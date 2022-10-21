TUSAŞ, HÜRJET'in yakıt testleri için tesis kuruldu

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yerli olarak geliştirdiği ve Türkiye’nin ilk jet eğitim uçağı olacak olan HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı için bir aşamayı daha yerlileştirdi. Uçağın yakıt sistemlerinin test edileceği tesisin açılışı yapıldı.

TUSAŞ’ın web sitesinden yayınlanan açıklamaya göre HÜRJET’in yakıt sistemlerinin testlerini gerçekleştirmek için tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan test tesisini kurdu. Böylece HÜRJET’in yakıt sistemi ilk uçuştan önce yerde güvenli bir şekilde uçurulup test edilecek. HÜRJET’in birebir yakıt tankları ve yakıt sistemi ile yapılacak testlerde; uçaktaki yakıt transfer, dolum/boşaltım, motor besleme ve havalandırma sistemleri ve sızdırmazlık süreçleri bu tesiste test edilecek.

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TUSAŞ ayrıca bu tesisten elde edeceği tecrübeyle Milli Muharip Uçak için de yakıt sistemleri test tesisi kuracağını açıkladı. Yakıt sistemleri testlerinin TUSAŞ bünyesinde yapılmasıyla birlikte zaman ve mali açıdan avantaj sağlanacak. Ayrıca uçakların tasarımları hakkındaki verilerin ülkemizde kalması sağlanacak.

Tesis hakkında açıklamada bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil “Ülkemizin havacılık alanında ihtiyaç duyduğu platformları kazandırırken, test kabiliyetlerinin de geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Yeni hizmete aldığımız HÜRJET Yakıt Sistemleri Test Tesisimiz ile birlikte ülkemizde ilk, dünyada bu alandaki sayılı tesislerden birini kazandırmış olduk. Buradan edinilecek tecrübeler neticesinde Milli Muharip Uçak için de benzer bir tesisi kazandırmak için çalışmalara başladık. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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HÜRJET, 18 Mart 2023’te gökyüzü ile buluşacak. Uçağın gövde montajı çalışmaları devam ediyor. HÜRJET’in TSK envanterine girmesiyle birlikte daha önce Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları yerine ve Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine HÜRJET kullanılacak.

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HÜRJET Teknik Özellikleri:

Kanat Açıklığı: 9.8m

Uzunluk: 13m

Yükseklik: 42m

Kanat alanı: 24 m2

İtki: 17,000 lb

Servis Tavanı: 13,716m

Kesintisiz Dönüş: 6.5g @15,000ft<0,9m

Tırmanma Oranı: 35000 fpm

Menzil: 2592 km

Yük kapasitesi: 2721 kg

Azami Hız: 1.2 March

G Limitleri: +8g/-3g

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