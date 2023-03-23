TurkNet’in İletişim Destekçisi olduğu FIRST® Robotics Competition başlıyor!

Tam Boyutta Gör Liseli gençlerin robotik kodlama alanındaki yetkinliğini artırmak için düzenlenen FIRST® Robotics Competition (FRC) yarışması ülkemize geliyor. TurkNet’in iletişim sponsoru olduğu yarışma, 24 Mart’ta başlıyor!

FIRST Robotics Competition nedir?

14-18 yaş grubuiçin düzenlenen FIRST® Robotics Competition, Türkiye dahil 9 ülkeye konuk oluyor. 14-18 yaş grubundaki gençler, kendi geliştirdikleri robotlar ile mücadele ediyor. Her yıl farklı bir tema altında, eşit şartlarda ve eşit zamanda dağıtılan kitlerle robotlarını yapıyor, stratejilerini belirliyor, iş planını kurguluyor ve diğer takımlarla yarışarak hünerlerini sergiliyor.

Bu seneki yarışmanın teması “ENERGY-CHARGED UP”. Liseli gençler, enerji ile ilgili problemleri ele alacak ve bu problemlere yönelik robotlar tasarlayacaklar.

Bölgesel yarışmaların kazananları FIRST Impact Award ödülünü kazanıyor. Bu ödülü alan takım, Amerika’daki uluslararası turnuvada yarışmaya hak kazanıyor. Amerika’daki global yarışmaya katılma hakkı kazanmak için mücadele edecek.

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Yarışmanın Türkiye ayağı üç farklı bölgesel (regional) turnuvaya ev sahipliği yapacak. Bu üç yarışma İstanbul Volkswagen Arena’da düzenlenecek. Etkinlik alanını ziyaret ederek yarışmaları ücretsiz olarak seyredebilirsiniz. Ayrıca yarışmanın iletişim sponsoru TurkNet’in sosyal medya hesaplarını takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Yarışma tarihleri (İstanbul Volkswagen Arena):

İstanbul Regional 24 – 26 Mart 2023

Bosphorus Regional 27 – 29 Mart 2023

Haliç Regional 31 Mart – 02 Nisan 2023

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