen TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 27,4 bin ton ağırlığa sahip. 1.223 personele ev sahipliği yapabiliyor. Gemide tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane bulunuyor.

TCG Anadolu özellikleri

Ağırlık: 27,4 bin ton

Azami Hız: 20,5 ton

Ekonomik Hız: 16 knot

Uçuş Güvertesi alanı: 5.440 m2

Uçuş Güvertesi Kapasitesi: 11 SİHA veya 10 helikopter

Hangar Kapasitesi: 30 SİHA veya 19 helikopter

Araç Kapasitesi: 13 tank, 27 ZAHA, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork

Personel Kapasitesi: 1.223

Mekanize Çıkarma Gemisi Kapasitesi: 4

Uzunluk: 231 metre

Genişlik: 32 metre

Yükseklik: 58 metre

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TCG Anadolu ilk görevi için yola çıktı