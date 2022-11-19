Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye'ye dönmeye hazırlanan Chery'den küresel satış başarısı

    Benzinli motora sahip Omoda 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO modelleriyle Türkiye pazarına dönüş yapacak olan Çinli otomotiv şirketi, marka tarihinde ilk defa aynı yıl içinde 1 milyon adet barajını aştı.
    1
    Türkiye'ye dönmeye hazırlanan Chery'den küresel satış başarısı Tam Boyutta Gör
    Uzun bir aradan sonra Türkiye pazarına geri dönmeye hazırlanan Chery, 2022'nin Ocak-Ekim döneminde kendi satış rekorunu kırdı. Çinli otomotiv şirketi, önceki yıla göre küresel satışlarını yüzde 38,8 artırdı.

    Ancak bunun da ötesinde Chery, 1.026.758 adetlik satışa ulaşarak 25 yıllık marka tarihinde ilk defa aynı yıl içinde 1 milyon adet barajını aştı. Türkiye'de de satışa sunulması planlanan TIGGO 8 ve TIGGO 7, Ocak-Ekim döneminde 159.500 adet ve 134.900 adetlik satış rakamlarıyla markanın küresel büyümesine katkı sağladı. 

    TIGGO 7 PRO, şehirli üst sınıfta yer alıyor. Marka, söz konusu modeli "hem teknolojik donanımı hem de şık görünümü ile şehir içi kullanımına yönelik lüks bir SUV" olarak tanımlıyor. Daha genç bir kullanıcı kitlesine hitap eden TIGGO 7 PRO, elmas tipi ön ızgara, kafes matrisli LED farlar ve üç adet bütünleşik dokunmatik ekranlı kokpitiyle güncel trendlere cevap veriyor.

    Türkiye'ye dönmeye hazırlanan Chery'den küresel satış başarısı Tam Boyutta Gör
    TIGGO 8 PRO ise 7 koltuklu lüks bir orta boy SUV olarak öne çıkıyor. Söz konusu model, kablosuz akıllı telefon şarjı, akıllı sıkışma önleyicili hafızalı elektrikli bagaj kapağı, otomatik katlanan, ısıtmalı ve buğu önleyicili elektrikli yan aynalar dahil, teknolojik açıdan zengin bir donanımla yollara çıkıyor.

    360 derece kuş bakışı panoramik görünüm aracın çevresini net bir şekilde göstererek dar alanlardaki park ve manevralarda kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor. TIGGO 8 PRO ayrıca on adetten fazla işlevi bünyesinde barındıran ADAS sayesinde L2.5 seviyesinde akıllı sürüş desteği sunuyor.

    TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 Pro modelleri Türkiye'de 1.6 litre benzinli motorla satılacak. TIGGO 7 PRO'daki motor 195 hp güç 290 Nm tork üretirken 7 ileri DCT şanzımanla kombine edilecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 Pro
    Apple iPhone 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız