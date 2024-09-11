TUSAŞ ve ASPİLSAN'dan uzay sistemleri için güç birliği

Uzay sistemlerinde kullanılacak ileri düzey bataryalar üretilecek
TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu, “Yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü batarya üretimi ile uzay alanında çok büyük avantaja sahip olacağız. Yerli ve milli batarya üretimi kapsamında gerçekleşen bu işbirliğini kıymetli buluyor, tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum.” açıklamasında bulundu.
ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir de işbirliğinin Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki yerini sağlamlaştıracak dönüm noktası olduğunu kaydetti.
Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisini kurarak 2022 yılında seri üretime başladıklarını aktaran Özdemir, "Uzay misyonu kapsamında TUSAŞ ile önemli bir işbirliği protokolüne imza atmaktan gurur duyuyoruz. Bu protokol kapsamında, uzay sistemlerinde kullanılmak üzere yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü bataryalar geliştirilmesi ve prototiplerin üretilmesi için çalışmalarımızı hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.
Özdemir, TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji arasındaki önemli işbirliğinin, Türkiye'nin uzay bataryaları konusunda dışa bağımlılığını ortadan kaldıracağını ve yüksek teknoloji ürün ihracatına katkıda bulunacağını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.