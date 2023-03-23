TurkNet’in İletişim Destekçisi olduğu FIRST® Robotics Competition başlıyor!

FIRST Robotics Competition nedir?
14-18 yaş grubuiçin düzenlenen FIRST® Robotics Competition, Türkiye dahil 9 ülkeye konuk oluyor. 14-18 yaş grubundaki gençler, kendi geliştirdikleri robotlar ile mücadele ediyor. Her yıl farklı bir tema altında, eşit şartlarda ve eşit zamanda dağıtılan kitlerle robotlarını yapıyor, stratejilerini belirliyor, iş planını kurguluyor ve diğer takımlarla yarışarak hünerlerini sergiliyor.
Bu seneki yarışmanın teması “ENERGY-CHARGED UP”. Liseli gençler, enerji ile ilgili problemleri ele alacak ve bu problemlere yönelik robotlar tasarlayacaklar.
Bölgesel yarışmaların kazananları FIRST Impact Award ödülünü kazanıyor. Bu ödülü alan takım, Amerika’daki uluslararası turnuvada yarışmaya hak kazanıyor. Amerika’daki global yarışmaya katılma hakkı kazanmak için mücadele edecek.
Yarışmanın Türkiye ayağı üç farklı bölgesel (regional) turnuvaya ev sahipliği yapacak. Bu üç yarışma İstanbul Volkswagen Arena’da düzenlenecek. Etkinlik alanını ziyaret ederek yarışmaları ücretsiz olarak seyredebilirsiniz. Ayrıca yarışmanın iletişim sponsoru TurkNet’in sosyal medya hesaplarını takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Yarışma tarihleri (İstanbul Volkswagen Arena):
- İstanbul Regional 24 – 26 Mart 2023
- Bosphorus Regional 27 – 29 Mart 2023
- Haliç Regional 31 Mart – 02 Nisan 2023
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)