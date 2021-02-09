Türkiye Uzay Ajansı'nın büyük tanıtımı bugün 19.00'da yapılacak

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) merakla beklenen büyük tanıtımı bugün 19.00'da yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Millet Kongresi ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan etkinlikte Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı'nın ilk kez tanıtılması ve detaylandırılması bekleniyor.

Milli uzay programı tanıtımında, TUA'nın önümüzdeki 10 yıllık planlarının ve hedeflerinin çerçevesinin çizilmesi bekleniyor. Büyük bir vizyon tanıtımı şeklinde hazırlandığı belirtilen programda, üniversiteler ve diğer kurumlarla yapılması beklenen iş birliği çalışmalarının da açıklanması planlanıyor.

Açıklanacak olan planlar arasında 'uzay insanı' (astronot) yetiştirme, milli fırlatma sistemi ve Güneş Sistemi içerisinde düzenlenmesi beklenen derin uzay görevleri gibi büyük hedeflerin detaylandırılması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde ülkenin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklanacağı Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı'nın tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

https://www.trthaber.com/haber/gundem/turkiyenin-uzay-programi-bugun-tanitilacak-554875.html

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