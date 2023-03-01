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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren ASPİLSAN Enerji, deprem bölgesindeki vatandaşların elektrik ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. ASPİLSAN, Hatay’ın Narlıca Mahallesi’ndeki çadır kente güneş panelleri kurdu.

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Kurulan güneş panelleri sayesinde Narlıca Mahallesi'ndeki 200 çadıra elektrik sağlanıyor. Çadır kentteki yaklaşık 2 bin kişinin şarj, aydınlatma gibi elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Gündüz elde edilen enerji depolanarak gece de çadırlara enerji sağlanıyor.

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ASPİLSAN’dan taşınabilir güç kaynağı: Turna

Tam Boyutta Gör Depremlerden sonra "Turna" ismini verdikleri mini bir depolama cihazı da geliştirdiklerini belirten Özsoy, "Bu önemli bir enerji depolama cihazı. Hem şehir cereyanı gibi elektrik alabiliyorsunuz hem de doğru akım alıp cep telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Buradaki vatandaşlarımızın istifade etmesi için özel olarak tasarlandı. Aynı zamanda da ışıldak olarak da kullanılabiliyor. Bunu da yaklaşık bir hafta içerisinde tasarlayıp bölgeye getirdik. Seri olarak üretip göndereceğiz. Bölgedeki vatandaşlarımız kullanmış olacak." değerlendirmesini yaptı.

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ASPİLSAN Enerji, güneş panelleriyle çadırlara enerji sağlıyor