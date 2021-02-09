Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye Uzay Ajansı'nın büyük tanıtımı bugün 19.00'da yapılacak

    Türkiye Uzay Ajansı'nın Milli Uzay Programı'nı tanıtacağı büyük etkinlik bugün saat 19.00'da başlayacak.
    09 Şubat 2021, 14:03 (1 hf.)
    2,7b
    1
    28
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    6

    Türkiye Uzay Ajansı'nın büyük tanıtımı bugün 19.00'da yapılacak

    Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) merakla beklenen büyük tanıtımı bugün 19.00'da yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Millet Kongresi ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan etkinlikte Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı'nın ilk kez tanıtılması ve detaylandırılması bekleniyor.

    Milli uzay programı tanıtımında, TUA'nın önümüzdeki 10 yıllık planlarının ve hedeflerinin çerçevesinin çizilmesi bekleniyor. Büyük bir vizyon tanıtımı şeklinde hazırlandığı belirtilen programda, üniversiteler ve diğer kurumlarla yapılması beklenen iş birliği çalışmalarının da açıklanması planlanıyor.

    Açıklanacak olan planlar arasında 'uzay insanı' (astronot) yetiştirme, milli fırlatma sistemi ve Güneş Sistemi içerisinde düzenlenmesi beklenen derin uzay görevleri gibi büyük hedeflerin detaylandırılması bekleniyor.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde ülkenin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklanacağı Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı'nın tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. 



    https://www.trthaber.com/haber/gundem/turkiyenin-uzay-programi-bugun-tanitilacak-554875.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ciwanbilisim (ciwan antalya) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Uzay vergisi geliyor :)
    Yanıtla +26
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C CleanCoders (Fatih ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    AKP yi bu yüzden seviyorum. Uzun vadeli hedefler koyuyor. hedefler tutmasa bile bu iyi bir şey. umarım AKP den sonra kim gelirse gelsin uzun vadeli program belirleyen ve mevcut projeleri devam ettiren bir anlayış oluşur.
    AKP yi bu yüzden seviyorum. Uzun vadeli hedefler koyuyor. hedefler tutmasa bile bu iyi bir şey. umarım AKP den sonra kim gelirse gelsin uzun vadeli program beli...
    Devamını Gör
    3 Yanıt Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Emeklemeye henuz basladigimiz bu alandan haberler almak guzel. Merakla bekliyorum..
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    hoksi (hoksi ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ahahhaha
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SPAWN-TheUndead (alper çekin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    %70 elon %30 putin bizi uzaya şey ettirecek. Bakalım kimi seçecek erdo-sama.
    La uzaya gitmesek suç, gitsek yine suç. Ne yapsın bu garib? XP
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    khrmndgn (Kahraman Doğan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    artık küfür edecem. Milli Uzay Programı nedir ? Uzay programı işte, sanki uzayı kendileri yapmış.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Akasha_Ether (gkhn kc) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye Uzay Ajahahahhahahahhhahhhahahhaaha
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    H hanahmet (ahmet han ayas) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Akasha_Ether
    dedi ülkesine ve milletine yabancı olan adam.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kuzgun_ (Tiryaki ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eleştirince "vatan hayini" oluyoruz...

    Ülkede üretimden, adalete, eğitime, tarıma, sanayiye, ekonomiye kadar enkaz haline gelmeyen kurum/kuruluş/değer kalmamış..

    Hala hayal satma derdindeler

    Yolsuzluk, ahlaksızlık, liyakatsızlık artık gizli bile yapılmıyor...

    He *nasını satım uzaya çıkarız... isminden başka çakılı bir çivisi bile olmayan kurumla.. 3 yıldır web siteleri bile yok.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Vincent54 (Yuşa Topaloğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hop öiv e bi 2.5 zam daha
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    -KRONOS- (mustafa ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    faturalara "milli uzay programı vergisi" gelmeden atlatalım başka bir şey istemiyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    axiprens (Erhan Cılız) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şimdi uzaylılar düşünsün.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geçiş garantili 8 şeritli duble Uzay ve Boşluk Otobanı'na ek olarak Ay'ı ve Dünya'yı birbirine bağlayacak olan Fatih Sultan Mehmet 4 şeritli Uzay Köprüsü yapılacak (tabiki geçiş garantili).

    Ayrıca uzaya gönderilecek yeni Vergimatör makinesiyle birlikte GPS,Uydu Yayını gibi hizmetlerden vergi alınacak,Starlink gibi hizmetlere erişim sınırlaması getirilebilecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    abitgear (Hüseyin ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ufo gören masum köylü; koçum benim...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2746 kez okundu.
    17 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    türkiye uzay ajansı, uzay ajansı ve
    4 etiket daha tua türkiye uzay uzay araştırmaları Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Assassin’s Creed Chronicles, Ubisoft Store'da limitli süreliğine ücretsiz 1 hf. Türkiye, kendi küresel konumlama teknolojisini geliştirecek 1 hf. ABD'de elektrikli motosikletler için sunulan vergi indirimi uzatıldı 1 hf. Türkiye, Uzay'a astronot gönderme hedefini duyurdu 1 hf. Türkiye Ay'a gidiyor! Erdoğan büyük müjdeyi verdi 1 hf. Apple TSMC’nin 5 nm bantlarının %50’sini aldı, AMD %5’te 1 hf. Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' açıklandı: İşte detaylar 1 hf. Intel’e şok: Xeon işlemcilerin ticari sırları çalındı 1 hf. Speedtest’e yeni özellik geldi: Video test 1 hf. WhatsApp video gönderirken sesini kapatmanızı sağlayacak 1 hf. Lenovo K13'ün teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı 1 hf. Aragorn ile tanıdığımız Viggo Mortensen, Wolverine rolünü neden reddettiğini açıkladı 1 hf. Elon Musk'tan Starlink fiyatıyla ilgili açıklama: Türkiye'de fiyat ne olacak? 1 hf. Oclean X Pro akıllı diş fırçası Sevgililer Günü için geliyor 1 hf. Snapdragon 888'li Redmi K40'ın tanıtım tarihi resmileşti 1 hf. sahibinden.com verilerine göre 2. el otomobil fiyatlarındaki düşüş sürüyor 1 hf. Sprey olarak uygulanması hedeflenen yerli aşı çalışmaları başladı 1 hf. 120 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 1 hf. Milli piyade tüfeği MPT-76’nın hafifletilen versiyonu göreve hazır 1 hf. Elektrikli Ford Transit'in prototipi Gölcük Fabrikası'na ulaştı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye Uzay Ajansı'nın büyük tanıtımı bugün 19.00'da yapılacak Sonraki Apple dört yeni işlemci hazırlıyor: İşte ilk detaylar 1 hf. Cyberpunk 2077 ve Witcher geliştiricisi CD Projekt, siber saldırıya uğradığını açıkladı 1 hf. Yapılan çalışmalara göre AstraZeneca aşısının Güney Afrika varyantına karşı etkisi düşük düzeyde 1 hf. AMD’nin DLSS'e rakip teknolojisi FidelityFX bahar aylarında gelebilir 1 hf. Electronic Arts, mobil oyun stüdyosu Glu Mobile'ı 2.1 milyar dolara satın alıyor 1 hf. IGG’den Tüm Çalışanlarına Pandemi Dönemi İçin Destek Primi Girişimi! 1 hf. 2020 yılı GTA 5 ve GTA Online için rekor bir yıl oldu: Satışlar 140 milyonu geçti! 1 hf. Android 12'nin ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı 1 hf. Oyuncular RTX 3060’ı beklerken madenciler almaya başladı 1 hf. E3 2021 için planlar yapılıyor; dijital olarak düzenlenecek 1 hf. Zack Snyder, Justice League'in siyah beyaz versiyonu üzerinde çalışıyor; filmden bir sahne paylaşıldı 1 hf. Intel bütçe odaklı kullanıcılarını Rocket Lake için yeni anakarta zorluyor 1 hf. 1980 temalı sonsuz koşu oyunu Mesh Dash, Android için yayınlandı 1 hf. Bloomberg’e göre mevcut aşılanma hızıyla salgından kurtulmak için 7 yıla ihtiyaç var 1 hf. RTX 3060’ın çıkış tarihi ortaya çıktı 1 hf. Final Fantasy 7 Remake Part 2, oyuncuların beklentisini altüst edecek; daha fazla bilgi bu hafta paylaşılabilir 1 hf. Son günlerin popüler uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı 1 hf. Intel bu sefer de Apple M1’e karşı kendi işlemcisini önde gösterdi 1 hf. 75 inçlik Xiaomi Mi TV Q1 tanıtıldı 1 hf. BAE'de nefesler tutuldu: 'Umut' sondası yarın Mars'a ulaşıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız