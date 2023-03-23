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    Anlık Bildirim

    TurkNet’in İletişim Destekçisi olduğu FIRST® Robotics Competition başlıyor!

    TurkNet'in iletişim sponsorluğunu üstlendiği FIRST® Robotics Competition yarışmasının Türkiye ayağı 24 Mart'ta başlıyor. FRC hakkında detaylı bilgi haberimizde.  
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    TurkNet’in İletişim Destekçisi olduğu FIRST Robotics Competition Tam Boyutta Gör
    Liseli gençlerin robotik kodlama alanındaki yetkinliğini artırmak için düzenlenen FIRST®  Robotics Competition (FRC) yarışması ülkemize geliyor. TurkNet’in iletişim sponsoru olduğu yarışma, 24 Mart’ta başlıyor!

    FIRST Robotics Competition nedir?

    14-18 yaş grubuiçin düzenlenen FIRST®  Robotics Competition, Türkiye dahil 9 ülkeye konuk oluyor. 14-18 yaş grubundaki gençler, kendi geliştirdikleri robotlar ile mücadele ediyor. Her yıl farklı bir tema altında, eşit şartlarda ve eşit zamanda dağıtılan kitlerle robotlarını yapıyor, stratejilerini belirliyor, iş planını kurguluyor ve diğer takımlarla yarışarak hünerlerini sergiliyor.

    Bu seneki yarışmanın teması “ENERGY-CHARGED UP”. Liseli gençler, enerji ile ilgili problemleri ele alacak ve bu problemlere yönelik robotlar tasarlayacaklar.

    Bölgesel yarışmaların kazananları FIRST Impact Award ödülünü kazanıyor. Bu ödülü alan takım, Amerika’daki uluslararası turnuvada yarışmaya hak kazanıyor. Amerika’daki global yarışmaya katılma hakkı kazanmak için mücadele edecek.

    Yarışmanın Türkiye ayağı üç farklı bölgesel (regional) turnuvaya ev sahipliği yapacak. Bu üç yarışma İstanbul Volkswagen Arena’da düzenlenecek. Etkinlik alanını ziyaret ederek yarışmaları ücretsiz olarak seyredebilirsiniz. Ayrıca yarışmanın iletişim sponsoru TurkNet’in sosyal medya hesaplarını takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

    Yarışma tarihleri (İstanbul Volkswagen Arena):

    • İstanbul Regional 24 – 26 Mart 2023
    • Bosphorus Regional 27 – 29 Mart 2023
    • Haliç Regional 31 Mart – 02 Nisan 2023
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 10 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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