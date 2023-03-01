ASPİLSAN Enerji, güneş panelleriyle çadırlara enerji sağlıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren ASPİLSAN Enerji, deprem bölgesindeki vatandaşların elektrik ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. ASPİLSAN, Hatay’ın Narlıca Mahallesi’ndeki çadır kente güneş panelleri kurdu.
Kurulan güneş panelleri sayesinde Narlıca Mahallesi'ndeki 200 çadıra elektrik sağlanıyor. Çadır kentteki yaklaşık 2 bin kişinin şarj, aydınlatma gibi elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Gündüz elde edilen enerji depolanarak gece de çadırlara enerji sağlanıyor.
ASPİLSAN’dan taşınabilir güç kaynağı: TurnaBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.