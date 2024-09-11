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Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile ASPİLSAN Enerji arasında uzay alanında dışa bağlılığı azaltacak iş birliği protokolü imzalandı. Uzay sistemleri için bataryalar artık ülkemizde geliştirilip üretilecek. ASPİLSAN'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında iki kurum arasında teknoloji transferi, ortak araştırma geliştirme çalışmaları ve üretim süreçlerini kapsıyor.

ASPİLSAN, uçak, helikopter ve SİHA’lar için batarya üretiyor 2 ay önce eklendi

Uzay sistemlerinde kullanılacak ileri düzey bataryalar üretilecek

TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu, “Yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü batarya üretimi ile uzay alanında çok büyük avantaja sahip olacağız. Yerli ve milli batarya üretimi kapsamında gerçekleşen bu işbirliğini kıymetli buluyor, tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum.” açıklamasında bulundu.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir de işbirliğinin Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki yerini sağlamlaştıracak dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisini kurarak 2022 yılında seri üretime başladıklarını aktaran Özdemir, "Uzay misyonu kapsamında TUSAŞ ile önemli bir işbirliği protokolüne imza atmaktan gurur duyuyoruz. Bu protokol kapsamında, uzay sistemlerinde kullanılmak üzere yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü bataryalar geliştirilmesi ve prototiplerin üretilmesi için çalışmalarımızı hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Özdemir, TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji arasındaki önemli işbirliğinin, Türkiye'nin uzay bataryaları konusunda dışa bağımlılığını ortadan kaldıracağını ve yüksek teknoloji ürün ihracatına katkıda bulunacağını belirtti.

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TUSAŞ ve ASPİLSAN'dan uzay sistemleri için güç birliği