Twitch'e reklam satışları için yayıncı puanlama sistemi gelebilir

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Bir dönem fazlasıyla eleştirilse de dünyanın en çok kullanılan platformlarından birisi olan Twitch, yeni bir sistemi test ediyor gibi duruyor.

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Bildiğiniz üzere Twitch ile partnerliği bulunan yayıncılar çeşitli firamalardan reklam alabiliyor. Twitch'in test ettiği bu yeni sistem de reklam verenlerin yayıncıları doğru seçebilmesi adına geliştirilen bir sistem. Siber güvenlik öğrencisi Daylam Tayari'nin keşfettiğine göre Twitch'in bu yeni sistemi; yaş, askıya alma geçmişi ve ortaklık durumu gibi çeşitki kıstasları göz önünde bulundurarak yayıncıları otomatik olarak derecelendiriyor.

Henüz konu ile ilgili Twitch'ten resmi bir açıklama gelmiş değil ancak Endgadget editörleri bir Twitch sözcüsü ile iletişime geçmiş. Twitch sözcüsü ise durumu direkt olarak onaylamasa da kendisi; doğru reklamı doğru insanlar ile buluşturabilmek için çeşitli çalışmalarının devam ettiğini ve kullanıcı gizliliğine önem vermeleri sebebiyle başka yöntemler için araştırma yaptıklarını dile getirdi.

Twitch Marka Güvenliği Puanı adı verilen bu sistem YouTube ve Twitter'ın kullanmış olduğu sisteme bir hayli benzer. İlerleyen süreçte Twitch tarafından resmi bir açıklama gelecektir.

https://www.engadget.com/twitch-brand-safety-score-ad-sales-streamers-004206340.html

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