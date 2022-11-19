Tam Boyutta Gör Uzun bir aradan sonra Türkiye pazarına geri dönmeye hazırlanan Chery, 2022'nin Ocak-Ekim döneminde kendi satış rekorunu kırdı. Çinli otomotiv şirketi, önceki yıla göre küresel satışlarını yüzde 38,8 artırdı.

Ancak bunun da ötesinde Chery, 1.026.758 adetlik satışa ulaşarak 25 yıllık marka tarihinde ilk defa aynı yıl içinde 1 milyon adet barajını aştı. Türkiye'de de satışa sunulması planlanan TIGGO 8 ve TIGGO 7, Ocak-Ekim döneminde 159.500 adet ve 134.900 adetlik satış rakamlarıyla markanın küresel büyümesine katkı sağladı.

TIGGO 7 PRO, şehirli üst sınıfta yer alıyor. Marka, söz konusu modeli "hem teknolojik donanımı hem de şık görünümü ile şehir içi kullanımına yönelik lüks bir SUV" olarak tanımlıyor. Daha genç bir kullanıcı kitlesine hitap eden TIGGO 7 PRO, elmas tipi ön ızgara, kafes matrisli LED farlar ve üç adet bütünleşik dokunmatik ekranlı kokpitiyle güncel trendlere cevap veriyor.

Tam Boyutta Gör TIGGO 8 PRO ise 7 koltuklu lüks bir orta boy SUV olarak öne çıkıyor. Söz konusu model, kablosuz akıllı telefon şarjı, akıllı sıkışma önleyicili hafızalı elektrikli bagaj kapağı, otomatik katlanan, ısıtmalı ve buğu önleyicili elektrikli yan aynalar dahil, teknolojik açıdan zengin bir donanımla yollara çıkıyor.

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360 derece kuş bakışı panoramik görünüm aracın çevresini net bir şekilde göstererek dar alanlardaki park ve manevralarda kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor. TIGGO 8 PRO ayrıca on adetten fazla işlevi bünyesinde barındıran ADAS sayesinde L2.5 seviyesinde akıllı sürüş desteği sunuyor.

TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 Pro modelleri Türkiye'de 1.6 litre benzinli motorla satılacak. TIGGO 7 PRO'daki motor 195 hp güç 290 Nm tork üretirken 7 ileri DCT şanzımanla kombine edilecek.

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Türkiye'ye dönmeye hazırlanan Chery'den küresel satış başarısı