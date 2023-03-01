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    ASPİLSAN Enerji, güneş panelleriyle çadırlara enerji sağlıyor

    Enerji depolama çözümleriyle dikkat çeken ASPİLSAN Enerji, Hatay'da çadır kente güneş panelleri kurarak 200 çadırın elektrik ihtiyacını güneşten karşılıyor.      
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    ASPİLSAN Enerji, güneş panelleriyle çadırlara enerji sağlıyor Tam Boyutta Gör

    Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren ASPİLSAN Enerji, deprem bölgesindeki vatandaşların elektrik ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. ASPİLSAN, Hatay’ın Narlıca Mahallesi’ndeki çadır kente güneş panelleri kurdu.

    Kurulan güneş panelleri sayesinde Narlıca Mahallesi'ndeki 200 çadıra elektrik sağlanıyor. Çadır kentteki yaklaşık 2 bin kişinin şarj, aydınlatma gibi elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Gündüz elde edilen enerji depolanarak gece de çadırlara enerji sağlanıyor.

    ASPİLSAN Enerji, güneş panelleriyle çadırlara enerji sağlıyor Tam Boyutta Gör

    ASPİLSAN’dan taşınabilir güç kaynağı: Turna

    ASPİLSAN Enerji, güneş panelleriyle çadırlara enerji sağlıyor Tam Boyutta Gör
    Depremlerden sonra "Turna" ismini verdikleri mini bir depolama cihazı da geliştirdiklerini belirten Özsoy, "Bu önemli bir enerji depolama cihazı. Hem şehir cereyanı gibi elektrik alabiliyorsunuz hem de doğru akım alıp cep telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Buradaki vatandaşlarımızın istifade etmesi için özel olarak tasarlandı. Aynı zamanda da ışıldak olarak da kullanılabiliyor. Bunu da yaklaşık bir hafta içerisinde tasarlayıp bölgeye getirdik. Seri olarak üretip göndereceğiz. Bölgedeki vatandaşlarımız kullanmış olacak." değerlendirmesini yaptı.
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 4 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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