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    TUSAŞ'ın insansız helikopteri bu yıl uçacak

    TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız helikopter projesi hakkında yeni açıklamalar yapıldı. İnsansız helikopter, önümüzdeki birkaç ay içinde ilk uçuşunu yapacak. 
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    TUSAŞ'ın insansız helikopteri bu yıl uçacak Tam Boyutta Gör

    Son haftalarda T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK-2, ANKA-3 İHA ve milli muharip uçak KAAN ile adından söz ettiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), şimdi de insansız helikopter için hazırlıklarını hızlandırdı. TUSAŞ’ın insansız helikopteri bu yıl içerisinde ilk uçuşunu yapacak.

    TRT Haber’e katılan TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demiroğlu, insansız helikopter projesi hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. İnsansız helikopter projesi için ilk olarak mevcut hazır bir helikopterin insansızlaştırma çalışmaları yapılacak. Ardından TUSAŞ kendi platformunu üretecek. İnsansız helikopterin henüz ismi ve tasarımı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

    TUSAŞ'ın insansız helikopteri bu yıl uçacak Tam Boyutta Gör

    İnsansız helikopterin birkaç ay içinde ilk uçuşunu yapacağını duyuran Demiroğlu, şunları söyledi:

    “Bizim şu an insansız helikopterler üzerinde bir çalışmamız var. Bunu tek başımıza helikopter tarafı olarak biz yapmıyoruz. TUSAŞ İnsansız Hava Araçları grubuyla birlikte çalışıyoruz. Çünkü onlar ‘insansızlaştırma’ meselesini çok iyi biliyorlar. Biz de helikopter yapabilme konusunda oldukça iyiyiz.

    Gelinen noktada bu iki güç, bu iki deneyim birleşti. İlk çalışmamızı hazır olan bir helikopterden yapacağız. Önce deneme uçuşları olacak ve sonrasında kendi platformlarımızı sıfırdan başlayıp birkaç aile olacak şekilde geliştireceğiz.

    Tabii haliyle bu çalışmanın ne zaman daha da somutlaşacağı da merak ediliyor. Diğer platformlara verdiğimiz öncelik nedeniyle biraz arkadan geliyor ama insansız helikopterin birkaç ay içinde uçtuğunu göreceğiz.”

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 6 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 6 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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