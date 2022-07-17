İsviçre, otonom yeraltı kargo taşımacılığı sistemini başlatacak

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Geçtiğimiz yılın sonlarında ülke parlamentosu tarafından onay verilen yeraltı kargo taşımacılığı ağıyla alakalı olarak İsviçre, Cargo Sous Terrain(CST) projesine başlamaya hazırlanıyor. İlk olarak 2016 yılında ortaya koyulan proje, o zamanlar 3,4 milyar dolar tutarındaydı. Genişletilen projenin şu anki değerlemesinin 35 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

2045'e kadar bitirilmesi planlanıyor

İsviçre, kargo yüklerinin taşımacılığı için gelecek 30 yıl içinde %40 daha fazla trafik yoğunluğunun gerçekleşmesinin beklenmesiyle beraber bu yoğunluğu azaltabilecek alternatif bir yol geliştirmeye odaklanıyor.

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CST projesi, yaklaşık 6 m çapa ve üç şeride bölünmüş düz bir zemine sahip bir tüneli içeriyor. Elektrikli motora sahip araçlar, bu tüneller içinde saatte 30 km hızla ilerleyecek. Gıda ve soğutulmuş ürünler, soğutma uyumlu araçlar kullanılarak taşınabilecek ayrıca tünel içerisinde daha küçük yüklerin taşınması için tünelde bir üst hat da bulunacak.

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Proje kapsamında ilk olarak Ağustos ayında başlanılacak ve 2031 yılına kadar tamamlanması beklenen Zürih ve Härkingen/Niederbipp arasında yalnızca 10 bağlantı merkezini içeren yaklaşık 70 km'lik bir hat oluşturulacak. CST ağının tamamlanmasıyla beraber ülke genelinde yaklaşık 500 km tünel yer alacak. Projenin 2045 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

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