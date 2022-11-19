Türkiye'ye dönmeye hazırlanan Chery'den küresel satış başarısı

Ancak bunun da ötesinde Chery, 1.026.758 adetlik satışa ulaşarak 25 yıllık marka tarihinde ilk defa aynı yıl içinde 1 milyon adet barajını aştı. Türkiye'de de satışa sunulması planlanan TIGGO 8 ve TIGGO 7, Ocak-Ekim döneminde 159.500 adet ve 134.900 adetlik satış rakamlarıyla markanın küresel büyümesine katkı sağladı.
TIGGO 7 PRO, şehirli üst sınıfta yer alıyor. Marka, söz konusu modeli "hem teknolojik donanımı hem de şık görünümü ile şehir içi kullanımına yönelik lüks bir SUV" olarak tanımlıyor. Daha genç bir kullanıcı kitlesine hitap eden TIGGO 7 PRO, elmas tipi ön ızgara, kafes matrisli LED farlar ve üç adet bütünleşik dokunmatik ekranlı kokpitiyle güncel trendlere cevap veriyor.
360 derece kuş bakışı panoramik görünüm aracın çevresini net bir şekilde göstererek dar alanlardaki park ve manevralarda kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor. TIGGO 8 PRO ayrıca on adetten fazla işlevi bünyesinde barındıran ADAS sayesinde L2.5 seviyesinde akıllı sürüş desteği sunuyor.
TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 Pro modelleri Türkiye'de 1.6 litre benzinli motorla satılacak. TIGGO 7 PRO'daki motor 195 hp güç 290 Nm tork üretirken 7 ileri DCT şanzımanla kombine edilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: